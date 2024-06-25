Холестерин: ВАЖНЫЕ функции для здоровья

Холестерин и продукты, его содержащие, необходимы организму! Вреден именно их избыток.

Борьба с холестерином – далеко не первый и не последний абсурд, навязанный и врачам, и пациентам фармацевтической индустрией – инициатором и спонсором антихолестериновой кампании. Исследования Всемирной Организации Здоровья (World Health Organization), проведенные в Европе, показали, что вероятность инфаркта на 79 % больше из-за низкого уровня в крови витамина Е, нежели из-за высокого уровня холестерина.

Да здравствует холестерин!

Не менее интересен анализ двенадцати научных работ, связывающих уровень холестерина и атеросклероз. Авторы аналитического обзора пришли к заключению, что в представленных работах «…не была убедительно продемонстрирована взаимосвязь между уровнем холестерина в крови и возникновением заболеваний артерий (atherogenesis)».

В феврале 1999 года, на 24-й конференции Американской кардиологической ассоциации было представлено исследование, в котором низкий уровень холестерина связывается с риском инсульта. Оно показало, что у лиц с уровнем холестерина ниже 180 мг/дл (~4,6) риск инсульта в два раза выше, чем при холестерине 230 мг/дл (~5,9).

Холестерин является основой для синтеза половых гормонов (андрогена, тестостерона, эстрогена, прогестерона) и кортикостероидов – гормонов, которые защищают нас от стресса, а наш организм – от рака и сердечных заболеваний.

Взаимосвязь между холестерином в нашей диете и в нашем кровяном русле в полном смысле абсурдна как теоретически, так и практически. Даже если бы такая взаимосвязь существовала, не забывайте, что печень здорового человека производит до 2000 мг холестерина в день, и дополнительные 500–600 мг холестерина в диете могли бы изменить баланс в крови всего лишь на 25–30 %.

Чем меньше жиров и холестерина в питании, тем выше – в плазме крови.

Если в питании недостаточно холестерина для обновления клеток кишечника, организм вынужден компенсировать дефицит за счет синтезируемого в печени холестерина низкой плотности, используемого в этих целях клетками остальных органов.

Необходимость такого дублирующего механизма очевидна и целесообразна – на протяжении эволюции организм человека приспосабливался к пищевому разнообразию, продиктованному сезонами года и местом проживания.

Эту теорию подтверждают исследования среди индусов-вегетарианцев, у которых практически нет холестерина в диете, однако уровень холестерина в крови – 7,8–9,0 ммоль/л; а в той же возрастной группе эскимосов, питающихся исключительно мясом и рыбой, уровень холестерина редко превышает 5,3–5,7 ммоль/л, несмотря на 800–1000 мг холестерина в ежедневной диете.

Важные функции холестерина в нашем организме

• Холестерин – предтеча жирорастворимого витамина D, критически необходимого для роста и деления костных тканей, деятельности нервной системы, выработки инсулина, поддержания мышечного тонуса, минерального обмена, иммунитета, органов размножения, а также для роста и развития ребенка.

• Холестерин – база для образования желчи, которая абсолютно необходима для переваривания, усвоения и ассимиляции незаменимых жиров из питания.

• Холестерин – антиоксидант, он защищает внутриклеточные структуры от разрушительного действия свободных кислородных радикалов, которые образуются при обмене веществ и под влиянием внешних факторов. Это и объясняет тот факт, что уровень холестерина в крови растет с возрастом – холестерин защищает организм от накапливаемых повреждений, которые ведут к болезням сердца и раку.

• Холестерин выполняет функцию «ремонтной мастики» для поврежденных артерий. Холестериновые бляшки – не что иное, как самозащита дряблых сосудов от прободения. Винить холестерин за болезни сердца – все равно что винить не покрытое суриковой краской железо за ржавчину.

• Холестерин необходим для нормальной деятельности серотониновых рецепторов в мозге. Серотонин – химический компонент, ответственный за «хорошее настроение», и его дефицит (как и низкий уровень холестерина) связывают с депрессией, агрессивным поведением и тенденцией к самоубийству.

• Материнское молоко богато холестерином и содержит особый фермент (в отличие от всех других животных источников холестерина), который позволяет организму ребенка усваивать холестерин. Грудные и растущие дети нуждаются в богатых жирами продуктах для полноценного развития мозга и нервной системы.

• Холестерин в питании играет особенно важную роль для поддержания нормального состояния слизистой кишечника.

Неудивительно также, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин-французов в 2 (два!) раза меньше, чем в США, и практически отсутствует среди француженок. Ежедневная диета французов насыщена жирами и холестерином: столы ломятся от гусиной печенки (600 мг холестерина на порцию), яиц (350 мг), сливок, сливочного масла, сыров, жирной говядины и баранины, ветчин, окороков, наваристых бульонов.

Холестерин – жироподобное вещество, участвующее в строительстве клеток, а также в выработке некоторых гормонов (в том числе и половых); он жизненно необходим. В организме он легко синтезируется печенью, поэтому даже у самых строгих вегетарианцев (ведь в растительной пище нет холестерина) недостатка в нем не бывает.

При мясном же питании поступление его превышает обычные потребности организма. Излишки его формируют на стенках сосудов склеротические «бляшки». До 30 лет норма холестерина – не более 200 мг%, и далее – никаких скидок на возраст, если, конечно, здоровье и долголетие вам небезразличны. Сужение русла сосудов происходит до крайности, случайный тромб может вызвать инфаркт или инсульт, или просто жизнь будет угасать по мере сокращения кровоснабжения.

Холестерин очень нужен организму. Он входит в состав всех клеток человека. Особенно им богаты нервная ткань, сыворотка крови, желчь. Из холестерина образуются желчные кислоты, которые способствуют перевариванию жиров. Он необходим для работы мозга, обезвреживает яды, которые разрушают красные кровяные шарики. В организме он синтезируется в результате окисления жиров и углеводов. Опасен его недостаток и избыток. Он становится вредным, если накапливается в большом количестве (яйца, жир, жирное мясо, мозги, почки, молочные продукты – при чрезмерном их употреблении). Его избыток в крови способствует развитию атеросклероза.

Холестерин и продукты, его содержащие, необходимы организму! Вреден именно их избыток.

Выводит холестерин только печень, но если им перенасыщена желчь, он выпадает в осадок и образует желчные камни, они состоят на 90 % из холестерина. Избыток его способствует отложению солей в суставах, он цементирует отложения кальциевой соли, оксаловой (щавелевой) кислоты – основы различных камней и отложений солей. Вот почему никогда нельзя варить щавель, его надо есть только сырым.

Кукурузное, оливковое, соевое, подсолнечное масло препятствуют всасыванию холестерина в желудочно-кишечном тракте и избыточному отложению в тканях (но это должны быть не очищенные от фосфатидов масла, а натуральные).

Противосклеротическое вещество из группы жиров – лецитин – препятствует образованию «бляшек», но оно содержится в тех же продуктах, которые их и образуют: сливках, сметане, яйцах, жирном мясе. Лучше всего получать лецитин из гречки, пшеницы, бобовых, салата, отрубей, натуральных, а не консервированных молочных продуктов.

Особенно опасны жиры супов (их лучше снять после застывания), все поджаренное на животном жире, все хрустящие пережаренные корочки.

Любая рыба способствует снижению холестерина и борется со склеротическими явлениями. опубликовано econet

Анатолий Маловичко, "Сосуды, капилляры, сердце. Методы очищения и оздоровления"

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