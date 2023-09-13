Голодание: «Пиковый пост» для продления жизни

Голодание – это древнейшая в мире диетическая процедура. Современная наука подтверждает его значительное положительное влияние на здоровье и длительность жизни.

В нашем образе жизни существует фактор, который, по-видимому, не только провоцирует ожирение, но и развитие многих хронических заболеваний. Таким фактором является отсутствие очень длительных перерывов в приеме пищи. У наших предков не было круглосуточного доступа к еде. Биология нашего тела не подразумевает непрерывное питание для его слаженной работы. Если вы едите в течение всего дня и никогда не пропускаете приемы пищи, ваше тело привыкает использовать сахар в качестве основного топлива, что мешает работе ферментов, ответственных за использование и сжигание накопленного жира.

Периодическое голодание и долгий пост

Если вы страдаете от лишнего веса, возможно, что ваш организм просто потерял метаболическую гибкость сжигать жир в качестве топлива, что в значительной степени спровоцировало вашу проблему. Чтобы исправить это, вам необходимо уменьшить количество простых углеводов и, в идеале, количество приемов пищи.

Пост является одной из древнейших в мире диетических процедур, а современная наука подтверждает, что он может принести здоровью значительную пользу.

Периодическое голодание является широким термином, который включает в себя большое количество разных временных вариантов приема пищи. Как правило, оно предусматривает полное или частичное сокращение потребляемых калорий два дня в неделю, через день или даже каждый день. Важно чередовать периоды пиршества/обилия еды с периодами голода/голодания. Подражая пищевым привычкам наших предков, которые не имели круглосуточного доступа к еде, вы приведете свое тело в более естественное состояние и одновременно получите целый ряд биохимических преимуществ.

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«Пиковый пост» предполагает ежедневное голодание от 14 до 21 часа и прием пищи в оставшееся окно от трех до десяти часов. Очевидно, чтобы вы смогли придерживаться такого плана питания, нужно пропустить хотя бы один основной прием пищи. Чтобы облегчить эту задачу, можно постепенно отодвигать время завтрака (до полного отказа от него), после чего вы можете просто пообедать, а затем поужинать.

Помните о том, что ужинать нужно, по крайней мере, за три часа до сна. Во время сна организму нужно меньше энергии, поэтому, если питательные элементы поступают в период, когда энергия не нужна, митохондрии в конечном итоге создают чрезмерное количество вредных свободных радикалов. Отсутствие поздних приемов пищи - это простой способ защитить функцию митохондрий и предотвратить повреждение клеток. Привыкнув к периодическим голоданиям, вам может захотеться рассмотреть возможность более длительных голоданий, в течение которых можно употреблять только воду и минеральные добавки.

Раньше я был противником многодневных голоданий на воде для людей с идеальным весом. Тогда я не понимал, что более длительный пост обеспечивает «метаболическую магию», которая невозможна даже при ежедневных периодических голоданиях.

Многодневный пост в основном похож на «вынос мусора». Он позволяет телу ускорить процессы аутофагии и митофагии, в течение которых удаляются поврежденные стареющие клетки организма, включая предраковые клетки. Я считаю, что пост является отличным способом значительно снизить риск развития рака. Это также чрезвычайно эффективный способ избавиться от лишнего веса и продления жизни.

Человек, который голодал 382 дня

Я заметил, что большинство людей боятся голода. Им кажется, что они не смогут вытерпеть связанные с этим неприятные ощущения. Тем не менее, как говорит Фунг, человек с ожирением теоретически может жить без еды в течение нескольких месяцев и при этом не умереть от голода. Убедительным примером является медицинский случай 1965 года, когда 27-летний мужчина постился в течение 382 дней. В начале голодания он весил 456 фунтов. В конце концов, он потерял чуть более 275 фунтов, а через пять лет после прерывания голодания набрал всего 11 фунтов.

Пожалуйста, поймите меня правильно, я не рекомендую голодать несколько месяцев или лет. Этот человек находился под строгим медицинским наблюдением, которое также необходимо тем, кто планирует длительный пост. Он ежедневно принимал поливитамины и калий. Я рекомендую принимать высококачественные мультиминеральные добавки каждый раз, когда вы употребляете только воду. Что интересно в этом случае, так это то, что он ясно демонстрирует, что даже экстремальный пост может быть безопасным при правильном подходе.

Если вы не страдаете анорексией или хрупкостью костей, вы не находитесь в преклонном возрасте, вы не являетесь беременной женщиной и не страдаете от серьезных проблем со здоровьем, то пост в течение трех-семи дней вас не убьет. Описанный выше случай также демонстрирует, что потеря мышечной массы является переоцененной проблемой.

Ресурс ABC Science, который сообщил об этом случае, отмечает:

«Через два или три дня голодания вы одновременно получаете энергию из двух разных источников. Очень небольшая часть этой энергии поступает в результате разрушения мышц, но этого можно избежать, выполнив упражнения с отягощениями ... Большая часть вашей энергии образуется в результате расщепления жира.

Но очень скоро вы начнете получать всю свою энергию только в результате расщепления жира. Молекулы жировой ткани разделяются на два отдельных химических элемента: глицерол (который может быть преобразован в глюкозу) и свободные жирные кислоты (которые могут быть преобразованы в другие химические вещества, называемые кетонами). Ваше тело, в том числе и ваш мозг, могут работать на этой глюкозе и кетонах до полного исчерпания жировых запасов».

Причина повышения, а не снижения уровня энергии во время голодания

Еще одна серьезная причина страха голода заключается в том, что в результате голодания человек может стать физически истощенным и апатичным. В течение первых нескольких дней вашего первого голодания вы, возможно, почувствуете небольшой упадок сил. Тем не менее, голодание фактически имеет противоположное воздействие на уровни энергии.

Фунг объясняет это следующим образом:

«Через четыре дня голодания базальная скорость метаболизма на самом деле на 10 процентов выше, чем в начале голодания. Организм не прекратил свою работу. Фактически, он переключился на другие источники топлива. Он переключился с сжигания пищи на сжигание жира [в организме]. Когда это происходит, он как будто реагирует следующим образом: «Эй, тут так много этого материала».

Другими словами, если вы страдаете от избыточного веса и апатии, голодание помогает разблокировать источники энергии, которые уже присутствуют в вашем теле, но к которым у вас раньше не было доступа. Голодание заставляет организм начать искать путь к этим хранилищам энергии, и как только это произойдет, вы внезапно получите почти неограниченный запас энергии! Определенную роль в этом процессе играет инсулин. Инсулин – это главный гормон, который сообщает организму о том, что делать с энергией: стоит ли ее хранить или она должна быть использована.

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Когда вы едите, вы получаете калории, что сопровождается повышением уровня инсулина. Более высокие уровни инсулина сообщают организму о необходимости сохранения энергии. Когда инсулин падает, организм получает сигнал о выбросе энергии, то есть энергии, хранящейся в ваших жировых клетках. Вот почему так сложно похудеть людям с резистентностью к инсулину.

Голодание также помогает улучшить работу других биохимических систем вашего организма. Существует определенная взаимосвязь между гормональными системами, такими как мишень рапамицина в клетках млекопитающих (mTOR), AMФK, лептин и IGF-1 — все они во время голодания оптимизируются в правильном направлении. Голодание также улучшает митохондриальную функцию, обеспечивая регенерацию митохондрий.

Правильный переход на многодневное голодание

Хотя мысль о голодании в течение нескольких дней может показаться очень сложной, существуют способы минимизации неприятных ощущений.

Я перешел на четырехдневный пост после продления периодического голодания с 16 часов (что я делал в течение 18 месяцев) до 21 часа, оставив только трехчасовое окно, в течение которого я съедал всю свою еду в течение дня. Спустя два месяца я голодал четыре дня, в течение которых единственным источником питания была вода и мультиминеральная добавка. Я не думаю, что перед голоданием исключительно на воде необходимо периодическое голодание в течение 18 месяцев.

Тем не менее, если вы будете это делать в течение нескольких месяцев, вы сможете радикально уменьшить любые отрицательные побочные эффекты. Я не испытывал никаких голодных болей, которые я считаю удивительными, поскольку большинство людей, которые голодают, начинают их испытывать на второй день. Я считаю, что с этим связано привыкание к ежедневному 21-часовому голоданию.

Итак, если вы хотите попробовать многодневное голодание, попробуйте свои силы на периодическом голодании, после которого вы можете начать голодать в течение 24-, 48-, 72 часов и даже дольше. И помните, что вы полностью контролируете этот процесс и можете прекратить его в любое время.

На самом деле одним из основных преимуществ более долгого голодания является обостренное чувство самоконтроля и свободы. Как только вы, наконец, поймете, что можете без проблем голодать в течение нескольких дней, вы больше не будете жертвой своего окружения. Если вы путешествуете и не можете найти здоровую пищу, вам не нужно будет переходить на нездоровую еду. Вы сможете просто жить дальше без еды. Если вы находитесь в трудной ситуации, вам будет легче сохранять спокойствие, зная, что вы сможете выжить в условиях временного дефицита продуктов питания и не потерять при этом свой рассудок.

Виды голодания

Вода и некалорийные напитки. Кроме воды также можно включить в свой рацион другие некалорийные напитки, такие как травяной чай и кофе (без молока, сахара или других подсластителей, включая искусственные некалорийные подсластители).

Кроме воды также можно включить в свой рацион другие некалорийные напитки, такие как травяной чай и кофе (без молока, сахара или других подсластителей, включая искусственные некалорийные подсластители). Голодание на костном бульоне. Другой вариант, который Фанг часто рекомендует для длительного голодания, это голодание, в течение которого можно принимать в пищу костный бульон. Кроме здоровых жиров, костный бульон также содержит много белка, поэтому это не совсем голодание. Тем не менее, судя по его клиническому опыту, многие, кто кроме воды, чая и кофе принимают в пищу костный бульон, демонстрируют хорошие результаты.

Другой вариант, который Фанг часто рекомендует для длительного голодания, это голодание, в течение которого можно принимать в пищу костный бульон. Кроме здоровых жиров, костный бульон также содержит много белка, поэтому это не совсем голодание. Тем не менее, судя по его клиническому опыту, многие, кто кроме воды, чая и кофе принимают в пищу костный бульон, демонстрируют хорошие результаты. Голодание с приемом жиров. В этом случае кроме воды и/или некалорийных напитков вы можете употреблять здоровые жиры. Вы, вероятно, не сможете съесть пачку сливочного масла, но вам позволено выпить, например, кофе с маслом (черный кофе с маслом, кокосовым маслом или маслом, содержащим среднецепочечные триглицериды). Вы также можете добавить жир в свой чай.

Диетический жир вызывает очень незначительный ответ на инсулин, и так как вы поддерживаете уровень инсулина на низком уровне, вы по-прежнему получаете большее количество полезных свойств голодания, даже если потребляете много калорий. Добавление здоровых жиров, таких как сливочное масло, кокосовое масло, масло со среднецепочечными триглицеридами и авокадо, может значительно облегчить процесс голодания.

Важно исключить потребление белка, поскольку он активирует mTOR и фактически может оказать более сильное отрицательное влияние на метаболизм, чем избыток углеводов. Уровень белка, при котором можно почувствовать положительное влияние голодания, разный для всех людей. Тем не менее, вы, вероятно, можете увидеть его результаты, если потребляете менее 10 или 20 граммов белка в день.

Важные противопоказания и предостережения

Хотя голодание на воде будет полезным, вероятно, для большинства людей, существует несколько абсолютных противопоказаний. Если к вам относится одно из следующих утверждений, вам НЕ подходят длительные периоды голодания:

Недостаточный вес, при котором индекс массы тела (ИМТ) 18,5 или ниже.

при котором индекс массы тела (ИМТ) 18,5 или ниже. Недоедание (в этом случае вам нужно есть более здоровую и питательную пищу).

(в этом случае вам нужно есть более здоровую и питательную пищу). Дети не должны голодать более 24 часов, так как они нуждаются в питательных веществах для дальнейшего роста. Если вашему ребенку нужно похудеть, исключение рафинированного сахара и зерна является более безопасным и более подходящим методом. Голодание является рискованным для детей, поскольку оно исключает ВСЕ питательные вещества, в том числе и те, в которых они нуждаются постоянно.

так как они нуждаются в питательных веществах для дальнейшего роста. Если вашему ребенку нужно похудеть, исключение рафинированного сахара и зерна является более безопасным и более подходящим методом. Голодание является рискованным для детей, поскольку оно исключает ВСЕ питательные вещества, в том числе и те, в которых они нуждаются постоянно. Беременные и/или кормящие грудью женщины. Чтобы обеспечить здоровый рост и развитие ребенка, мать нуждается в непрерывном питании, поэтому голодание во время беременности или грудного вскармливания является слишком рискованным для ребенка.

Я также не рекомендую голодать людям с расстройствами пищевого поведения, такими как анорексия, даже если у них нет клинически недостаточного веса. В дополнение к этому, будьте осторожны, если вы принимаете лекарства, так как некоторые из них нужно принимать во время еды. К ним относят метформин, аспирин и любые другие препараты, которые могут вызвать расстройство или язву желудка. Риски особенно высоки, если вы находитесь на диабетических препаратах.

Если вы принимаете ту же дозу лекарства, но не едите, у вас может значительно снизиться уровень сахара в крови (гипогликемия), что может быть очень опасно.

Итак, если вы принимаете диабетические препараты, перед голоданием вам необходимо отрегулировать их прием. Если ваш врач незнаком с голоданием или относится к нему отрицательно, стоит найти врача с определенным опытом в этой области, чтобы он мог направить вас на безопасный путь голодания.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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