Глутатион: усиление иммунной защиты и здоровье печени

Глутатион - это сильный антиоксидант, необходимый для нормальных функций организма. Он способствует укреплению иммунитета, оберегает печень, позитивно воздействует при аутоиммунных заболеваниях. Умеренные физические нагрузки и добавки могут повысить показатель глутатиона.

Глутатион считается ключевым антиоксидантом. Это небольшая, но мощная молекула, состоящая из 3-х аминокислот - цистеина, глицина и глютамина. Глутатион присутствует в каждой клетке организма человека.

Глутатион - мощный антиоксидант

В нормальных условиях организм вырабатывает необходимый ему глутатион в полном объеме. Но порочное питание, образ жизни, влияние токсинов внешней среды, хронические недуги и прием ряда медикаментов истощают запасы этого вещества. В придачу к этому, процесс старения связан со снижением показателя глутатиона.

Есть несколько стратегий как повысить содержание глутатиона. Среди них - прием добавок. Глутатион борется со свободными радикалами, он снижает оксидативный стресс, перерабатывает прочие антиоксиданты (витамины C и E). Глутатион работает в производстве ДНК, что позволяет функционировать определенным ферментам, поддерживает иммунитет и помогает разрушению старых клеток (апоптоз). Глутатион действует на уровне клетки, улучшая наше здоровье.

Усиление иммунной защиты

При любой болезни глутатион дает возможность поддерживать баланс иммунной защиты, оберегая важные иммунные клетки и помогая им нормально работать.

Для здоровья печени

Печень беспрестанно подвергается негативному воздействию токсинов из внешней среды, спиртных напитков, неправильного питания (когда в рационе нет фруктов и овощей с высоким содержанием антиоксидантов). В результате это чревато возникновением жировой болезни печени. Здоровый образ жизни и прием добавок глутатиона оберегает клетки печени и служит вспомогательной терапией неалкогольной жировой болезни печени.

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Повышение чувствительности к инсулину

При инсулинорезистентности наблюдается нехватка глутатиона. Повышение содержания глутатиона улучшает чувствительность к инсулину и метаболическое здоровье, особенно у лиц преклонного возраста.

Уменьшение симптомов болезни Паркинсона

Оксидативный стресс грозит развитием болезни Паркинсона. А антиоксидантный эффект глутатиона оберегает клетки мозга и снижает симптоматику заболевания.

Облегчение при колите

Оксидативный стресс имеет значение в воспалениях кишечника, тем более, колитах. Прием добавки глутатиона уменьшает некоторые повреждения толстого кишечника, возникшие в результате заболевания.

Для безболезненной ходьбы при заболевании периферических артерий (ЗПА)

ЗПА наблюдается у курильщиков и страдающих диабетом (у них периферические артерии - артерии ног – повреждаются). Глутатион улучшает кровоток в конечностях.

При аутоиммунных заболеваниях

Добавка глутатиона рекомендуются при ревматоидном артрите, целиакии, волчанке. Глутатион регулирует воспаление и уменьшает оксидативный стресс, повреждающий клетки - два фактора, работающие во всех аутоиммунных состояниях.

Глутатион содержит молекулы серы, поэтому продукты с высоким содержанием серы способствуют его естественному производству в организме.

крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и бок-чой

чеснок и лук

яйца

орехи

бобовые

рыба, курица

расторопша

льняное семя

водоросли гусо

Глутатион - мощный антиоксидант, который вырабатывается клетками организма. Его уровень снижается в результате старения, стресса и воздействия токсинов. Повышение уровня глутатиона может принести много пользы для здоровья, включая уменьшение окислительного стресса. Перед началом приема глутатиона проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, будет ли он безопасным и эффективным.

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