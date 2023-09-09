Гормон голода ГРЕЛИН: Все гораздо сложнее, чем принято думать

Для здоровой жизни человеку необходимо поддерживать оптимальную концентрацию питательных веществ в организме. Это белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и вода. Мы из них состоим, и из них же мы получаем энергию.

Вы, наверное, замечали у людей такую особенность – они едят. Это нормально. Едят все живые организмы. Если они не едят, то или они не живые, или с ними что-то не так. Но несмотря на то, что еда составляет огромную часть нашей жизни, большинство людей редко задумываются о её тонкостях. Это и делает нас беспомощной жертвой в руках журналиста федерального телеканала, который подходит на улице с вопросом: «Почему мы хотим есть?» Лучше бы он спросил про столицу Монголии! А с другой стороны, действительно, почему?

О голода до насыщения: биохимический процесс в организме

Для жизни нам нужны питательные вещества.

Поэтому у человека есть сложная система, чтобы поддерживать их поступление. С её помощью, также, поддерживается масса тела на протяжении жизни и распределение энергии.

Когда концентрация питательных веществ в плазме крови падает, выделяются или сокращаются определённые гормоны и мы чувствуем голод. Во время еды выделяются другие гормоны, благодаря этому мозг узнаёт, что пора остановиться.

Как правило, наша сила воли не может долго влиять на потребление пищи и гормоны оказываются сильнее. Поэтому лучше не расшатывать систему, а есть, когда приходит голод. Если же нужно что-то делать с весом, то обязательно нужно обсудить это с врачом.

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Наберитесь терпения и прочитайте этот (неполный) список известных на сегодня частей нашего организма и химических соединений, принимающих участие в процессе: центральная нервная система, блуждающий нерв, желудочно-кишечный тракт, гипоталамус, гематоэнцефалический барьер, кокаин- и амфетамин-регулируемый транскрипт, проопиомеланокортин, альфа-меланоцитстимулирующий гормон, нейропептид Y, панкреатический полипептид, глюкагоноподобный пептид, агути-подобный белок, холецистокинин, оксинтомодулин, грелин, лептин, инсулин, амилин.

Жесть, правда? Поэтому мы рассмотрим всё в общих чертах. И начнём с того, зачем нам вообще нужны голод и насыщение. Дело в том, что для здоровой жизни человеку необходимо поддерживать оптимальную концентрацию питательных веществ в организме. Это белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и вода. Мы из них состоим, и из них же мы получаем энергию. Достигается это с помощью хэштегов по биологии, что были перечислены в предыдущем абзаце, и работает в течение всей жизни.

То есть, что бы там ни думал ваш босс о времени обеденного перерыва, что бы там ни говорили о закрывании холодильника на замок после 18:00, ваш организм это не волнует. Он сделает всё, чтобы вы съели хоть что-то, если ему этого не хватает, и позаботится о чувстве насыщения.

Почему? Да потому, что он не ощущает на себе бремени капитализма и потребности похудеть к лету, он занят куда более важным делом – поддерживает нас в живых, а нашу массу тела – на одном уровне. Если бы было по-другому, мы бы ели все время.

Тут кто-то может подумать: но я и так ем все время. Нет, в смысле – «все время все время». Или, напротив, умирали бы от истощения, не чувствуя голода. Именно для того, чтобы маятник голода и насыщения раскачивался в нужном ритме, у нас есть очень сложная система контроля, которая, кстати, до сих пор полностью не изучена.

Голод

Представьте видео с цепной реакцией, где: а) сперва катится шарик, б) потом он сталкивается с костяшками домино, в) они начинают падать, г) в конце концов зажигается лампочка. А теперь представьте несколько таких цепных реакций одновременно – примерно это и происходит внутри нас, когда нужно зажечь лампочку голода или насыщения.

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Как вы, наверное, догадываетесь, лампочки зажигаются в мозге. Но исходя из чего? Прежде всего, исходя из нервной связи между желудочно-кишечным трактом и гормонами, которые попали туда с кровотоком.

Любопытная вещь: между нервной и кровеносной системами в мозге существует так называемый гематоэнцефалический барьер, который защищает нервную систему от непрошенных гостей. Но именно в гипоталамусе этот барьер устроен так, что через него могут проникать гормоны, сигнализирующие о том, что пора бы подкрепиться. Безупречный дизайн!

Грелин – это как раз такой гормон. Он выделяется клетками желудочно-кишечного тракта, когда там нет еды. Этот гормон был открыт относительно недавно, в 1999 году, и с тех пор выявлено много его ролей, одна из которых – активировать в гипоталамусе нейропептид Y… То есть в конце концов мы проголодаемся!

Лептин – это еще один, не менее важный гормон. Он выделяется жировой тканью, но только в том случае, если мы сыты. Когда мы голодны, его становится меньше, что заставляет нас страдать. Те, кто сидит на диетах, знают об этих страданиях немного больше. Дело в том, что организм не обманешь, и низкая концентрация лептина вызывает негативную обратную связь.

Открыли этот гормон в 1994 году, а спустя три года произошел любопытный случай. В Англии жила семья пакистанцев, у них было двое детей – мальчик и девочка. Эти дети все время хотели есть. В 8 лет девочка весила 86 килограммов, а мальчик в свои 2 года – 29 кг. Этим случаем заинтересовались в Кембридже и стали его изучать. При ближайшем рассмотрении у детей не нашли никаких отклонений, все анализы были в норме, но учёные уже знали о связи лептина с чувством голода и решили проверить его уровень. Сперва они не обнаружили лептина вообще, но затем всё-таки выявили в организме детей мизерные доли этого гормона. Выяснилось, что родители этих детей приходились друг другу родственниками, из-за чего в генах, отвечающих за формирование молекул лептина, произошла мутация. Тогда учёные решили провести терапию, искусственно повышая уровень лептина в организме. И что вы думаете? Дети наконец-то наелись и стали худеть. Позже эта терапия помогла и другим людям с такой же мутацией.

Впрочем, мы едим не только из-за работы гормонов. Некоторые считают, что есть голод, а есть аппетит. И можно догадаться, что это не одно и то же.

Когда мы голодны, мы можем съесть все, что попадётся под руку, забив желудок по самое не хочу, но потом захотеть десерт. Чем это объяснить? Гедонизмом. Нам не обязательно быть голодными, чтобы захотеть определённую еду, при этом сегодня она может быть сладкой, завтра – соленой, а послезавтра – кислой или даже горькой. И, кстати, для того чтобы чувствовать вкус, у нас есть рецепторы не только на сладкое, соленое, кислое и горькое. Также мы можем ощущать вкус мяса – умами – и некоторых жирных кислот в составе жиров.

Запах, цвет и прочие параметры также очень важны. Уберите, к примеру, из чипсов, попкорна и огурцов хруст – и вам покажется, что эти продукты испортились. Другими словами, мы едим еще и для удовольствия.

Сигналы насыщения

Здесь все ещё сложнее. Желудок умеет определять, какая еда в него попала, и в зависимости от этого будут выделяться необходимые ферменты и гормоны, которые займутся перевариванием еды и доставкой питательных веществ куда надо. Работа начинается в тот момент, когда еда попадает в рот. Мало того, что сигналы от вкусовых рецепторов передаются в мозг, так ещё и переваривание тех же углеводов может начаться уже во рту – наша слюна умеет их специальным образом обрабатывать, отсюда и сладковатый привкус, появляющийся, если подержать во рту кусочек хлеба.

По мере продвижения по желудочно-кишечному тракту еда механически воздействует на его стенки. Это приводит к подаче сигналов о том, что он не пустой и, значит, с голоду помирать пока не придется. Но для того чтобы сигналы дошли, нужно время. Именно поэтому людям, привыкшим есть очень быстро, легче объесться: сигналы из желудка не успевают сообщить в мозг о том, что пора остановиться, а между тем уже доедается вторая тарелка лапши.

Сигналы эти подаются с помощью гормонов. Их много, и названия у них такие же сложные, как и выполняемая ими работа. Работа эта не ограничивается одними только сигналами насыщения. Эти гормоны принимают участие в регулировании энергии и контроле за выработкой других гормонов, а также командуют друг другу, с какой интенсивностью, где и как нужно работать.

Для примера давайте разберем один из этих гормонов, с ласкающим слух названием «Глюкагоноподобный пептид 1». Он выделяется в ответ на триглицериды (то, что было жиром) и углеводы. И прямиком отправляется в кровь либо в необходимые клетки. Кроме сигнализирования о прекращении приема пищи, среди длинного списка его свойств есть, например, стимуляция выработки инсулина и торможение секреции соляной кислоты. И таких универсальных гормонов много.

Уровень сложности: сложно. Поэтому, чтобы было понятнее, обобщим: после попадания еды в желудок выделяется много различных гормонов, которые регулируют распределение энергии и метаболизм, ограничивают или вызывают выработку веществ, обеспечивающих пищеварение, и в конце концов обеспечивают ощущение сытости.

Что со всем этим делать?

Лучшее, что с этим можно сделать, это вообще ничего не делать. Просто знайте, что внутри нас уже есть все необходимое. Изменить пищевое поведение очень сложно: люди, сидящие на диетах, возвращают и увеличивают свой вес в долгосрочной перспективе. И вовсе не потому, что у них нет силы воли, – просто она бессильна перед механизмом формирования голода и насыщения. И точно так же бессильны «специалисты», паразитирующие на отчаянном желании других сделать хоть что-то со своим весом. Принимать решения по подбору диеты нужно только с врачом, потому что природа протекающих внутри нас процессов гораздо сложнее, чем принято думать.

Если же диеты не входят в ваши планы, то остается только прислушиваться к ощущениям голода и насыщения (они нам даны не зря), концентрироваться на вкусе, есть натуральные продукты и не злоупотреблять продуктами глубокой промышленной обработки.опубликовано econet

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