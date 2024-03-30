Гормоны счастья: Как жить в свое удовольствие

Управление мозгом — непростая задача, но стоит один раз разобраться в том, как работают нейромедиаторы и что может спровоцировать их выброс, как вы откроете для себя бесконечный источник счастья и будете чувствовать себя прекрасно даже в условиях горящих дедлайнов и горы нерешенных задач.

Люди постоянно находятся в поиске лучшего места работы, партнера, комфортного жилья или вкусной еды, потому что это позволяет чувствовать себя счастливым и удовлетворенным, придает сил и энергии. Однако одно и то же действие, повторенное много раз, в конце концов перестает дарить чувство радости, и, чтобы испытать его вновь, мы вынуждены искать новые пути. Каждый раз проявлять изобретательность, чтобы просто почувствовать себя хорошо? Трудно! Да и звучит немного «слишком».

Гормоны счастья

А что, если все несколько проще, чем мы привыкли думать? Что, если мы можем сами решать, когда быть счастливыми? Еще раз перечитали книгу Лоретты Грациано Бройнинг «Гормоны счастья» и составили инструкцию, которая поможет жить в свое удовольствие.

Немного о том, как работает наш мозг

Как вид Homo sapiens унаследовал от далеких предков мозг, основная цель работы которого — выживание. Эта заводская настройка сидит настолько глубоко, что мы не ощущаем факта ее наличия, но болезненно отзываемся на сигналы об опасности от наших нейронов. Даже если в современном мире «опасность» означает «не пригласили на вечеринку» (читай: исключили из социума) или нам кажется, что мы выглядим ужасно (читай: рискуем быть не принятыми единомышленниками). С физическими проявлениями чуть проще: когда мы чувствуем голод, холод или любой другой дискомфорт, наш мозг чувствует угрозу выживанию.

С момента рождения на основании пережитого опыта в нашем мозге формируются нейронные связи. Базовый набор нейронов закладывается в первые семь лет жизни, когда разные события определяют наше представление о том, что безопасно, а что представляет угрозу. На любой опыт, который доставил нам удовольствие, мозг впоследствии будет реагировать положительно выработкой гормонов счастья. Соответственно, отрицательная реакция на негативный опыт заставляет нас приложить всевозможные усилия, чтобы избежать его повторения.

О гормонах счастья

За чувство счастья в нашем мозге отвечают четыре нейрохимических вещества: эндорфин, дофамин, окситоцин и серотонин (листайте галерею).

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Выработка каждого из этих гормонов «включает» в голове определенные реакции, которые способствуют выживанию и вызывают специфические ощущения. За синтез гормонов счастья отвечает несколько отделов головного мозга — миндалевидное тело, гиппокамп и другие, — которые, в свою очередь, складываются в лимбическую систему, окруженную корой головного мозга.

Делаем гормоны счастья своими руками

Четыре основных гормона могут быть ответственны за успех в разных сферах наших жизней: окситоцин и серотонин — за социальное взаимодействие, дофамин — за любую деятельность, будь то работа, хобби или любая другая активность, эндорфин — за чувство общего спокойствия и умиротворения. Теперь давайте поймем, как создавать больше положительных нейронных связей и провоцировать мозг вырабатывать гормоны счастья.

1. Принимаем «плохие» гормоны

Для начала важно принять как факт то, что постоянно избегать «плохих» гормонов и получать только «хорошие» не получится. Для сбалансированной работы организма нужны не только гормоны счастья, но и гормоны тревоги, которые помогут мобилизоваться перед лицом опасности. Постоянные попытки исключить из жизни любые негативные триггеры приведут к нарушениям работы мозга и введут вас в порочный круг бесконечного получения удовольствия, радости в котором будет все меньше и меньше. Так что пострадать иногда полезно.

2. Эффект зеркала: подражайте

Если вы хотите добиться высоких результатов в профессиональной деятельности, провоцируя выброс дофамина в мозг, вам следует больше наблюдать за окружающими людьми. Перенимайте полезные привычки и умения, освоение которых будет ассоциироваться у мозга с чем-то приятным. Подражание — местами спорный процесс, но с точки зрения выработки гормонов полезный. Изучите, как чужие реакции могут пригодиться вам в вашей жизни: когда вы начнете действовать как человек, который вызывает у вас уважение и на которого вы хотите быть похожи, ваш мозг начнет получать от этого удовольствие.

3. Соблюдайте баланс между нейромедиаторами

Для успешной работы мозгу необходимы все четыре гормона счастья, но часто жизнь складывается так, что равновесие нарушается. Именно поэтому нейробиологи, психотерапевты и психологи рекомендуют периодически пробовать что-то новое: во-первых, это формирует новые нейроны, во-вторых, провоцирует выброс гормонов. Так что, вероятно, сейчас самое время выучить иностранный язык, прыгнуть с парашютом или даже влюбиться. Может быть сложно, но вознаграждение того стоит: даже небольшого количества гормона, до сих пор находившегося в недостатке, хватит на несколько недель вперед.

4. Помните о разнообразии

Самый простой способ получать все виды нейромедиаторов в рамках одной деятельности — разнообразить ее. Создавая нейронную связь, мы можем «наращивать» поверх нее другие нейроны. Ведь не зря уже во взрослой жизни, встречая школьную любовь, мы вновь переживаем приятные чувства: новые впечатления встраиваются в нейронную связь, которая сформировалась когда-то давно. Например, любовь к вечеринкам и общению с людьми свидетельствует о высоком уровне окситоцина, но если вы пойдете дальше и решите заняться организацией мероприятий, то одновременно повысите уровень дофамина. Добавьте к этому признание участников и внимание спонсоров — вот вам и серотонин.

5. Удовлетворите потребность в передаче ДНК

Испокон веков любое живое существо стремится к продолжению рода, но человек — система сложная, да и современный мир такой, что далеко не все ставят деторождение во главу угла. Однако эта потребность все же сохранилась глубоко в нашей природе, просто трансформировалась в желание «оставить что-то после себя». Поэтому мы испытываем гордость за бизнес, который после массы вложенных усилий начинает работать самостоятельно, или за племянника, который с помощью подаренных вами ходунков начал осваивать мир. Так что, если хотите почувствовать себя счастливым в долгосрочной перспективе, не обязательно заводить детей, но ответить на вопрос «что я хочу оставить после себя?» и начать к этому стремиться все же стоит.

6. Выбирайте маленькие цели

Когда мы видим огромную гору, нам кажется, что ее невозможно преодолеть, но если разделить дистанцию на отрезки, то успешное прохождение каждого из них будет восприниматься мозгом крайне положительно. Заодно сохраните энтузиазм и приятные ожидания от всего пути, ведь постепенное достижение цели приносит радость, и вы сами не заметите, как окажетесь на вершине. Аналогию можно перенести на любые другие глобальные цели: чтобы ощущать радость, просто поделите процесс достижения на этапы.

Управление мозгом — непростая задача, но стоит один раз разобраться в том, как работают нейромедиаторы и что может спровоцировать их выброс, как вы откроете для себя бесконечный источник счастья и будете чувствовать себя прекрасно даже в условиях горящих дедлайнов и горы нерешенных задач.опубликовано econet

Автор Анна Веселко

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