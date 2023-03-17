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Горячая десятка: Топ упражнений для сжигания жира

Автор: Econet 17 марта 2023 6844
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Регулярно выполняя 10 простых упражнений, вы сможете быстро привести себя в форму и забыть о лишних килограммах. Комплекс упражнений направлен не только на снижение веса, но и проработку всех групп мышц.

Горячая десятка: Топ упражнений для сжигания жира

Снизить вес помогает интенсивная кардио-нагрузка: быстрая ходьба, бег, езда на велосипеде. Но если есть желание разнообразить тренировки, тогда предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, направленных на снижение жировой массы тела. Каждое из предложенных ниже упражнений нужно выполнять по 20-30 раз, отдыхая в перерывах по 1,5-2 минуты.

Комплекс упражнений

1. Классические приседания в ускоренном темпе.

При хорошей физической подготовке можно выполнять приседания с выпрыгиванием, дополнительно – TRX-петли и нестабильные поверхности (баланс- или кор-доски, босу и прочие).

2. Выпады с выпрыгиванием

Усложнить упражнение можно посредством подтягивания бедра, выполнения выпадов вперед (при этом расположенная впереди нога не должна смещаться за проекцию стопы), а также применения нестабильных поверхностей.

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Горячая десятка: Топ упражнений для сжигания жира

3. Шаги (запрыгивания при хорошей подготовке) на тумбу.

Оптимальная высота тумбы – до середины бедра. Для усложнения можно взять в руки гантель или набивной мяч. Еще больше удастся разработать мышцы, если после спрыгивания с тумбы сразу сделать планку.

Горячая десятка: Топ упражнений для сжигания жира

4. Броски набивного мяча (весом не менее 3 кг) в мишень или на пол в ускоренном темпе.

5. Разножка (для имеющих опыт в тренировках – с выпадом).

Руки при этом должны работать в противоход, а темп должен быть максимально ускоренным. Усложнить упражнение можно посредством бокового перемещения – на две смены ног вправо, а на следующие пару смен ног – влево.

6. Натягивание канатов в положении присед.

Нужно максимально сдвинуть лопатки, затем «запустить волну», поднимая и опуская канаты руками. Для усложнения достаточно работать руками поочередно или выполнять ими вращающие движения.

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Горячая десятка: Топ упражнений для сжигания жира

7. Толкание «саней» вперед и назад на специальном тренажере и желательно на покрытии «трава» в умеренном темпе.

8. Подтягивание на турнике, брусьях или в петлях в умеренном либо ускоренном темпе.

Горячая десятка: Топ упражнений для сжигания жира

9. Классические отжимания

(Когда ладони касаются поверхности пола и расположены на уровне плеч). Из этого положения нужно сделать полный упор либо упор на колени. Отличный вариант – отжимания в специальных петлях от нестабильной поверхности.

Горячая десятка: Топ упражнений для сжигания жира

10. «Бег» в положении планка с опорой на предплечье либо полным упором.

Таз при этом должен находиться в нейтральном положении. Для усложнения можно использовать в качестве опоры нестабильную поверхность.

Регулярно выполняя эти упражнения, лишние жировые отложения уйдут с живота и бедер, фигура станет стройной и привлекательной.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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