Тромбофлебит, варикозное расширение вен, инфаркт, инсульт.… Что общего у вышеперечисленных болезней? То, что одной из причин их возникновения является густая кровь. Для лечения и профилактики возникновения этих заболеваний надо разжижать кровь, чтобы она циркулировала по венам и тканям не как густой кисель, а свободно.

Врачам кардиологам очень сильно не повезло. Врачи, занимающиеся кровью, делятся на две группы: врачи-гематологи и врачи-кардиологи, которые занимаются сердечно-сосудистой системой. Кардиологам достались пустые сосуды и пустое сердце. Они не изучали кровь, как таковую. Гематологам наоборот, не достались сосуды и сердце, поэтому систему кровообращения разделяют на две части: по первой системе ничего не циркулирует, а второй циркулировать негде. Кардиологи говорят: «у вас плохие сосуды», а гематологи вынуждены говорить, что сосуды у вас, наверное, хорошие, а кровь плохая. А инфаркт происходит на стыке. В хороших сосудах сворачивается плохая кровь, и он через 3 секунды превращается в дырявый. Большая часть из нас с вами умрет от инфаркта.

Ольга Бутакова: о причинах густой крови

Сердечно-сосудистая патология – основная причина смерти на земле, и сосуды здесь вообще ни при чем. Сосуды могут быть абсолютно идеальными, а человек умирает от инфаркта, и при вскрытии обнаруживают, что сосуды и сердце у него были здоровыми. А что произошло? Не то съел, неправильно лег. Тоже самое – инсульт. Лег на живот, кровь сгустилась, перележал, где-то затромбировалось, кислород не получил и умер. Конкретно, что такое инфаркт?

Все ткани устроены одинаково – сердце, матка, почки, печень состоят из живых клеток, которые плавают в межклеточной воде. Как карта города, все пронизано кровеносными сосудами. Из нее во всех направлениях, туда и назад движутся лейкоциты и питательные вещества. Сосуд, однослойный капилляр, можно представить как дырявое решето, через которое каждую секунду происходит движение туда-сюда гормонов, лейкоцитов. Единственные «бараны» - эритроциты- все время ходят по замкнутому кругу и никогда не должны покидать территорию замкнутого капиллярного русла. Но если вдруг в сосуде образовалась жирная бляшка, прилип жир, стукнули по сосуду или повернули неправильно шею, то и происходит инсульт.

Надо спать на спине. Часто дети спят на животе, но у них не бывает инсульта, т.е. их кровь очень жидкая.

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Обезвоживание наступает после 40 лет. Дети могут спать на животе, но у них будет плохое зрение, плохой слух и будет плохо развиваться ЦНС. Что может произойти при неправильной позе во время сна? Кровь подошла к изгибу сосуда, напирает, напирает- сосуд лопнул. И когда эритроциты вырвались за территорию своего сосуда, то это и есть инфаркт, инсульт, тромбоз. Если это маленький сосудик, диаметр которого составляет один эритроцит, он закупорится холестерином, размер которого в 100 раз больше чем размер эритроцита, часть сердечной мышцы не получит кислород, а значит будет микроинфаркт или микроинсульт. Поэтому обязательно надо смотреть кровь на темнопольном микроскопе. Какая у человека кровь, столько ему и жить. Холестерин бывает очень больших размеров. Этот метод исследования крови должен быть у каждого участкового врача, в каждой поликлинике. Человек пришел, и ему плохо, врач посмотрел кровь и сразу все понял. Если в крови один холестерин, то что будет хорошего? Обратите внимание, что делает поликлиника? Там всегда берут кровь до еды. А в такой крови меньше холестерина. Кровь надо смотреть после еды.

Натощак никто не умирает, все умирают после нагрузки, после стресса, после обеда или по ночам. Если посмотреть кровь после 50 г водки, она будет поразительно хороша. Холестерин растворится, кровь ощелочиться.

Человек умирает не по причине того, что сосуд зарос, для этого понадобится слишком много времени, а умирает внезапно. Как сказал Воланд, человек не просто смертен, а внезапно смертен. В любой момент жизни у любого человека старше 60 лет, а сейчас вообще старше 40-ка лет, после еды может образоваться холестериновый тромб, который может попасть в любой сосуд. Смерть и жизнь – это философское понятие.

Можно иметь 33 заболевания и дожить до 100 лет. А можно не иметь ни одного и получить инфаркт. Состояние крови это состояние сердечно-сосудистой системы. К сожалению, кардиологи идут мимо гематологии, идут по сосудам, по сердцу и все время пытаются укрепить сердечную мышцу. Все стремятся расширить сосуды. А на самом деле происходит другой процесс. Обидно, что Темнопольный микроскоп не становиться всеобщим достоянием.

Густая кровь! Причины густой крови!

Смерть и жизнь - это философское понятие. Можно иметь 33 заболевания и дожить до 100 лет. А можно не иметь ни одного и получить инфаркт.

Состояние крови - это состояние сердечно-сосудистой системы. К сожалению, кардиологи идут мимо гематологии, идут по сосудам, по сердцу, и все время пытаются укрепить сердечную мышцу. Все стремятся расширить сосуды, А на самом деле происходит другой процесс.

Обидно, что микроскопия живой капли крови не становится всеобщим достоянием.

Кровь - это основная жизненная среда, от качества которой зависят все процессы протекающие в органах и клетках.

При нарушениях качества крови, в первую очередь при сгущении, закислении, повышении холестерина и др., затрудняется основная транспортная функция крови, что приводит к нарушению окислительно-восстановительных процессов во всех органах и тканях, в т. ч. и в головном мозгу, печени, почках и т.д. Качество крови необходимо поддерживать в пределах оптимального гомеостаза.

Признаки загущения крови: утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, депрессия, синдром хронической усталости, головная боль и т.п.

Тромбофлебит, варикозное расширение вен, инфаркт, инсульт.… Что общего у вышеперечисленных болезней? То, что одной из причин их возникновения является густая кровь. Для лечения и профилактики возникновения этих заболеваний надо разжижать кровь, чтобы она циркулировала по венам и тканям не как густой кисель, а свободно.

Причины густой крови.

Далее пойдет речь о причинах, которые сильно отличаются от обозначенных традиционной медициной.

1. Обезвоженность - т.е. отсутствие воды.

Кровь более чем на 90% состоит из воды. В насыщенном водой организме кровь обычно содержит около 94% воды.

При обезвоживании для обеспечения работы мозга вода экстрагируется даже из сосудистого русла, где она становится более густой, уменьшается ее емкость, но так как сосуды имеют определенный просвет, то они суживаются, что приводит к различным нарушениям (потеря эластичности, ломкость, атеросклероз).

Депрессия, синдром хронической усталости, головная боль и практически любые функциональные и патологические изменения в организме начинаются с обезвоживания, недостатка воды, которая является пусковым механизмом для любых биохимических и энергетических реакций.

Любое лекарственное средство, как химическое вещество, требует дополнительного расхода воды, что способствует еще большему обезвоживанию организма. Кстати, в настоящее время абсолютно доказано, что 90% лекарств применяется без каких-либо обоснований (и лечение с их помощью больных затрагивает только следствие, а не причину заболеваний), что еще больше усугубляет состояние нездорового организма.

2. Агрессия кислотами.

Это большое поступление в организм кислоты. Кислоты – это конечный продукт белкового, жирового, углеводного обмена.

Что такое сильные и слабые кислоты?

Сильные кислоты (мочевая, серная и фосфорная) поступают в организм, в основном, с живот­ными белками. Их удаление требует значитель­ной работы печени и не менее интенсивной ра­боты почек. Почки в день выводят определенное количество сильных кислот, их излишки, таким образом, аккумулируются в почечных тканях.

По­этому потребление животных белков необходи­мо контролировать.

Слабые кислоты — это, прежде всего, кислоты растительного происхождения (углеводы и расти­тельные белки), а также кислоты, находящиеся в йогурте и молоке (то есть в пище полученной из животных продуктов).

Это лимонная, щавелевая, пировиноградная, ацетоуксусная и прочие кисло­ты.

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Слабые кислоты можно еще назвать летучи­ми, так как они выводятся в газообразной форме через легкие как в виде пара, так и в виде углекис­лого газа (СО2). Они легко удаляются из организ­ма, достаточно увеличить интенсивность дыхания: делать более глубокие вдохи и выдохи.

3. Гипоксия – дифицит кислорода, кислородное голодание, кислородная недостаточность — патологический процесс, развивается при нарушениях кровообращения, приводящих к недостаточному кровоснабжению органов и тканей.

4. Кровь с холестерином.

Например, в крови гуляют большие молекулы холестерина. Для того чтобы их проталкивать, у сердца остается два механизма; сильнее толкнуть, чтобы холестерин проскочил или сжать сосуды, чтобы напор увеличить. Холестерин будет везде цепляться. Кровь может быть жидкая, но холестерин может быть большой. Это еще хуже.

Потому что при жидкой крови давление низкое и холестерин начинает прилипать, окисляться. Это разные причины.

А может быть кровь и густая, и жирная.

5. Кровь вязкая.

Она нежирная, в ней нет холестерина, но в ней огромное количество белка.

Белок и холестерин — это разные вещи. Белок - это то, что у нас идет из носа.

В крови бывает точно такое же. У человека может быть бронхиальная астма. Может быть одна причина, может быть две, а может быть все три вместе.

Вязкая, густая, еще и жирная кровь.

6. Степень выраженности дизбактериоза – т.е. хроническая интоксикация идущая из области кишечника.

Система венозного оттока (кровь, которая идет от клетки и содержит в себе продукты жизнедеятельности, подлежащие удалению) устроена таким образом.

Кишечник обильно снабжен кровеносными сосудами. Все питательные вещества, которые образуются в результате процесса пищеварения, и необходимы для жизнедеятельности организма (витамины, минералы, аминокислоты, фосфолипиды и т.д.) всасываются через поверхность слизистой кишечника в кровь, которая разносит их до клеток.

В идеале - это должны быть чистые неповрежденные питательные субстраты. При оптимальной работе кишечника так и происходит. Но, если в кишечнике нарушается процесс пищеварения, то он приводит к значительным нарушениям в крови. Все яды и токсины, образовавшиеся в толстом кишечнике, начинают через огромную поверхность всасываться в венозную кровь.

Венозный коллектор расположен таким образом, что от двух третей кишечника (длина кишечника до 12 метров) кровь отходит через печень, а от последней трети, включающей толстый кишечник, сигмовидную и прямую кишку, венозный отток идет через легкие (поэтому при заболеваниях толстого кишечника у людей, как правило, развивается заболевание легких, вплоть до бронхиальной астмы).

Токсическая кровь нагружает выделительные системы организма: мочевыделительную и дыхательную. В конечном итоге это приводит к развитию серьезных хронических заболеваний.

Условиями для нарушения работы системы органов пищеварения являются: неполноценное питание, плохие по качеству пищевые продукты, дисбактериозы кишечника, хронические заболевания системы органов пищеварения и многое другое.

7. Снижение Ферментативности поджелудочной железы.

Ферменты играют важную роль в обмене веществ, так как, выступая в качестве органических катализаторов, они ускоряют течение химических реакций в организме.

Под действием ферментов в организме происходит полноценное расщепление белков до аминокислот, а так же липидов, углеводов и др.

Ферментопатия приводит к поступлению в кровь недоокисленных продуктов распада белковых и липидных молекул, вызывая нарушение биохимических процессов в самой крови, способствуя склеиванию эритроцитов и как следствие, приводя к кислородному голоданию клеток и тканей.

8. Степень зашлакованности.

Агрессия грибами, простейшими, бактериями, вирусами. Кровообращение находится в отягчающих обстоятельствах из-за шлаков в крови с которыми не успевает справиться, инфекцией в виде вездесущих одноклеточных паразитов - грибков, трихомонад, хламидий, каждый раз получает химический удар, нокаут в виде антибиотиков.

Антибиотики действуют на одноклеточных простейших паразитов как стимул к включению самого сильного инстинкта - размножения. Иные антибиотики заставляют одноклеточных «затаиться», они переходят в спящую форму, становятся похожими на цисты (споры), недосягаемые для введенных антибиотиков. По мере выведения лекарств из организма, одноклеточные паразиты нагоняют упущенное.

Могучая скорость их размножения называется шизогонией. Иногда вводится лекарство, которое действует локально, скажем при вагинальном орошении. В том случае, когда применяются антибиотики, вещества, вызывающие немедленную гибель паразитов, одноклеточные урогенитальной зоны уходят в ткани, в сосуды и расселяются в самых разных органах и системах, колонизируя организм. Кровь при этом не стерильна.

Уже пора понять, что в обстановке поголовного заражения одноклеточными паразитами стерильной крови у нас нет.

Введение чужой крови или ее форменных элементов - это всегда еще и паразитарное инфицирование.

9. Высокий уровень адреналина.

Если человек все время нервничает, причем нервничает по каждому пустяку, то находися на высоком уровне адреналина профессионально.

Например, водитель за рулем. У него слух, зрение, реакция постоянно напряжены. Или артист на сцене. Они долго не живут, а некоторые умирают прямо на сцене.

Адреналин - это энергия. Есть люди, которые сами выжимают адреналин из других.

Адреналин всегда суживает сосуды. И сердцу очень тяжело, потому что периферические сосуды сжаты, и оно вынуждено толкать эту кровь по сжатым сосудам.

10. Вредные привычки (алкоголь, пиво, курение) .

Повышенная вредность производства и неблагоприятная экологическая обстановка Мегаполиса загрязненная экологическая обстановка.

11. Употребление большого кол-ва сахаров и простых углеводов.

12. Так же причиной густой крови является недостаток витаминов и минералов таких, как лецитин, витамин С, цинк, селен и др., которые принимают активное участие в процессе выработки гормонов и ферментов.

К этому недостатку приводит плохая работа печени, которая является главной биохимической лабораторией организма и нуждается в своевременных очистительных мероприятиях.

Это связано с тем, что она постоянно испытывает нагрузки. Особенно у людей, употребляющих в пищу консервированную, копченую, мясную, соленую и сладкую пищу, а так же связанных с вредными условиями труда и проживающих в неблагоприятной экологической обстановке.

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Разжижают кровь:

ива, осина, вишня и красная смородина (содержат вещество кумарин, до 4,4 мг%), каштан, инжир, оливковое масло, чеснок, лимон, апельсин, свекла, какао, шоколад, гранат, семечки подсолнуха, имбирь, малина, земляника, артишок, лецитин, гинко-билоба, ферменты, увеличение приема чистой воды, сабельник, корень пиона, каланхоэ, крапива (сухие листья), гирудин - пиявочный фермент.

Загущают (сгущают) кровь:

САХАР, гречиха, бананы, картофель, белый хлеб, алкоголь, сладкая пища, жирная белковая пища, копчености, соленья, газированные напитки, арония, тысячелистник, зверобой,крапива свежие листья, базилик.опубликовано econet

Ольга Бутакова

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