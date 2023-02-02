Гликация — причина раннего старения организма

Гликация – сложнейший процесс в нашем организме, при котором запускается преждевременное старение тканей. Впервые взаимосвязь между потреблением сахара и снижением эластичности коллагеновых волокон обнаружили японские ученые. Они доказали, что углеводные продукты провоцируют стресс многих систем, запускают воспаление, истощая жизненные силы.

Коллагеновые волокна составляют до 30% массы нашего тела. От их упругости зависит состояние кожи, ногтей и волос, красота лица и тела. При гликации они теряют эластичность, быстрее появляются морщины, рубцы и растяжки. Даже при качественном ежедневном уходе не удается сохранить молодость и свежесть.

Что такое гликация

При переваривании сахара и сладких продуктов кишечник испытывает напряжение. Переизбыток углеводов может спровоцировать воспалительный процесс, брожение и изменение микрофлоры. В процесс включается иммунная система, сердце, легкие и другие органы.

Процесс гликации запускает употребление сахара. При его переваривании высвобождается большое количество глюкозы. Ее избыток частично откладывается про запас, а определенное количество оседает на коллагеновых волокнах. Они теряют эластичность и гибкость, становятся слишком жесткими. Происходит «карамелизация» соединительной ткани.

При гликации глюкоза выталкивает из коллагена молекулы воды, склеивая их с эластином. В процессе высвобождаются соединения, провоцирующие интоксикацию. Они накапливаются и повреждают кожу изнутри. Дерма испытывает недостаток кислорода, не получает достаточно витаминов, микроэлементов и влаги.

Первые изменения проявляются к 30 годам. При процессе гликации продукты распада усиленно откладываются и к старости скорость увеличиваются в 6 раз. Кожа на лице и теле становится морщинистой и дряблой, любая царапина или порез превращается в неэстетичный рубец. Недостаток влаги делает ее сухой, вызывает шелушение. Глюкоза мешает образованию нового коллагена, поэтому омолаживающие кремы и сыворотки не дают желаемого результата.

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Среди негативных последствий гликации:

нарушается обмен веществ в глубоких слоях кожи;

повышается чувствительность к солнечному излучению;

появляются пигментные пятна.

При гликации повреждаются коллагеновые волокна во всем организме. Ухудшается состояние соединительной ткани, составляющей оболочки и связки внутренних органов, суставов, нервных окончаний. Последствием становится катаракта, патологии сердца, сосудов, ухудшение работы почек.

Профилактика гликации: советы по питания

У любителей сладостей и калорийной пищи процесс идет ускоренными темпами. Большое количество глюкозы подпитывает вещества, выделяющиеся при гликации. Специалисты рекомендуют избегать определенных продуктов, запускающих негативную реакцию:

фаст-фуд (картошка фри, бургеры, чипсы);

блюда с зажаристой корочкой (мясо, крылышки, хрустящая выпечка);

пиво;

сладкие ликеры;

топленое молоко;

вареное сгущенное молоко.

Опасными врачи и диетологи считают сочетание в одном блюде сахара, белка и жира. Они рекомендуют снизить употребление фруктозы, искусственных подсластителей, глюкозных сиропов и патоки.

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Причиной гликации становится употребление сахара и его нагревание во время приготовления пищи. Малоактивный образ жизни является фактором риска: организм расходует мало калорий, поэтому больше глюкозы остается в крови, активнее повреждаются коллагеновые волокна. Но замедлить процесс помогут полезные вещества и соединения:

Сульфорафан. Содержится в брокколи, активизирует систему защиты от гликирования. Убивает бактерии, улучшает работу печени, головного мозга, суставов.

Содержится в брокколи, активизирует систему защиты от гликирования. Убивает бактерии, улучшает работу печени, головного мозга, суставов. Витамин В6. Защищает от гипертонии, инсульта и онкологических заболеваний.

Защищает от гипертонии, инсульта и онкологических заболеваний. Таурин. Замедляет накопление глюкозы на волокнах, поддерживает работу сердца при сахарном диабете.

Замедляет накопление глюкозы на волокнах, поддерживает работу сердца при сахарном диабете. Розмариновая кислота. Блокирует продукты гликации, защищает коллаген от отвердения.

Блокирует продукты гликации, защищает коллаген от отвердения. Мелатонин. Важный гормон поддерживает молодость и жизненные силы.

Для предотвращения гликации не существует специальных диет, а препараты на основе розмариновой кислоты находятся в разработке. Но простые советы диетологов помогут уменьшить количество вредных соединений и глюкозы в крови:

Ешьте 3 раза в день через равные промежутки времени, чтобы исключить постоянные скачки сахара в крови.

Несколько раз в месяц делайте 16–часовой перерыв без еды, во время которого запускается очищение от продуктов гликации.

Занимайтесь спортом, тренируйте мышцы и расходуйте калории.

Исключите из меню высокоуглеводные продукты, жареное мясо и рыбу, сократите количество сахара до 5 г.

Плотно завтракайте, чтобы снизить уровень глюкозы в течение рабочего дня.

Чтобы уберечь себя от гликации, учитесь готовить легкие блюда на пару, старайтесь меньше обжаривать мясо и овощи. Полезные углеводы организм может получать из фруктов, цельнозернового хлеба, каш и орехов.

В большом количестве продукты гликозирования опасны для здоровья, нарушают эластичность коллагена, провоцируют раннее старение. Они производятся нашим телом при употреблении сахара или поступают с вредными продуктами. Правильное питание и ограничение углеводов помогут справиться с проблемой, продлить активность и поднять жизненный тонус.опубликовано econet

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