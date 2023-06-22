 Грудной радикулит: Что можно, а чего нельзя

Грудной радикулит обычно развивается у тех, кто вынужден работать в полусогнутом положении, кто занимается тяжелым физическим трудом, подвергается постоянным сотрясениям или испытывает статические нагрузки, работая долгое время не меняя позы.

Грудной радикулит называют еще межреберной невралгией. Основное проявление этого заболевания — боль, возникающая в боковых отделах грудной клетки и распространяющаяся по межреберным промежуткам. Она может быть постоянной, приступообразной, усиливаться при кашле, резких наклонах или поворотах туловища.

Упражнения при грудном радикулите

Чаще всего радикулит — это расплата человека за свое вертикальное положение. Чтобы понять, в чем причина заболевания, давайте рассмотрим, как устроен позвоночный столб. Он состоит из позвонков, между телами которых расположены хрящевые пластинки-диски. Природа создала их для того, чтобы амортизировать удары позвонков при физической нагрузке, подъеме тяжестей.

Но с течением времени в хряще происходят дегенеративные изменения. Он усыхает, истончается, и позвонки начинают как бы оседать. Возникает остеохондроз. Так происходит обычно у пожилых людей. У молодых позвонки могут смещаться в результате травмы, нарушения обмена в костной ткани.

А через весь позвоночный столб проходит спинной мозг, от которого отходят так называемые корешки, переходящие в периферические нервы. И вот в результате названных выше нарушений измененные межпозвонковые диски начинают давить на корешки, тогда и возникает боль.

Грудной радикулит обычно развивается у тех, кто вынужден работать в полусогнутом положении, кто занимается тяжелым физическим трудом, подвергается постоянным сотрясениям или испытывает статические нагрузки, работая долгое время не меняя позы.

Боль в грудной клетке может быть симптомом и некоторых других заболеваний, например, плеврита, воспаления легких, болезней сердца. Поэтому прежде всего надо обязательно посоветоваться с врачом, не пытаться самому ставить себе диагноз и тем более самостоятельно лечиться. Последствия могут быть непоправимыми.

Если возникла боль и врач поставил вам диагноз — грудной радикулит, прежде всего важен покой. Попробуйте найти такую позу, когда боль становится минимальной, и постарайтесь сохранять ее. Запомните положение, когда достигается максимальное облегчение.

Ваша постель всегда должна жесткой. «Люльки», образующиеся на мягких диванчиках, перинах, усиливают боль и способствуют прогрессированию заболевания. А иммобилизация на жесткой постели может оказать даже лечебное действие.

Многие думают, что причина развития радикулита — переохлаждение. Это не совсем так. В основе лежат нарушения анатомических структур. Но любое неблагоприятное воздействие, в том числе и переохлаждение, только усугубит патологический процесс. При возникновении боли рефлекторно возникает спазм мышц в пораженной области. Снять мышечное напряжение помогает тепло. Шерстяной платок, горчичник, нагретый и предварительно промытый песок в чистом мешочке уменьшают боль.

Огромное значение имеет осанка. Во время работы старайтесь в течение дня вставать, ходить, делать упражнения. Правильная поза за рабочим столом тоже уменьшает нагрузку на позвонки.

Если вы склонны к подобного рода заболеваниям, помните о том, что вам можно, а - чего нельзя. Очень полезно плавать, конечно, не во время приступа. Полезны и вытяжения на турнике (или на палке, укрепленной в квартире над притолокой двери); но не подтягивайтесь, просто повисите 40—60 секунд. Повторите это несколько раз в течение дня.

Разработан также специальный комплекс физических упражнений, которые способствуют предупреждению обострений грудного радикулита. Занимайтесь гимнастикой вне обострений один раз в день - утром или вечером. Двигайтесь медленно, чтобы резкие движения не спровоцировали боль.

1. И. п.— лежа на спине, ноги выпрямлены. Одна рука на животе, другая на груди. Глубоко вдохнуть, почувствовать напряжение мышц. Выдохнуть, расслабившись. Повторить 5—6 раз.

2. И. п.— лежа на спине, ноги выпрямлены, руки вдоль туловища. Согнуть ноги в коленях и, обхватив их руками, подтянуть к животу. Поднять голову, лбом коснуться колен. Повторить 4-5 раз.

3. И. п.— лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки разведены в стороны. Поворачивать туловище вправо и влево. Повторить 4—5 раз в каждую сторону.

4. И. п.— лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руками держаться за край дивана или спинку кровати. Медленно поднимать ноги и таз, стараясь достать ступнями кисти рук. Повторить 4-5 раз.

5. И. п.- лежа на животе, ноги выпрямлены, руки вдоль тела. Опираясь на ноги, живот и нижнюю часть грудной клетки, поднять голову и плечи. Повторить 4—5 раз.

6. И. п.— стоя между двумя стульями и держась за их спинки руками, ноги вместе. Приподнявшись на носках, делать вращательные движения тазом сначала в одну, а затем в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону.



Главное проявление грудного радикулита - боль. Она возникает в задне-боковых отделах грудной клетки, распространяется по межреберным промежуткам, где проходят межреберные нервы. Поэтому грудной радикулит называют еще и межреберной невралгией.

При этом заболевании, особенно на ранних стадиях, отмечается повышенная чувствительность кожи: даже прикосновение одежды, одеяла вызывает неприятные ощущения. Боль бывает приступообразной или постоянной, усиливается при кашле, чихании, резких поворотах туловища, наклонах, во время физической работы.

Обращаю внимание на то, что боль в грудной клетке, а также по ходу межреберных нервов характерна и для других заболеваний: плеврита, воспаления легких, болезней сердца, даже инфаркта миокарда. Вот почему, если появилась боль в области грудной клетки, не ставьте себе сами диагноз. Не пытайтесь снять боль, например, с помощью перцового пластыря или болеутоляющих лекарств, а обратитесь к врачу. Слишком опасными могут быть последствия самолечения!

Давайте разберемся, почему возникает боль при грудном радикулите. Одна из главных причин этого заболевания - остеохондроз грудного отдела позвоночника. При этом происходят дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках-хрящах, расположенных между позвонками. Они играют роль своеобразных амортизаторов.

Сначала страдает центральная часть диска-студенистое ядро, а затем и окружающее его фиброзное кольцо. Через трещины, появляющиеся в фиброзном кольце, участки студенистого ядра выпячиваются и образуются грыжи диска. Если такие выпячивания в области грудного отдела позвоночника сдавливают корешки нервов, идущих от спинного мозга возникает острая боль, характерная для грудного радикулита.

Остеохондроз грудного отдела позвоночника чаще развивается у людей, работающих в вынужденном полусогнутом положении, занимающихся тяжелым физическим трудом, у тех, кто подвергается постоянным сотрясениям, а именно у водителей транспорта, грузчиков, у швей-мотористок, проходчиков, бурильщиков. Немалую роль в возникновении грудного радикулита играет и переохлаждение.

Лечение врач обычно назначает индивидуально. Некоторым хорошо помогают мази, содержащие яды пчел и змей. Но ими нельзя пользоваться страдающим сахарным диабетом, болезнями печени, почек, а также беременным.

Специалисты разработали комплекс физических упражнений, способствующих предупреждению обострения грудного радикулита. Их надо выполнять вне периода обострения, когда нет боли, один раз в день-утром или вечером. Утром их можно включить в комплекс утренней зарядки. Упражнения старайтесь делать медленно, так как резкие повороты, наклоны, прогибы могут спровоцировать появление боли.

Комплекс упражнений при грудном радикулите

1. И. п. - лежа на спине (на полу, на коврике), одна кисть на животе, другая на груди (для контроля за движениями грудной клетки). Глубоко вдохнуть, расправив грудную клетку и почувствовав напряжение мышц; на выдохе расслабиться. Повторить 5-6 раз.

2. И. п. - лежа на спине, ноги вытянуты. Согнув ноги в коленях и обхватив их руками, подтянуть к животу, поднять голову и постараться лбом коснуться колен. Повторить 4-5 раз.

3. И. п. - лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, руки разведены в стороны. Поворачиваться туловищем попеременно влево и вправо. Повторить 4-6 раз в каждую сторону.

4. И. п. - стоя между двумя стульями и держась за их спинки руками, ноги вместе. Приподнявшись на носках, делать вращательные движения тазом сначала в одну, затем в другую сторону. Повторить 4-5 раз в каждую сторону

5. И. п. - лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, руками, вытянутыми вверх, держаться за край дивана или спинку кровати. Медленно поднимать ноги и таз как можно выше и ближе к голове. Повторить 4-5 раз.

6. И. п. - лежа на животе, руки вдоль тела. Опираясь на ноги, живот и нижнюю часть грудной клетки, стараться поднять голову и плечи. Повторить 4-5 раз.опубликовано econet

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