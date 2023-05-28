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«Ходьба» тазом на стуле: Учимся комфортно сидеть

Источник: Econet 28 мая 2023 5744
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Это мини урок на 10 минут и его цель — помочь вам найти способы сидеть легче и более комфортно. Понаблюдайте какие изменения произошли в вашем теле после выполнения урока. Как они отразились на ходьбе и сидении?

«Ходьба» тазом на стуле: Учимся комфортно сидеть

Убедитесь, что во время этих движений вы не «сползаете» на стуле. Чтобы обострить ощущения от движений, вы можете закрыть глаза, но помните о необходимости держать себя ровно и смотреть вперед.

«Ходьба» тазом на стуле

1) Сядьте удобно посередине стула, не опираясь на спинку. Во время сидения держите себя как можно более высоко. Стопы расположите ровно на полу, а руки держите на бедрах.

2) Сдвиньте правую сторону таза вперед на стуле, как будто вы хотели бы достать что-то впереди правым коленом. Затем, сдвиньте таз и ноги обратно на прежнее место. Вы будете при этом вращаться на левой ягодице и седалищной кости. Повторите движение медленно несколько раз пока оно не станет легче и более комфортным. Затем чуть-чуть отдохните и вернитесь в начальное положение. Убедитесь, что вся работа в данном движении производится вашим телом. Держите стопы прямо на полу и не особенно сильно упирайтесь ногами.

«Ходьба» тазом на стуле: Учимся комфортно сидеть

3) Повторите то же самое движение но уже левой ягодицей и бедром — вперед и назад, вращаясь на правой седалищной кости. Постарайтесь заметить, какая сторона легче «ходит» на стуле? Попробуйте сделать «шаги» на каждой стороне вновь и пронаблюдать — насколько поворачиваются ваши голова и плечи. После этого немного передохните и вернитесь в начальную позицию.

4) Немного изменим движение: сохраняя положение стоп на полу, поднимите правую часть таза от стула и вновь опустите. Понаблюдайте, вы поворачиваете все ваше тело в левую сторону или вы можете сделать то же самое движение, «сжав» правую часть поясницы и сохраняя голову примерно в ровной позиции?

В любой момент, если вы не можете прочувствовать движение точно или не можете выполнить его так, чтобы оно доставило вам удовольствие, остановитесь, закройте глаза и представьте как вы выполняете движение. Затем представьте, как вы будете себя чувствовать если вы будете двигаться и представьте что движение происходит.

«Ходьба» тазом на стуле: Учимся комфортно сидеть

5) После этого повторите движение (подъем таза) на другой стороне. Снова сравните — какая часть движется легче? Затем можете сделать небольшой отдых, просто почувствовать левую и правую сторону, не двигаясь.

6) Вернитесь к начальной позиции (в центре стула), положите руки на колени и передвиньте правую сторону таза вперед. Затем передвиньте другую сторону (вы окажетесь на краю стула). Затем также сделайте движения назад. Постарайтесь делать эти движения как можно более легкими.

Понаблюдайте какие изменения произошли в вашем теле после выполнения урока. Как они отразились на ходьбе и сидении?опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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