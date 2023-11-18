Гормональный фон: Симптомы нарушений

Определение гормонального фона вашего организма поможет вам сориентироваться в ситуации и откорректировать уровень гормонов так, чтобы организм снова работал слаженно и хорошо!

От количества гормонов в организме зависит состояние многих органов и систем. Какие анализы нужны, чтобы узнать их показатели? Человеческий организм - сложная система, и для того, чтобыона работала как единое целое, нужна особая система управления. Управление организмом осуществляется на разных уровнях, в этом принимают участие генные механизмы, нервная система и конечно эндокринная система. Эндокринная система регулирует работу организма с помощью определенных веществ – гормонов.

Оценка гормонального фона

Гормоны - это особая группа биологически активных веществ, которая вырабатывается в нашем организме и оказывает воздействие на функционирование внутренних органов и тканей. Производятся гормоны как специальными органами, такими как щитовидная, вилочковая, поджелудочная железа, надпочечники, яичники и др., так и отдельными эндокринными клетками, которые разбросаны по всему организму.

С помощью гормонов регулируется рост и развитие организма, работа всех его органов и систем, а также обеспечивается адекватная реакция на изменения, происходящие во внешней среде.

Гормоны также принимают участие в психической деятельности человека, с их помощью формируются наши эмоциональные реакции. Если в организме человека количество гормонов соответствует определенным показателям, говорят о нормальном гормональном фоне. Но по разным причинам гормональный фон организма может нарушаться.

Симптомы нарушений гормонального фона

Гормональный фон постоянно колеблется, подстраиваясь под изменяющиеся условия. Но иногда эти колебания слишком велики и могут приводить к сбою системы. Тогда возникают устойчивые нарушения гормонального фона.

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Симптомами таких нарушений могут быть:

снижение веса при хорошем аппетите

повышенное потоотделение

тремор рук

аритмия

бессонница

зуд и высыпания на коже

резкий набор веса

сильные перепады настроения.

Эти и многие другие симптомы могут говорить о гормональной разбалансировке и приводить к возникновению различных заболеваний.

При недостаточном или избыточном производстве тех или иных гормонов здоровье и психическое состояние человека подвергается серьезной опасности. Поэтому при первых же подозрениях, что в организме произошел гормональный сбой, нужно обращаться к врачу. Он назначит анализы, которые позволят узнать количество гормонов в организме.

Как узнать содержание нужного гормона?

Обычно определяется содержание гормонов в крови. Для этого берется анализ крови из вены. Для сдачи каждого гормона существуют особые условия, которых надо придерживаться, чтобы анализ был достоверным.

Какие гормоны исследуют?

Чаще всего анализы на гормоны назначают при подозрении на нарушения в работе щитовидной железы и при заболеваниях женской и мужской половой сфер. В определенных случаях делают анализы на гормоны надпочечников и гормон роста.

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Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). У женщин отвечает за овуляцию и содержание эстрогена, а у мужчин влияет на количество тестостерона и отвечает за созревание сперматозоидов. Женщины сдают анализ в определенные дни менструального цикла, а мужчины в любой день. Сдается натощак.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) также влияет на овуляцию и созревание яйцеклетки и желтого тела у женщин. У мужчин - регулирует количество тестостерона в крови и влияет на созревание сперматозоидов. Женщины сдают на 3-8 день цикла или на 19-21 день, мужчины – в любой день. Натощак.

Пролактин важен для овуляции, необходим для нормального образования молока у женщины после родов. У мужчин количество этого гормона влияет на половую функцию. Женщинам нужно сдавать анализ в первую и вторую фазы цикла. Анализ сдается натощак, перед анализом запрещены половые контакты.

Эстрадиол. Важен для нормальной подготовки матки к беременности, влияет на установление менструального цикла и развитие яйцеклетки. Сдают женщины в любой день, натощак.

Прогестерон. Этот гормон подготавливает матку для вынашивания ребенка. Анализ сдают женщины на 19-21 день цикла.

Тестостерон – это мужской половой гормон, который необходим также и женщинам. Сдают как женщины, так и мужчины. Высокое его содержание у женщин может привести к выкидышам. Низкое содержание этого гормона у мужчин ухудшает качество спермы.

ДЭА сульфат вырабатывается надпочечниками. У женщин его избыток может привести к выкидышам. У мужчин опасен его недостаток, потому что отрицательно влияет на качество спермы. Сдают в любой день.

Гормоны щитовидной железы: трийодотиронин свободный (Т3), тироксин общий (Т4), тиреотропный гормон (ТТГ). Повышают скорость обмена веществ, влияют на потребление тканями кислорода. Сдают натощак, нельзя даже пить воду. Перед взятием анализа нужно полчаса побыть в состоянии покоя.Анализы на гормоны щитовидной железы назначают при подозрении на заболевания щитовидки, а также при проблемах с зачатием.

Определение гормонального фона вашего организма поможет вам сориентироваться в ситуации и откорректировать уровень гормонов так, чтобы организм снова работал слаженно и хорошо! опубликовано econet

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