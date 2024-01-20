Холодовая аллергия: Лечитесь правильно!

Как же «понять» свой организм, чтобы помочь нормально переносить любую погоду? Как распознать именно холодовую аллергию и защититься от нее? Об этом наш разговор с врачом-аллергологом Еленой Бачинской.

С приходом холодов некоторые люди жалуются, что не могут спокойно находиться на улице: появляется слезотечение, насморк. Но как-только они оказываются в теплом помещении, неприятности проходят. «Это холодовая аллергия», — объясняют себе такую реакцию, поскольку она появляется при воздействии холода.

Что такое холодовая аллергия

Симптомы могут "уйти" сами

Пройдите комплексное обледование организма

Как защититься от болезненных реакций

«С холодовой аллергией подобные симптомы не связаны. Речь может идти о спазмировании (непроизвольном длительном судорожном сокращении) или расширении сосудов», — утверждает врач-аллерголог высшей категории Елена Бачинская.

Симптомы могут "уйти" сами

Холодовая аллергия — это специфическая реакция организма на контакт с холодными воздухом, водой или едой. У людей, склонных к этому заболеванию, при воздействии холода, например, на кожу, могут появиться сильное покраснение или бледность кожных покровов, высыпания, зуд не только в местах контакта с холодом, но и на всей поверхности кожи, также общие системные реакции, например, падение артериального давления, головные боли, слабость; при употреблении холодных напитков, блюд, мороженого — боли в животе, вплоть до отека пищевода (что особенно опасно).

Холодовая аллергия — это один из видов идиопатической (когда неизвестна причина заболевания) крапивницы (ее характерные проявления — высыпание на коже, покраснение, зуд). Считается, что каждый человек хотя бы раз в жизни был «знаком» с крапивницей, в том числе и с холодовой аллергией.

По данным мировой статистики, в 70% случаев она бывает у женщин и может длиться в среднем 1 год и 6 месяцев, после чего самопроизвольно может пройти.

Есть данные, что холодовую аллергию может вызвать употребление в пищу консервантов. Они содержатся в различных мясных, рыбных овощных консервах, чипсах, колбасных изделиях, в сладких газированных водах, соках в пакетах.

Но не путайте холодовую аллергию с реакцией сосудов носа на холод. Затрудняется носовое дыхание, что, в свою очередь, провоцирует слезотечение, так как нарушается отток слезы по слезному каналу. Этот канал связывает глаза и нос, и свободное носовое дыхание поддерживает в нем необходимое отрицательное давление для оттока слезы. Чтобы найти истинную причину проблемы и правильно ее устранить (один из возможных способов —местное закаливание), следует проконсультироваться с ЛОР-врачом и окулистом.

Пройдите комплексное обледование организма

Как объяснить истинные проявления холодовой аллергии, о которых мы говорили выше?

Причин «неисправности» организма, которые настраивают его на аллергенный лад, много: кариозные зубы, глистные инвазии, различные хронические заболевания (холециститы, панкреатиты, колиты, гастриты), воспалительные процессы, вирусные, бактериальные инфекции.

Чтобы найти настоящую причину, начните с консультации в участкового терапевта в поликлинике. Он назначит комплексное обследование всего организма (анализы крови, мочи, печеночные пробы, УЗИ внутренних органов) и при необходимости направит к другим специалистам.

Конечно же, лучше всего хронические заболевания не запускать, а хотя бы раз в год проходить профилактические осмотры и сдавать анализы, женщинам — посещать гинеколога, мужчинам после 40 лет — уролога.

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Как защититься от болезненных реакций

Как продиагностировать холодовую аллергию? Сделать это можно с помощью аллерготестирования (холодовой пробы). Прикладывая холод на определенные участки кожи, врач наблюдает за местной реакцией организма. Если через некоторое время в месте прикосновения возникает обширное покраснение, проба считается положительной, то есть диагноз «холодовая аллергия» подтверждается.

Как защищаться от негативных проявлений этого заболевания? Если желудочно-кишечный тракт реагирует болями, изжогой, метеоризмом, другими симптомами, исключите из своего рациона холодные блюда, также — острые, соленые, жареные, консерванты, майонезы, кетчупы, горчицу, холодные газированные напитки. Принимайте пищу в теплом виде, отдавайте предпочтение блюдам, приготовленным на пару, в духовке, отварным, фруктам, овощам (лучше всего тем, которые растут в нашем регионе), кашам, кисломолочным продуктам. Правильная диета очень часто значительно облегчает состояние.

Если холодовая аллергия проявляется на коже рук, не провоцируйте ее переохлаждение сами, надевайте перчатки. Если же проявления на улице очень сильны (женщины обычно переживают, что краснеет лицо), примите за полчаса-час противоаллергическую таблетку (современные таблетки обычно действуют сутки). У женщин, которые носят капроновые колготы, хорошо видны участки кожи, которые подвергались холоду (между сапогами и верхней одеждой), им лучше носить брюки. Уделяйте внимание и время своему здоровью, и тогда можно будет избежать не только холодовой аллергии, но и многих других проблем.опубликовано econet

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