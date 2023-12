Глутатион: Как поддержать здоровый уровень?

Глутатион производится их 3-х аминокислот: цистеина, глицина, глутаминовой кислоты. Он присутствует в тканях человека, животных, растений, грибов, где оберегает клетки от окислительного стресса, спровоцированного воздействием внешней среды и химических агентов. Плюс ко всему глутатион поддерживает печень в очистке крови от токсинов, а организм - в «переработке» витаминов E и C.

Исследования показали, что глутатион усиливает Т-клетки, которые имеют решающее значение для надлежащей модуляции иммунной системы. Это клетки, которые координируют атаку против патогенных бактерий, вирусов, паразитов, контролируя повреждение тканей и аутоиммунные реакции. Глутатион борется с клеточными токсинами и устраняет канцерогены из внутриклеточной среды, одновременно восстанавливая поврежденные клетки. Глутатион постоянно действует, защищая организм от болезней, токсинов, вирусов, загрязняющих веществ, радиации, лекарств и окислительного стресса. Если глутатиона недостаточно, токсины перегрузят печень и приведут к накоплению жирорастворимых токсинов в жировых тканях. Центральная нервная система, грудь и простата - наиболее уязвимые области. При высоком содержании глутатиона в крови минимизируется риск возникновения болезней. И напротив - дефицит глутатиона связан с вероятностью развития онкологии, кардиоболезней, диабета, слабоумия, различных инфекций и проч. Как можно повысить процент глутатиона в крови?

Как повысить содержание глутатиона

Продукты с высокой концентрацией серы могут в этом помочь. К ним относятся:

авокадо;

брокколи;

листовая, белокочанная, цветная капуста;

чеснок;

грейпфрут;

лук;

томаты.

Активировать производство глутатиона помогают и продукты, содержащие цистеин (курица, индейка, йогурт, сыр, яйца, семечки подсолнечника).

Добавки при неодстатке глутатиона

Ацетилцистеин. Сильный антиоксидант, производимый из аминокислоты L-цистеина. Организм перерабатывает ацетилцистеин в молекулы глутатиона.

Сывороточный белок (порошок). Применяют как альтернативу обычной еде. Популярен в среде спортсменов. Создает ощущение сытости, удобен для тех, кто стремится похудеть. Данный продукт богат необходимыми для синтеза глутатиона белками. Сывороточный белок имеется в коровьем молоке и сыре.

Жирные кислоты омега-3. Данные кислоты оказывают действие, полезное для сердца, мозга, кишечника, суставов. Такие свойства связаны с работой резолвинов - метаболитов, которые, помогают ослабить воспаление. Прием рыбьего жира, содержащего высокий процент омега-3, или льняного масла повышает показатель глутатиона в крови. Омега-3 присутствуют в рыбе (скумбрия, треска, лосось), грецких орехах, чиа, льняных, конопляных семенах, авокадо.

Витамины комплекса B. Данные витамины необходимы для метаболизма жиров, углеводов, сахара и белков. А витамин B12 активно участвует в метаболизме глутатиона.

Витамин C. Более всего витамина C содержится в мозге и надпочечниках. Этот витамин оказывает антиоксидантное действие и ускоряет важные биохимические реакции. Имеется связь между содержанием витамина C в крови и процентом глутатиона в лейкоцитах.

Витамин E. Это сильный антиоксидант. Принимая добавки с витамином E, вы можете повысить содержание глутатиона в организме.

Альфа-липоевая кислота. Это также сильный антиоксидант. Прием добавки с указанной кислотой может повысить содержание в крови глутатиона и ослабить окислительный стресс.

Селен. Минерал, который участвует в функциях иммунной и репродуктивной систем, оберегает от оксидантов. Продукты с высоким процентом селена: говядина, курица, бразильский орех, семечки подсолнечника, чиа, грибы.

Пробиотики. Важны для работы пищеварительного тракта. Они помогают поддерживать оптимальный показатель глутатиона в организме.

Зеленый чай. Напиток (или добавка с экстрактом зеленого чая) помогает поднять показатель глутатиона в крови.

