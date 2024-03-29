Головная боль напряжения: профилактика и лечение

При беспокойстве, стрессе или депрессии часто возникают головные боли, спровоцированные чрезмерным напряжением. Для таких болей характерно ощущение давления в области затылка, скованность шейных мышц. Какие существуют меры профилактики? Как избавиться от головных болей напряжения? Ответы на все вопросы вы найдете в этой статье.

Если вы страдаете хроническими головными болями – это повод обратиться к специалисту и пройти обследование. Диагностика поможет определить истинную причину возникновения головных болей. Бывает, что проблема спровоцирована повышенным давлением, кровоизлиянием в мозг или в редких случаях опухолью головного мозга. Если обследование не показало серьезных нарушений, то возможно, дискомфорт действительно вызван перенапряжением.

Что делать при головной боли тензионного типа

Основные причины появления напряженных головных болей

Обычно провоцирующими факторами служат:

пониженный уровень сахара в крови;

чрезмерное употребление кофеина или резкий отказ от него;

преобладание в рационе простых углеводов;

повышенная чувствительность к глютену;

высокая чувствительность к подсластителям, искусственным пищевым добавкам.

Как избавиться от головной боли

При отсутствии серьезных нарушений решить проблему удается с помощью минералов и витаминов. При головных болях напряжения специалисты рекомендуют принимать магний.

Этот минерал необходим организму для более 350 различных биохимических реакций. Магний продается в аптеках в виде капсул или порошка. Также для повышения уровня этого минерала в организме необходимо употреблять в пищу зеленые листовые овощи и принимать теплую ванну с солью, состоящей из магния. Для предотвращения головных болей организм должен получать 250-500 мг магния в сутки.

Не менее эффективное средство от головных болей – витамин D. Восполнить его дефицит можно посредством принятия солнечных ванн. Но когда это невозможно на помощь приходят пищевые добавки. Перед приемом добавок обязательно следует проконсультироваться с врачом, чтобы специалист назначил оптимальную дозировку.опубликовано econet

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