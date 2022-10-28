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Гормон молодости: Что есть женщинам, чтобы надолго сохранить красоту

Автор: Econet 28 октября 2022 6664
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В этой статье мы расскажем вам, в состав каких продуктов входит эстроген и почему женщинам важно их употреблять.

Гормон молодости: Что есть женщинам, чтобы надолго сохранить красоту

За красоту женщины отвечает гормон эстроген. Он делает кожу упругой и эластичной, предотвращает старение, поддерживает репродуктивную функцию и сексуальность женщины. Дефицит либо напротив, переизбыток эстрогена может спровоцировать набор веса, вызвать повышенную утомляемость или депрессию. Также может снизиться женская самооценка и сексуальное влечение. Поэтому женщинам очень важно следить за своим гормональным фоном.

После 45 лет начинается естественное снижение уровня женских гормонов. В этом возрасте следует обратить особое внимание на питание и образ жизни и обогатить свой рацион продуктами с естественным эстрогеном.

Продукты, содержащие эстроген

Если вы придерживаетесь правильного питания, то при выборе продуктов наверняка обращаете внимание на количество белков, жиров и углеводов в их составе, но количество гормонов учитывают не многие. Организм можно привести в порядок даже без применения каких-либо медикаментозных препаратов, иногда достаточно откорректировать питание.

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Чтобы улучшить внешний вид, эмоциональное и общее состояние организма, включите в рацион:

  • молотые льняные семена – очень полезный продукт, позволяющий очистить организм и устранить воспалительные процессы;
  • бобовые (фасоль, чечевица, горох, нут) – помогут избавиться от чувства тревоги и депрессии, а также наладить менструальный цикл;
  • семечки (подсолнечника, тыквы),
  • семена кунжута
  • Курага и чернослив
  • Проростки люцерны
  • Чеснок
  • грецкие орехи. Стимулируют умственную деятельность, а также повышают сексуальное влечение.
  • Финики
  • Свекла

Гормон молодости: Что есть женщинам, чтобы надолго сохранить красоту

Есть еще несколько продуктов, содержащих эстроген. Среди них:

  • морепродукты;
  • капуста;
  • грибы;
  • абрикосы;

Но эти продукты следует употреблять в умеренном количестве. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, экологичным и безопасным.

В каких растениях содержатся фитоэстрогены

  • Шалфей
  • Корень женьшеня
  • Арника
  • Ромашка
  •  Липа
  • Солодка голая
  • Хмель
  • Клевер луговой (красный)

Помните, что переизбыток эстрогенов не менее опасен, чем их недостаток. Поэтому, увлекаться продуктами для повышения эстрогена можно только, если вы удостоверились в низком его содержании в организме*. опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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