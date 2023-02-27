Главная причина аутоиммунных заболеваний

Человек живет в постоянном контакте с самыми разными паразитами: это микробы, вирусы, грибки, которые стремятся проникнуть в организм человека (через воздух, воду, пищу, почву) для того, чтобы получать необходимые для их жизнедеятельности элементы – пищевые вещества и продукты энергетического обмена. Причем этих паразитов в человеке в 3–4 раза больше, чем клеток человеческого тела (а их у нас около 3 триллионов).

Почему одни люди болеют, а другие – здоровы? Эффективно отражать атаки паразитов наш организм в состоянии, если внутри него полезных микробов примерно 2/3 части, а вредных 1/3 часть, и если наш иммунитет не ослаблен различными факторами.

Если иммунологический надзор ослабевает, то у наших потенциальных врагов (в том числе раковых клеток) появляется шанс делиться и размножаться.

Морфологически иммунная система организма представлена центральными органами и периферическими элементами. Командуют иммунитетом его центральные органы – вилочковая железа (тимус) и костный мозг.

Непосредственными исполнителями иммунных реакций являются гранулоциты, лимфоциты и моноциты – клетки белой крови, среди которых есть и «мусорщики», и «чистильщики», и «стрелочники», и даже «киллеры-убийцы». Функционально иммунная система представляет собой многоэшелонную оборону.

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Ослаблять иммунитет могут: неправильное питание, физическое истощение, дисбактериоз кишечника, нарушение функций печени и тимуса, воздействие вредных факторов окружающей среды (а их сегодня в сотни раз больше, чем человек способен побороть), свободнорадикальных нагрузок и радиации, стрессовых ситуаций, чрезмерных физических, умственных и психологических нагрузок. Все вместе эти факторы составляют уже хронические заболевания, против которых медицина сегодня бессильна. Борьба в основном идет за ослабление тех или иных симптомов заболевания.

Все вышеперечисленные факторы и плюс лечение симптомов болезней являются основной причиной аутоиммунных заболеваний, в основе которых лежат реакции иммунитета, направленные против собственных органов или тканей организма. Таких заболеваний очень много, они разбиты на 4 группы по механизму возникновения. Сегодня в мире такими болезнями болеет более 4 % населения земли, и рост их катастрофически ускоряется.

Среди причин аутоиммунных заболеваний появились новые виновники:

прививки от гепатитов (иногда становятся причиной рассеянного склероза, диабета I типа, болезней крови);

антигены стрептококков;

вирусы кори;

некоторые кишечные палочки;

наследственность.

Главная причина аутоиммунных заболеваний

При аутоиммунных заболеваниях наблюдаются такие состояния эндокринной системы, о которых медики не любят говорить простому пациенту: наблюдается парадоксальное состояние организма под названием «межполушарная асимметрия»! При этом анализы крови с левой и правой руки сильно разнятся, словно анализы взяты у разных людей. Такое впечатление, что в одном организме живут два разных человека…

Это может сделать только шишковидная железа (эпифиз). Удивительно, при онкологии и аутоиммунных заболеваниях она… заблокирована. При этом нарушается работа подкорковых структур – гипоталамуса и гипофиза. Гемоэнцефалогический барьер больше не может защитить их от проникновения многих видов инфекции и паразитов. Поразительно, сегодня в голове находят паразитов длиной до 20 см! Этот барьер защищает еще мужское яичко и хрусталик глаза, но и здесь уже есть случаи нарушения. Подкорковые структуры руководят вегетативной нервной системой, а здесь центры терморегуляции, тут обмены (жировой, белковый), гормональные, ферментные… Всего 32 ядра управления!

Трудно даже представить, что творится в организме при сбое в этих сложнейших центрах управления. Вот где создается очень емкое, условное слово иммунитет. От него зависит более 3000 болезней. Толчком к появлению многих заболеваний иммунной системы являются инфекции стрептококками, стафилококками. Когда создаются условия для их усиленного размножения, они могут вызывать массу инфекций: ангина, синусит, пневмония, отит, фурункулы и карбункулы, абсцесс, гнойничковый лишай, грудной абсцесс, панариций, остит, артрит, менингит, эндокардит, цистит, пиелонефрит, сепсис. Суммарные воспаления могут привести к запуску ракового процесса.

Число аутоиммунных заболеваний растет не по дням, а по часам.

Толчком для этого служат такие факторы:

1) 40 % людей в мире имеют недостаточно инсулина или по качеству он недостаточно активен. Процент этот тоже катастрофически ускоряется из-за злоупотребления с раннего детства крахмалами, сладостями, кашами (манную кашу нельзя давать детям до года, а лучше до 3 лет), картофелем, мучными изделиями.

2) У здорового молодого человека должно быть 40 тыс. ферментов, в 40 лет их остается только 20 %. О каком пищеварении и усвоении можно говорить?

Белки погибших клеток организма должны быть разрушены ферментами. Большинство злокачественных болезней крови и лимфы связаны с накоплением токсинов от трупов клеток крови и тела, не разрушенных ферментами. В сосисках, хлебе, сахаре таких ферментов нет, они есть только в овощах, фруктах, ягодах, зелени, специях. Какую-то часть ферментов организм продуцирует сам, но их катастрофически мало.

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Мы злоупотребляем животными тяжелыми белками (жирные, копченые, жареные). В норме они расщепляются до аминокислот, которые не аллергичны, но если есть проблемы с печенью, желчным пузырем или кишечником, то белки могут перевариваться неправильно, часть их распадается только до полипептидов – цепочек только из нескольких аминокислот, они вызывают ложную аллергию.

При аутоиммунных заболеваниях это происходит постоянно и вызывает хронические воспаления – предшественники рака. При раке этот процесс еще больше усугубляет состояние больного, так как хроническое воспаление подпитывает рост опухоли и стремительные метастазы. Ведь раковый процесс добавляет миллионы токсинов от распада раковых клеток, так как живут они очень коротко – несколько часов, и при этом очень токсичны.

И еще одна проблема, на которую следует обратить очень серьезное внимание.

Микроб Candida albicans

В кишечнике они обитают в небольшом количестве, достаточном для исполнения своих полезных функций. Однако, как только внутренняя среда человека меняется в лучшую для этих микробов сторону (много сахаров, крахмалов, не усвоенных белков), они начинают очень активно плодиться. Они переполняют весь пищеварительный тракт и перебираются в другие органы, где их быть не должно. Это уже хронический кандидоз!

Один итальянский ученый, специалист в области онкологии и метаболических нарушений, заявил, что злокачественные опухоли – это разросшийся грибок кандиды албиканс. Они ослабляют иммунную систему и ведут себя как рак (опухоли тоже были белого цвета). А метастазы – это расползание грибков кандиды по органам и тканям. Итальянец начал лечить больных раком… обычной пищевой диетой (так женщины у нас обычно лечат молочницу половых органов) с большим успехом. опубликовано econet

по книге Анатолия Маловичко «ONKO-STOP. Битва против рака. Самоучитель для тех, кто хочет победить болезнь»

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