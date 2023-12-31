Группы крови: Что ВАЖНО знать

В настоящее время установлена закономерность между групповой принадлежностью крови и частотой некоторых заболеваний. Эти исследования, возможно, приведут к новым открытиям в медицине.

С незапамятных времен люди знали, что кровь является носительницей жизни. Древний человек, будучи охотником, воином, наблюдал, как по мере потери крови угасает жизнь поверженного им человека или животного. Считалось, что с помощью свежей крови можно вылечить или омолодить человека. В Древнем Риме ослабевшим людям и старикам давали пить кровь умирающих гладиаторов. Медицина прошлого использовала кровь без какого-либо научного обоснования, но само направление мысли о замене, переливании крови заслуживает внимания.

Группы крови. Резус-фактор

Первое в истории медицины успешное переливание крови было осуществлено в 1667 г. во Франции Жак-Батистом Дени (ставшим впоследствии профессором медицины) и хирургом Эфферезом. Шестнадцатилетнему юноше было перелито 250 мл крови ягненка. Переливание оказалось успешным, больной поправился.

В XVII веке в Европе было сделано около 20 подобных переливаний крови, многие оказались неудачными. Властями и церковью переливание крови от животного человеку было запрещено. Один из противников метода писал, что «…телячья кровь, перелитая в вены человеку, может сообщить ему все черты, свойственные скотине, – тупость и скотские наклонности».

Позднее, когда практиковались гемотрансфузии от человека человеку, один из петербургских профессоров зло замечал: «.для переливания крови необходимо иметь трех баранов: одного, от которого переливают, другого, которому переливают, и третьего, который переливает».

Первое переливание крови человеку от человека осуществил английский профессор акушерства и гинекологии Дж. Бланделл (1819). Он произвел переливание крови роженице, умиравшей от кровопотери. В 1830 и 1832 гг. подобные операции были проведены в России акушером-педиатром С. Ф. Хотовицким и акушером Г. С. Вольфом. Но не все переливания крови заканчивались выздоровлением, многие больные погибали по непонятным для врачей причинам. Медицина вплотную подошла к выяснению причин несовместимости человеческой крови.

Величайшее открытие в этой области сделал австрийский ученый К. Ландштейнер. Экспериментальные исследования 1900–1907 гг. позволили выявить группы крови человека, после чего появилась возможность избежать смертельных осложнений, связанных с переливанием несовместимой крови.

Тогда было широко распространено учение об иммунитете, согласно которому при попадании в организм чужеродных белков (антигенов) происходит образование защитных веществ (антител) с последующей фиксацией, склеиванием и уничтожением антигенов. Оказалось, что склеивание (агглютинация) эритроцитов перелитой крови и есть одно из проявлений иммунитета – защиты организма от проникновения чужеродных белков.

К. Ландштейнер предположил, а затем доказал наличие двух реагирующих веществ в эритроцитах и двух, способных вступать с ними в контакт, – в плазме. Вещества, содержащиеся в эритроцитах, оказались антигенами (изоагглютиногенами) А и В, а вещества плазмы или сыворотки, вступающие с ними в контакт и вызывающие агглютинацию, – антителами (изоагглютининами) α и β. При встрече «одноименных» антигенов и антител (например, А и α, В и β) происходит склеивание эритроцитов. Значит, в крови каждого человека должны содержаться такие агглютиногены, которые не склеивались бы агглютининами собственной плазмы.

В результате многочисленных опытов с кровью in vitro (в пробирках) и оценки возможных комбинаций К. Ландштейнер установил, что всех людей в зависимости от свойств крови можно разделить на три группы. Чуть позднее (1906) чешский ученый Ян Янский выделил четвертую группу крови и дал всем группам обозначения, существующие и в настоящее время. Следует заметить, что Ян Янский был психиатром и свое открытие сделал при изучении крови больных, считая, что причина психических заболеваний – в свойствах крови.

Первая группа имеет обозначение I 0 α β, то есть у людей этой группы нет агглютиногенов (0), а в плазме содержатся агглютинины α и β. Кровь первой группы может быть перелита людям с любой группой крови, поэтому лица с первой группой названы универсальными донорами (слово «донор» происходит от donare – дарить).

то есть у людей этой группы нет агглютиногенов (0), а в плазме содержатся агглютинины α и β. Кровь первой группы может быть перелита людям с любой группой крови, поэтому лица с первой группой названы универсальными донорами (слово «донор» происходит от donare – дарить). Вторая группа имеет формулу II A β, то есть эритроциты данной группы содержат агглютиноген А, а плазма – агглютинин β.

то есть эритроциты данной группы содержат агглютиноген А, а плазма – агглютинин β. В третьей группе (III B α) эритроциты содержат агглютиноген В, плазма – агглютинин α.

эритроциты содержат агглютиноген В, плазма – агглютинин α. В эритроцитах четвертой группы (IV АВ0) присутствуют оба агглютиногена (А и В), но в плазме нет агглютининов, способных склеивать чужие эритроциты. Людям, имеющим четвертую группу крови, можно переливать кровь любой группы, поэтому их называют универсальными реципиентами.

Лучше всего переливать кровь идентичной группы, но в исключительных случаях:

кровь первой группы может быть перелита лицам с любой группой крови, реакции несовместимости не будет;

может быть перелита лицам с любой группой крови, реакции несовместимости не будет; кровь второй группы совместима со второй и четвертой группами;

совместима со второй и четвертой группами; третья – с третьей и четвертой;

– с третьей и четвертой; кровь четвертой группы может быть перелита только лицам, имеющим четвертую группу крови.

Возможные варианты совместимости крови изображены на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Варианты совместимости групп крови

В 1930 г. за открытие групп крови К. Ландштнейнеру была вручена Нобелевская премия. На торжественной церемонии вручения он высказал предположение, что открытие новых антигенов в клетках человека будет продолжаться до тех пор, пока исследователи не убедятся, что на земле нет двух совершенно тождественных в антигенном отношении людей (кроме однояйцевых близнецов).

В 1940 г. К. Ландштейнер и А. Винер обнаружили в эритроцитах человека новый антиген, названный ими резус-фактором (Rh), поскольку он был найден в эритроцитах обезьян породы маккакус-резус. Примерно у 85 % людей в эритроцитах содержится этот фактор – они называются резус-положительными (Rh+), а у остальных 15 % резус-фактор отсутствует, их относят к резус-отрицательным (Rh-).

Оказалось, что резус-фактор не связан с групповой принадлежностью крови. Люди, имеющие любую группу крови, могут быть и резус-положительными, и резус-отрицательными.

После открытия резус-фактора выяснились причины редких осложнений при переливании правильно подобранной одногруппной крови: они вызваны несовпадением резус-фактора.

При переливании резус-положительной крови резус-отрицательному больному в крови последнего на антиген Rh+ вырабатываются антитела, которые на повторное переливание такой же крови отвечают склеиванием и разрушением эритроцитов донора. Поэтому больным с резус-отрицательной кровью переливают кровь от резус-отрицательных доноров.

Разницей в резус-принадлежности матери и плода объясняется и тяжелое заболевание – гемолитическая желтуха новорожденных. Она возникает, когда будущий ребенок унаследует Rh+ фактор от резус-положительного отца, при этом мать – резус-отрицательна. Эритроциты плода с резус-положительным фактором проникают через плаценту в кровь матери и в ее организме начинают вырабатываться резус-антитела. Последние, попадая в кровь плода, разрушают его эритроциты. Между плодом и материнским организмом возникает резус-конфликт. Ребенок погибает в утробе матери или же рождается тяжело больным: с желтухой, вызванной распадом эритроцитов, анемией (малокровием).

Первый ребенок от резус-положительного отца и резус-отрицательной матери даже при унаследовании Rh+ родится, как правило, здоровым, поскольку резус-конфликт в течение беременности не достигает критического уровня.

даже при унаследовании Rh+ родится, как правило, здоровым, поскольку резус-конфликт в течение беременности не достигает критического уровня. Во время второй и последующих беременностей вероятность конфликта и трагического исхода беременности возрастают.

вероятность конфликта и трагического исхода беременности возрастают. Искусственное прерывание беременности (аборт) также вызывает в перспективе угрозу возникновения резус-конфликта.

С целью профилактики возможных тяжелых последствий в женских консультациях у всех беременных определяют резус-фактор. Беременная с резус-отрицательной кровью подлежит особому наблюдению.

Различия крови родителей по резус-фактору не всегда приводят к заболеванию ребенка. Если ребенок, так же как и мать, резус-отрицательный и ему по наследству передается резус-принадлежность матери, то кровь ребенка и матери не различается, он рождается здоровым. Если у резус-положительной матери рождается резус-отрицательный ребенок, то это тоже безопасно.

В настоящее время существуют способы борьбы с гемолитической анемией новорожденных – обменное переливание крови. Кроме того, медицина располагает средствами, тормозящими образование резус-антител.

Следует подчеркнуть:

1. Группа крови и резус-фактор остаются постоянными на протяжении всей жизни.

2. Отсутствует связь между группой крови и полом. Все четыре группы крови равномерно распределяются между мужчинами и женщинами.

3. Групповые свойства крови передаются по наследству согласно законам генетики.

В последующие годы в эритроцитах людей обнаружили ряд новых антигенов: новые варианты агглютиногена А (А, А2, Аm и т. д.), системы, свойственные многим людям, и системы, характерные для отдельных семей и даже отдельных лиц (М, N Р, Льюис, Келл-Челано, Кидд, Даффи и др.). Системы часто называют по фамилиям людей, у которых их нашли впервые.

В отличие от системы эритроцитов АВО, которая подробно обсуждалась выше, большого значения в гемотрансфузиологии (переливании крови) вновь открытые системы не имеют.

Исследования иммуногематологов позволили осуществить давнюю мечту человечества – пересадку органов и тканей. Первые пересадки органов делались лишь с учетом групповой принадлежности – подбирали донора, у которого была та же группа крови, что и у реципиента. Эффект «отторжения» пересаженной ткани показал, что этого недостаточно.

В 60-е гг. ХХ столетия французским профессором Доссе была открыта система лейкоцитов, получившая международное название HL-A от первых букв латинских слов: «гуман» (человек), «лейкоциты» и «антиген». Благодаря открытию Доссе стал возможен подбор наиболее оптимального донора при пересадке органов.

Успехи иммуногематологии могут быть использованы в судебной медицине. Установлено, что антигенный «узор» эритроцитов каждого человека в значительной степени индивидуален. Наиболее часто повторяющиеся комбинации крови могут встречаться только у семи из каждой тысячи жителей нашей планеты, но возможны комбинации, которые наблюдаются лишь у одного человека из миллиарда людей. Криминалисты даже предложили создать особую картотеку, где были бы собраны данные о групповой характеристике крови известных преступников.

Иммуногематологию используют в судебной медицине при спорах об отцовстве материнстве и при потере детей в раннем возрасте.

Существуют законы наследования групповых признаков крови. Основные правила наследования заключаются в следующем. У ребенка не могут появиться групповые признаки А, В и резус, если они отсутствуют у родителей. Если родители (один или оба) имеют группу крови 0 (I), то их ребенок не может иметь группу АВ (IV). В браках, в которых родители (один или оба) относятся к группе крови АВ (IV), не может родиться ребенок с группой крови 0 (I).

Если у отца и у матери первая группа крови, то и у ребенка может быть только первая группа.

Если у отца и у матери вторая группа крови, то у ребенка будет первая или вторая.

Если же у отца и у матери третья группа крови, то у ребенка может быть только первая или третья группа крови, но не вторая или четвертая.

Исследование групповой принадлежности крови не позволяет утверждать, что этот ребенок появился на свет от этих родителей; возможно только следующее заключение: «Этот ребенок может (или не может) принадлежать этим родителям».

По результатам экспертизы судят также об отцовстве или материнстве в отношении данного ребенка (табл. 2). Так, у матери с группой крови АВ (IV) дети унаследуют либо А, либо В, но не могут иметь 0 (I) группу крови.

Таблица 2. Наследование групп крови



Исследованиями иммуногематологов заинтересовались ученые других специальностей. Антигены А и В обладают удивительной стойкостью. Они сохраняются в высушенной ткани, в крови, подвергшейся температурной обработке. Это не могло не заинтересовать антропологов – появилась возможность узнать свойства крови далеких предков человека по сохранившимся останкам, мумиям, костям.

После открытия групп крови обнаружился один интересный факт: среди разных рас и народностей группы крови распределяются неравномерно. Оказалось, что:

80 % североамериканских индейцев имеют первую группу крови, а третья и четвертая группы у них не встречаются.

У жителей севера Европы преобладает вторая группа.

Индейцы Южной Америки, аборигены Австралии – люди с первой группой.

Среди жителей Центральной и Восточной Азии преобладает третья группа крови.

Эти интересные факты не остались без внимания. У этнографов появилась возможность изучить происхождение рас и народов, проследить расселение и миграцию людей на нашей планете, узнать причины расцвета и упадка древних государств.

В настоящее время установлена закономерность между групповой принадлежностью крови и частотой некоторых заболеваний. Эти исследования, возможно, приведут к новым открытиям в медицине.

Итак, определение группы крови и резус-фактора необходимо для переливания крови. В настоящее время без переливания крови не обходится ни одно медицинское учреждение. Кровь нужна при кровопотере, которая возникает при ранениях, травмах, операциях, некоторых заболеваниях (желудочно-кишечные, легочные кровотечения и др.). Переливание крови продлевает жизнь больным с апластическими анемиями (злокачественным малокровием). Кровотечение у рожениц часто представляет опасность для их жизни.

При некоторых болезнях, интоксикациях, отравлениях необходимы обменные переливания крови. Для операций на сердце, осуществляемых в условиях искусственного кровообращения, необходимо 5–8 л донорской крови, для работы аппарата «искусственная почка» – 4–6 л.

В организме человека кровь составляет 1/13-1/14 объема массы тела. У человека с массой 80 кг циркулирует около 6 л крови. Допустимая кровопотеря у здорового человека может достигать 1/5 от общего объема крови. Потеря 300–400 мл крови (то есть того количества, которое берут у донора) для здорового человека абсолютно безвредно.

Широкое распространение в медицинской практике получили препараты крови.

Например, больным, страдающим малокровием, целесообразно переливать эритроцитарную массу .

. Пострадавшим в результате ожогов переливают плазму крови. Переливание плазмы производят при травматическом шоке, септических заболеваниях. Плазму применяют также и как кровоостанавливающее средство. Из плазмы получают альбумин, используемый при некоторых терапевтических заболеваниях, для лечения истощенных, послеоперационных больных, при ожоговом шоке и кровопотерях.

К кровоостанавливающим средствам относится фибриноген, тромбин, антигемофильная плазма. Из крови приготавливают местные кровоостанавливающие препараты: «фибринные» пленки, гемостатические губки и др.

При некоторых заболеваниях и операциях (удаление части желудка, кишечника, пораженных язвой или раковой опухолью, ожогах пищевода) необходимо парентеральное (то есть минуя желудочно-кишечный тракт) питание. В этих случаях используют плазму крови, альбумин, протеин, аминокровин.

Иммунологическое действие имеют гамма-глобулины, особенно направленного действия (антистафилококковый и антигриппозный), полиглобулин.

При переливании крови ее группа определяется лечащим врачом и повторно – врачом-лаборантом. Определение резус-принадлежности проводится врачом лаборатории. Определение группы крови, проводимое независимо друг от друга двумя лицами, помогает избежать ошибок. Данные о групповой и резус-принадлежности крови выносятся на первую страницу истории болезни.

Определение группы крови проводится со стандартными сыворотками или с помощью цоликлонов анти-А и анти-В. Для определения резус-принадлежности служат иммунные антирезусные сыворотки.

Непосредственно перед переливанием крови проводят пробу на индивидуальную совместимость крови донора и больного (реципиента).

Чтобы предупредить осложнения даже при переливании одногруппной крови проводят так называемую биологическую пробу: трехкратно с перерывами в 3 мин вводят по 25 мл донорской крови, наблюдая при этом за состоянием больного; при отсутствии реакции (беспокойство, неприятные ощущения) переливают намеченное количество крови.опубликовано econet

Из книги "Карманный справочник медицинских анализов", Леонид Рудницкий

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