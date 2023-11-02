ГИПОТОНИЯ: Советы на каждый день

Простые рекомендации для гипотоников, которые существенно облегчат жизнь! Что можно и что нельзя делать при низком артериальном давлении?
Низкое артериальное давление, помимо симптомов и снижения качества жизни, является проблемой еще и потому, что пациенты его могут не ощущать. В результате они приспосабливаются к своему состоянию и не идут на прием к врачу. А напрасно. Потому что гипотония (низкое давление) может беспокоить и в молодом, и в преклонном возрасте. Чтобы вести полноценную жизнь с низким давлением, нужно соблюдать рекомендации специалистов.
Если низкое кровяное давление вызывает дискомфорт, вы должны попытаться сначала активизировать кровообращение. Следующие немедикаментозные меры повышения артериального давления улучшают симптомы и предотвращают головокружение.
Совет 1. Увеличьте потребления соли
Увеличение поваренной соли способствует сохранению телом большего объема жидкости, что повышает кровяное давление. Утром - хлеб с соленым маслом, крекерами. Низкое содержание соли в диете необходимо поддерживать во время беременности, сердечной недостаточности и серьёзных нарушениях функции почек.
Совет 2. Больше пейте
Чем больше жидкости течет в сосудах, тем выше артериальное давление. Поэтому необходимо пить по меньшей мере, от 2 до 3 л жидкости в день: вода, фруктовый сок или разбавленный фруктовый чай или травы. Избегайте употребления слишком большого количества черного кофе или чая. При теплой погоде не забывайте пить больше чем 3 литра в день.
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Совет 3. Избегайте алкоголя
Алкоголь медленно, но верно разрушает мелкие нервы, которые сжимают кровеносные сосуды ног. Алкоголь также влияет состояние баланса в стволе головного мозга и мозжечка и снижает производительность сердца (алкогольная кардиомиопатия). Алкоголь увеличивает потерю жидкости. По этой причине, воздерживайтесь от алкоголя, если у вас есть серьезные симптомы, вызванные гипотонией.
Совет 4. Ешьте чаще, но понемногу
Большие блюда отвлекают кровь в желудочно-кишечный тракт. Симптомы гипотония появляются особенно в первый час после обеда. Вместо больших порций пищи, кушайте небольшие, но несколько раз в течение дня. Черный кофе или что-то сладкое помогает некоторым людям избежать "падений в бездну" после еды.
Совет 5. Кофе и чай
Чашка кофе с кофеином в нужное время активизирует кровообращение, но не долго, к сожалению. Кофеин действует на рецепторы, участвующих в контроле артериального давления только в течение короткого промежутка времени, но потом давление падает. Постоянно пить кофе - не решение проблемы. При избытке кофеина чувствительность рецепторов резко снижается и кофе почти не оказывает никакого эффекта. Вместо этого, кровяное давление падает еще больше при отсутствии кофе.
Чашка чая, как и кофе, даёт вам возможность проснуться. Благодаря танинам кофеин чая действует медленнее и концентрация кофеина изменяется меньше, чем в кофе; кровяное давление медленнее реагирует. Если пить чашку чая регулярно, то ваш организм также привыкнет к кофеину.
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То же самое относится и к другим стимуляторам, энергетическим напиткам или игристому вину при низком давлении. Благоприятное действие на кровяное давление проявляется только в течение короткого периода времени. Кроме того, высокая доля углеводов в энергетических напитках вызывает у некоторых людей накопление крови в брюшной полости и кровяное давление снижается больше.
Совет 6. Холодный душ
Струи холодной воды повышают артериальное давление, стимулируя симпатическую нервную систему. Холодный душ (короткий) помогает преодолеть утреннюю усталость. Кроме того, массаж под душем с помощью щетки улучшает кровообращение. Напротив, горячие ванны - это худшее, что вы можете сделать для циркуляции: снижение кровяного давления, усиление головокружение, оборок. По этой причине, всегда после купания принимайте холодный душ. Сделайте массаж сухой щеткой, чтобы активировать кровообращение.
Совет 7. Дополнительные подушки
Для сна используйте 2 - 5 подушек, чтобы поднять верхнюю часть тела на 20º-45º. Это позволит предотвратить ночную гипертониюи снизит токсикоз.
Совет 8. Жесткие чулки
Компрессионные чулки (эластичные чулки) предотвращают головокружение, устраняя стаз крови в ногах, увеличивают приток крови к сердцу. Внимание: эластичные чулки должны быть очень плотными, чтобы быть эффективными, но не вызывать сдавление, их надо регулярно снимать.
Совет 9. Внимание к симптомам низкого давления
Обморокам часто предшествуют некоторые симптомы, такие как головокружение, учащенное сердцебиение или потоотделение. Следите за этими знаками вашего тела и тот час садитесь, вставайте на колени или садитесь на корточки пока давление падает и темнеет в глазах.
Для многих людей, страдающих от низкого артериального давления (гипотонии), для отдыха исключены страны с теплым, душным климатом, так как проблемы с циркуляцией крови однозначно растут при высокой температуре. Для людей, чувствительных к теплу, более приемлемо пребывание в умеренном климате. Однако, для лиц с низким давлением не противопоказано загорание и не запрещены пляжи с пальмами, если соблюдаются определенные меры предосторожности. С помощью нескольких простых советов, вы можете хорошо контролировать купание в море и пребывание на пляже.
На пляже
Пребывание на пляже под солнцем в течение нескольких часов вызовет замедление циркуляции крови. Необходимо двигаться и периодически уходить в тень. В море вместе с потом удаляется много воды. По этой причине обязательно надо пить достаточное количество жидкости, а потерю солей компенсировать солеными закусками.
Экскурсии
Во время экскурсии в музей или город не оставайтесь неподвижным в течение длительного времени, поднимайтесь и опускайтесь на цыпочках или перемещайтесь вперед-назад. Таким образом включается мышечный насос в икрах, который перекачивает кровь из ног в общий кровоток.
Национальные кухни
Несмотря на то, что национальная кухня очень заманчива, тяжелые блюда, богатые жирами, отвлекают кровь в брюшную полость в течение длительного времени. Следует есть несколько раз небольшое количество легкой пищи в течение дня.
В самолете
Воздух в самолете легкий и сухой: содержание влаги составляет 3% -10%, что подобно климату пустыни, расположенной на высоте 3000 метров.
Снижение кислорода во время полета вместе с обезвоживанием организма и отсутствие движения может привести к снижению кровяного давления. Поэтому надо пить минеральную воду или соки по меньшей мере 100 мл в час (что соответствует небольшому стакану). Избегайте алкоголя и кофе, так как они обезвоживают вас еще больше. Эластичные чулки помогут предотвратить проблемы с кровообращением и тромбозом. Не принимайте снотворное или успокоительное.
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В отеле
Жара в ночное время может усилить снижение кровяного давления при вставании утром. Не торопитесь, прежде чем встать, посидите на кровати некоторое время.
Планируйте свой день с занятий спортом. Они помогут вам адаптироваться к климату. Идеальны - плавание (например, в бассейне отеля) или быстрая ходьба (на пляже утром или вечером). В течение первых нескольких дней вы должны выполнять легкие физические упражнения, такие как бег трусцой или аэробику.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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