Глимфатическая система: Естественная детоксикация мозга во время сна

Многие люди с легкостью жертвуют часами сна ради интересных дел или развлечений, забывая о том, что мозг является очень важным органом нашего тела и для активной работы тоже нуждается в полноценном отдыхе. Здоровый и крепкий ночной сон способствует предотвращению раннего увядания мозговой активности и снижает риск развития старческой деменции.

Нейробиолог Джефф Илифф и его исследовательская группа из Рочестерского университета обнаружили и обследовали новый орган – глимфатическую систему. Ее называют по аналогии с лимфосистемой, которая занимается очищением всего тела, кроме мозговых полушарий.

Деятельность глимфатической системы

Лимфатические сосуды в организме образует целую сеть, которая проходит через все ткани, а глмфатическая, в отличие от нее не имеет сосудов или узлов. Так как мозговое вещество заключено в жесткие костные структуры, то в нем не существует необходимого пространства, чтобы там могла разместиться целая система, подобная лифатической.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Поэтому глимфосистема подключена напрямую к системе мозговых артерий. Такое содружество возможно потому, что глимфатическая система мозга начинает функционировать только во время ночного отдыха. В этот промежуток времени происходит расширение протоков и рефлекторное сжатие нервных клеток, чтобы освободить пространство для промывания мозгового вещества.

Система с напором проталкивает спинномозговую жидкость сквозь ткани, и убирает отработанные белковые структуры, которые скапливаются в межклеточном пространстве мозгового вещества во время дневной работы. Эти белки представляют собой продукты жизнедеятельности мозговых клеток. Такое самоочищение мозговых оболочек происходит только, когда человек спит.

При болезни Альцгеймера или старческой деменции наблюдается процесс оседания амилоидных (белковых) бляшек в структурах мозга. А благодаря тому, что мозговые ткани еженощно промываются, то предотвращаются накопление белковых веществ. Глимфатическая система проявляет наибольшую активность именно в ночное время, во время фазы медленноволнового сна. Но многие современные люди предпочитают стиль жизни ночных хищников, что не способствует глубокому ночному сну. Чем и объясняется раннее старение, одряхление организма и потеря когнитивных способностей.

К чему приводит отказ от ночного отдыха?

Сознательное игнорирование потребностей организма во сне, приводит к тому, что человек препятствует очищению мозга. Это то же самое, что постоянно не убирать помещение после веселых праздников с множеством гостей – рано или поздно дому потребуется генеральная уборка, не то он просто зарастет грязью и разрушится. Научные исследования проводят четкие связи между скоплениями токсинов и нарушениями мозговой деятельности.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Если вы временами ощущаете ухудшение памяти, рассеянность, ослабление быстроты реакции или остроты ума, то не стоит себя обманывать – отсутствие полноценного ночного сна уже начинает сказываться и на вас. Аккумуляция мусора из белковых бляшек постепенно начнет «разрушать ваш дом» и способствовать раннему наступлению старческой деменции. Но восстановление нормального сна поможет уборочной команде вымывать вредные амилоидные белки и не допускать их оседания, предотвращая наступление слабоумия.

Как помочь работе глимфатической системы?

Старческая деменция носит еще одно название – сахарный диабет третьего типа. Из этого следует, что нормальный уровень сахара в крови и регуляция инсулина помогут задержать наступление старения мозга. Таким образом, отсутствие еды перед засыпанием, стабилизирует уровень сахара и инсулина и поможет мозговой активности.

Кроме этого, человеческий мозг на 2/3 состоит из полиненасыщенных жирных кислот и нуждается в продуктах, в которых они содержатся – жирной морской рыбе, нерафинированном растительном масле, некоторых орехах и семечках и так далее.

Журнал Nutritional Neuroscience опубликовал исследование о влиянии характера рациона на качество сна. Были обследованы здоровые мужчины, применяющие высокоуглеводную и низкоуглеводную диету. После двух дней рациона, состоящего из высокоуглеводных и низкожировых продуктов, у мужчин сократилась фаза глубокого сна, по сравнению с теми, кто употреблял низкоуглеводные продукты с высоким содержанием жира.

В других исследованиях была доказана зависимость – увеличение употребления рафинированного сахара и углеводов укорачивало длительность медленноволнового сна, независимо от половой принадлежности.

Была доказана польза продуктов, содержащих большое количество клетчатки. Включение таких волокнистых продуктов в ежедневный рацион, способствовало более глубокому сну и, следовательно, помогает работе глимфатической системы.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet