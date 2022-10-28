Гормон молодости: Что есть женщинам, чтобы надолго сохранить красоту

В этой статье мы расскажем вам, в состав каких продуктов входит эстроген и почему женщинам важно их употреблять.

За красоту женщины отвечает гормон эстроген. Он делает кожу упругой и эластичной, предотвращает старение, поддерживает репродуктивную функцию и сексуальность женщины. Дефицит либо напротив, переизбыток эстрогена может спровоцировать набор веса, вызвать повышенную утомляемость или депрессию. Также может снизиться женская самооценка и сексуальное влечение. Поэтому женщинам очень важно следить за своим гормональным фоном.

После 45 лет начинается естественное снижение уровня женских гормонов. В этом возрасте следует обратить особое внимание на питание и образ жизни и обогатить свой рацион продуктами с естественным эстрогеном.

Продукты, содержащие эстроген

Если вы придерживаетесь правильного питания, то при выборе продуктов наверняка обращаете внимание на количество белков, жиров и углеводов в их составе, но количество гормонов учитывают не многие. Организм можно привести в порядок даже без применения каких-либо медикаментозных препаратов, иногда достаточно откорректировать питание.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чтобы улучшить внешний вид, эмоциональное и общее состояние организма, включите в рацион:

молотые льняные семена – очень полезный продукт, позволяющий очистить организм и устранить воспалительные процессы;

– очень полезный продукт, позволяющий очистить организм и устранить воспалительные процессы; бобовые (фасоль, чечевица, горох, нут) – помогут избавиться от чувства тревоги и депрессии, а также наладить менструальный цикл;

– помогут избавиться от чувства тревоги и депрессии, а также наладить менструальный цикл; семечки (подсолнечника, тыквы),

семена кунжута

Курага и чернослив

Проростки люцерны

Чеснок

грецкие орехи. С тимулируют умственную деятельность, а также повышают сексуальное влечение.

тимулируют умственную деятельность, а также повышают сексуальное влечение. Финики

Свекла

Есть еще несколько продуктов, содержащих эстроген. Среди них:

морепродукты;

капуста;

грибы;

абрикосы;

Но эти продукты следует употреблять в умеренном количестве. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, экологичным и безопасным.

В каких растениях содержатся фитоэстрогены

Шалфей

Корень женьшеня

Арника

Ромашка

Липа

Солодка голая

Хмель

Клевер луговой (красный)

Помните, что переизбыток эстрогенов не менее опасен, чем их недостаток. Поэтому, увлекаться продуктами для повышения эстрогена можно только, если вы удостоверились в низком его содержании в организме*. опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet