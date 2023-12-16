Хлорофилл: ценное и доступное противовоспалительное средство

Зеленый пигмент растений, который необходим для фотосинтеза растений, называется хлорофилл, и он является одним из наиболее важных элементов для всего биологического мира. Недавние исследования убедительно доказали, что после употребления зелени, в крови человека хлорофилл вступает в реакцию с волнами солнечного света, которые проникают в кожу. Эти взаимосвязи позволяют восстанавливать активность коэнзима Q10.

Важность хлорофилла для человеческого организма была основана на том, что существовало предположение, что этот зеленый пигмент может препятствовать развитию канцерогенов в организме. Уже давно было известно, о пользе зеленых листьев различных растений для лечения воспалительных процессов. Поэтому, противовоспалительный эффект зеленого пигмента и продуктов его распада, после усвоения в человеческом организме, представляет интерес для тщательного изучения.

Противовоспалительные свойства хлорофилла

Опыты в пробирке подтвердили, что и сам хлорофилл, и его метаболиты представляют собой ценные и доступные противовоспалительные средства. Возможно, это служит одной из причин, почему употребление некоторых зеленых овощей, таких как листовая капуста, крестоцветные овощи, связывают со снижением воспалительных маркеров.

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А опыты в чашке Петри показали, что воспалительные клетки, взятые из оболочек кровеносных каналов, погибали, стоило на них только капнуть хлорофиллом. Скорее всего, это доказывает, почему наиболее долго живут те, кто употребляет много темно-зеленых овощей и свежей зелени.

Взаимодействие с солнечным светом

Из школьного курса биологии многие знают, что хлорофилл оказывает свое воздействие на клеточные структуры, только под влиянием энергии солнечного света. Но если раньше ученые были уверены в том, что только растения получают солнечную энергию, то теперь доказали, что животные также могут использовать солнечный свет, после поедания зеленой растительной массы.

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Но разве солнечный свет может проникнуть через все слои кожи? Конечно! И это легко продемонстрирует любой ребенок, просто подняв ладонь к свету – красные длины волн без труда пробиваются сквозь тело. Солнечный свет не только проникает сквозь пальцы – он пронизывает все тело, мозг, внутренние органы омываются этим светом. А хлорофилл в нашем организме, под действием солнечного света синтезирует энергию, но если зелени в организме окажется слишком мало, то и получаемой энергии тоже будет недостаточно.

Взаимосвязь хлорофилла и коэнзима CoQ10

Коэнзим Q10 (убихинон) – это антиоксидантное вещество, которое синтезируется клетками организма и необходимо для его нормальной жизнедеятельности. Некоторые лекарственные средства, такие как статины, блокируют выработку коэнзима, и увеличивают риск развития сахарного диабета и распада мышечной ткани, других патологических процессов. Хлорофилл может помочь регенерировать Q10, поэтому, чтобы снизить вред от лекарственных препаратов, следует употреблять больше растительной пищи, насыщенной зеленым пигментом.

В своих испытаниях ученые подвергали воздействию солнца метаболиты убихинона, с целью регенерировать коэнзим. Но получили положительный результат, только в присутствии и хлорофилла, и солнечного света. Ученые утверждают, что только взаимодействие солнечного света и хлорофилла, способствует поддержанию достаточно высокого показателя коэнзима Q10, в нашем организме.

Всем известно, что темные листовые овощи очень полезны для организма, но теперь стало известно, насколько солнечный свет может увеличить их пользу для здоровья и поддержания молодости и красоты. опубликовано econet.ru

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