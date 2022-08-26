Голодание: полное омоложение организма

Одним из наиболее удачных и эффективных методов очищения организма является голодание. Именно «естественное» и «природное» состояние, потому что порой наши внутренние органы самостоятельно посылают нам сигналы о необходимости оздоровления и отдыха.

Жизнедеятельность всех организмов поддерживается только благодаря питанию. Для большинства из нас питание — не что иное, как пища, продукты, позволяющие не испытывать голод. Продукты питания становятся главными загрязнителями организма. Получается, что человек добровольно засоряет свои органы вместо того, чтобы дать им возможность питаться правильно. А между тем питание может быть «внутренним», восстанавливающим организм, не засоряющим его шлаками и токсичными отходами.

Голодание на воде - прекрасный источник молодости и здоровья

Одним из наиболее удачных и эффективных методов очищения организма является голодание. Прожить без пищи не только реально, но и полезно. Что такое голодание? Откуда оно пришло? Как правильно голодать и подобрать индивидуальную методику? Об этом мы сейчас и поговорим.

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Одним из наиболее удачных и эффективных методов очищения организма является голодание. Именно «естественное» и «природное» состояние, потому что порой наши внутренние органы самостоятельно посылают нам сигналы о необходимости оздоровления и отдыха.

Вспомните: во время болезни аппетит резко падает, а мы упорно пытаемся протолкнуть в него хотя бы маленькую порцию еды. Это в корне неправильно. Отсутствием аппетита организм сигнализирует о том, что пришла пора перейти на иную форму «питания» — внутреннюю, когда питательные вещества не поступают извне, а образуются на клеточном уровне.

При отсутствии пищи организм использует все возможные резервы, вырабатывая запасную энергию. В результате все залежи шлаков, токсинов и другой «нечисти» работают на обновление органов, а не на их угнетение. Можно сказать, что органы начинают работать по-другому, так как старые механизмы поступления энергии уже не действуют.

Откуда же берется энергия? Существует несколько механизмов образования необходимых питательных элементов во время голодания.

Во-первых, активное расщепление жировых запасов организма — а их, поверьте, немало.

Во-вторых, организм получает энергию от видоизмененных тканей, которые с удовольствием избавляются от ненужных отравляющих элементов.

В-третьих, кислород все так же поступает в организм, оставаясь единственным и неизменным источником питания органов.

И четвертое, при голодании разрешено употреблять только чистую воду. Она-то и становится единственным продуктом, привнесенным извне. Все. Никакого пищевого вмешательства в процесс питания нет. Организм пытается израсходовать все доступные резервы, проводя самовосстановление всех органов и систем.

Судите сами: раньше активные вещества поступали от пищеварительного тракта (из кишечника) в кровь, а далее к клеткам. Что, несомненно, загрязняло организм. Во время голодания активные вещества вырабатываются в самих клетках, затем поступают в кровь и только потом ко всем органам.

Безусловно, такой механизм получения энергии наиболее разумный и полезный. Клетки самостоятельно синтезируют требуемые элементы: белки, аминокислоты, гормоны, — качество которых выше, чем пищевых. Значит, организм не просто избавляется от шлаков, токсинов и ядов, но и формирует за счет этого необходимую энергию.

Механизм действия голодания несложный, просто нужно понять, насколько это важно для обновления организма. Прекратить кормить себя чем попало — значит продлить свою молодость и здоровье. Для получения необходимых элементов жизнедеятельности требуются всего-то три составляющие: кислород, углерод и азот. Получается, что дыхание — одна из главных потребностей человека, и именно на ней основывается механизм голодания.

Голодать можно по-разному: полностью исключая пищу или оставляя в недельном рационе питания день для какой-либо диеты. Начинать практику голодания с длительного курса не стоит. Переводите организм на внутреннее питание постепенно. Сначала примените суточное голодание (от завтрака до завтрака или от ужина до ужина), потом голодайте от 3 до 5 суток и лишь затем переходите на десятидневный отказ от пищи.

В медицине широко применяют практику голодания, называя ее разгрузочно-диетической терапией. Назначают голодание как в терапевтических целях, так и для подготовки к предстоящей операции.

Примерный курс суточного голодания

Если вы твердо уверены в том, что голодание вам необходимо, предлагаю начать с практики суточного голодания по П. Брэггу. Это отличный способ адаптировать организм к жизни без пищи и очистить органы от шлаков и токсинов. Многие используют суточное голодание как экспресс-метод похудения.

Итак, подготовительный период — вечер перед днем голодания — стоит провести без особых пищевых излишков.

Не стоит думать, что, если завтра не суждено поесть, то нужно сделать это сегодня. Совершенно неверная логика. Этим вы только навредите вашему организму и замедлите процесс обновления.

Ужин должен быть легким и непоздним. Исключите из рациона животный белок и жир, а также бобовые. Зато фрукты, тушеные и сырые овощи, соки и даже сладкое можно употреблять смело. Не забывайте о травяных чаях, особенно основанных на мочегонных сборах. После последнего приема пищи выпейте малую дозу слабительного (лучше природного). Некоторые предпочтут поставить клизму, что тоже не запрещено.

Утро следующего, главного, дня стоит начать с очищающих процедур. Хотя Брэгг говорил о противоестественности клизм, я все-таки рекомендую провести данную процедуру непосредственно перед голоданием. Чистый кишечник — залог успешного голодания.

Весь день проводим без еды, употребляя одну воду и поддерживая активный образ жизни. Случается, что голод вызывает головокружение и слабость, особенно с непривычки. Не пугайтесь, это нормальная реакция организма. Если есть возможность, прилягте и поспите часок-другой.

Когда чувство голода станет невозможным, пейте воду маленькими глотками. За день голодания вы можете выпить от 3 до 4 л воды. Научитесь переключать внимание на другие занятия, кроме «пробежки» к холодильнику. Исключите кухню и заведения, связанные с едой, из вашего маршрута на ближайшие сутки.

Если вы предпочли влажное голодание, можете принять контрастный душ или искупаться в бассейне (реке, водоеме). Проводя сухое голодание, от этих процедур необходимо будет отказаться.

Забудьте о сигаретах на период голодания, иначе вам не избежать обморочных состояний, головокружения и рвоты. В худшем случае — госпитализация, в лучшем — неправильно проведенное голодание.

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Так проходит день без пищи. Вечером примите теплую ванну и усните с мыслью о том, насколько чище стал теперь ваш организм. Если вы применяете клизму, можно повторять ее на протяжении дня в зависимости от самочувствия.

Утро дня после голодания — сутки. Поздравляю вас, теперь вы смело можете сказать, что сила воли у вас есть. Однако это не значит, что, лишь открыв глаза, вы должны бежать на кухню и «сметать» в желудок все, что видите. Не перегружайте его — наевшись, вы только его растянете.

Начните новый день с осознания вашего подвига. Представьте, сколько негатива вышло из вашего организма за вчерашний день, после чего подумайте, какую пищу стоит употреблять для минимального засорения организма. И только тогда отправляйтесь на кухню, предварительно очистив язык от налета.

Выпейте чашечку травяного чая, отличный выбор — смесь ромашки и мяты (или мелиссы). Через 20–30 минут выпейте стакан сока, к примеру морковного или капустного. В обед рекомендую съесть подходящий для выхода из голодания салат. Часто его называют «веник» или «метла», так как он способствует окончательному выводу всех шлаков и токсинов из организма. Рецепт вы можете скорректировать самостоятельно, главное, чтобы в состав этого салата входили жесткие овощи и зелень, без употребления масла. Что это может быть? Тертая морковь в чистом виде или с добавлением капусты и, конечно, мелкорубленая зелень (петрушка, укроп, базилик и т. д.). Заправкой может служить сок лимона или ложечка меда. При желании подобным салатом можно питаться целый день, меняя составляющие.

Вообще, желательно придерживаться именно такой диеты в день выхода из голодания. Это постепенно восстановит организм, не навредив ему. Вечером выпейте стакан воды или морковного сока и ложитесь спать пораньше.

На следующий день формируйте прежний рацион питания, однако помните, что мясо должно присутствовать на вашем столе 2–3 раза в неделю, а не в день. Вот и весь курс суточного голодания.

Если вы выбираете сухое суточное голодание, вода и водные процедуры исключаются. Но эта методика сложнее, поэтому начинать стоит с более легкого типа.

Проводить такое голодание можно до 2 раз в неделю. Желательный срок освоения методики — 3–4 месяца. Только после этого можно переходить к более длительному голоданию.

Ничего сложного в проведении суточного голодания нет. Зато обновляющий эффект сравним с эффектом любой системы поэтапного очищения организма. Главное — придерживаться основных правил: регулярность и последовательность. При соблюдении таких условий регулярное очищение организма вам гарантировано.опубликовано econet.ru.

Елена Жукова "Чистки организма. Лучшие методики"

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