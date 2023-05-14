Гормональный фон: Опасность преобладания эстрогенов для женщины

Эстрогены – стероидные гормоны, которые вырабатывают яичники. Они отвечают за красоту и молодость кожи, эластичность волос, поддерживают функции репродуктивной системы женщины. В норме их уровень повышен в 18–20 лет, но постепенно снижается после 30–35 лет, что запускает процесс старения.
Превышение нормы эстрогенов в зрелом возрасте не помогает продлить молодость тела. Это нарушает гормональный фон, провоцирует развитие хронических болезней и ухудшает самочувствие. Доминирование эстрогенов не дает быстро худеть, приводит к перепадам настроения и приближает период менопаузы.
В разных пропорциях эстрогены производят надпочечники и яичники. В женском организме гормон отвечает за менструальный цикл, овуляцию, определяет половое здоровье репродуктивных органов. Его основные функции – контроль за созреванием яйцеклетки, образованием жировых запасов, свертываемостью крови.
Эстроген взаимодействует с не менее важным половым гормоном прогестероном. Они уравнивают друг друга, поддерживая работоспособность и хорошее настроение. При балансе женщина более спокойна и уравновешена, меньше реагирует на стрессы, чаще испытывает сексуальное влечение.
Уровень эстрогена может повыситься в разных ситуациях:
Эстрогенное доминирование часто встречается при заболеваниях щитовидной железы. Эндокринный орган начинает неправильно регулировать обменные процессы, заставляя яичники вырабатывать больше гормонов без необходимости.
Проблема естественна для женщин после 40 лет. В этом возрасте выработка прогестерона уменьшается на 75%, а эстрогена только на 35%. Равновесие нарушается, начинается период угасания яичников и наступает менопауза.
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При нарушении гормонального баланса организм подает сигналы, подсказывает нам причину переизбытка эстрогена. Иногда вы принимаете их за другие болезни:
В тяжелых случаях обостряется аллергия, хронические болезни щитовидной железы. У женщины заметно снижается либидо, она замечает нарушение пищеварения, частое вздутие живота. Начинается активный набор веса при сохранении обычного рациона, может меняться аппетит и преследовать чувство голода.
При повышенном уровне эстрогена развивается ранняя менопауза. Поэтому гинекологи и эндокринологи напоминают о необходимости профилактики в любом возрасте. Среди простых и доступных рекомендаций:
Регулярно проводите детоксикацию для очищения печени. Для поддержания ее функций откажитесь от полуфабрикатов, жирной и жареной еды, рафинированных масел. Употребляйте больше овощей, злаковых, морской рыбы и морепродуктов. Уменьшайте в рационе количество сахара и сладких десертов, искусственных подсластителей.
Преобладание эстрогенов – серьезная проблема, провоцирующая раннюю менопаузу и старение женщины. Снизить уровень гормона и поддержать баланс помогает правильное питание и отказ от растительных заменителей. Регулярно посещайте врача, не забывайте о профилактике нарушений. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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