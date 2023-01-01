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ГИПЕРТОНИЯ: Скорая помощь при высоком давлении без таблеток!

Источник: vk.com 01 января 2023 6432
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Эти приемы можно использовать для снижения давления во время криза. Вылечить с их помощью гипертензию 2 и 3 степени невозможно. Но можно облегчить состояние, снизить частоту приступов, а на начальной стадии — предотвратить развитие болезни.

ГИПЕРТОНИЯ: Скорая помощь при высоком давлении без таблеток!

С помощью су-джок можно стабилизировать артериальное давление. Для этого рекомендуется провести курс терапии семенами. Она окажет положительное влияние и на работу сердца. Суть способа заключается в рефлекторном воздействии семечками на биологически активную точку. Для лечения гипертонии и сердечной патологии рекомендуется использовать семена по форме, напоминающей сердечко, — тыквенные или кабачковые, калины, редиса или гречихи. Семена должны быть не пересушенными и не обжаренными.

Высокое кровяное давление: су-джок семенами

- Кончики пальцев рук или ног (точки соответствуют головному мозгу) выкрасить в черный цвет фломастером.

- Закрепить на них семена с помощью лейкопластыря.

- В течение суток время от времени нажимать на кончики пальцев, массируя семечками активные точки.

Семена оказывают не только механическое воздействие. Они вытягивают негативную энергию, поэтому через сутки их нужно заменить.

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ГИПЕРТОНИЯ: Скорая помощь при высоком давлении без таблеток!

В качестве дополнительного воздействия при гипертонии поможет простой массаж кончиков пальцев.

Если подъем давления провоцирует сердечный приступ, поможет массаж зоны проекции сердца — это утолщенная мышечная часть большого пальца на ладони. Для продолжительного воздействия на ней тоже можно выложить семена и закрепить их пластырем.

Скорая помощь при высоком давлении

В экстренном случае тоже стоит попробовать методы су-джок терапии.

  • Черной резинкой перетяните середину второй фаланги большого пальца и поднимите его вверх (жест «все отлично»).
  • Дождитесь, когда палец посинеет, резко сдерните резинку и поверните палец вниз.

ГИПЕРТОНИЯ: Скорая помощь при высоком давлении без таблеток!

Самочувствие начнет заметно улучшаться. Затем для более длительного воздействия на болевых точках можно зафиксировать магнитные звездочки (держать не более суток).

В крайнем случае при очень высоком давлении или прединсультном состоянии, специалисты су-джок рекомендуют небольшое кровопускание.

  • Возьмите стерильный стратификатор или швейную иголку,
  • зажмите верхнюю фалангу большого пальца, 
  • сделайте 2–3 прокола, чтобы появились маленькие капельки крови. Можно дополнительно перетянуть вторую фалангу пальца жгутом.

Эта процедура приносит почти моментальное облегчение, а давление начинает постепенно снижаться.

Еще один способ для снижения давления — тепловое воздействие на зоны соответствия. Для этого сгодится обычный горчичник. Из него вырезаются прямоугольники по размеру, соответствующие средней фаланге пальца. Кусочки горчичника смачиваются водой и закрепляются на ладонной поверхности фаланг среднего и указательного пальцев. Держать их надо, пока кожа не покраснеет, и не появится жжение.

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ГИПЕРТОНИЯ: Скорая помощь при высоком давлении без таблеток!

Противопоказания к использованию су-джок терапии

Как и любой вид лечения, су-джок имеет ряд противопоказаний. Нельзя стимулировать биологически активные точки:

  • при повышенной температуре во время острых инфекционных заболеваний;
  • если есть грибковое поражение кистей или стоп;
  • при острых воспалительных процессах на стопах и кистях;
  • если на рефлексогенных зонах есть родинки, бородавки или уплотнения под кожей;
  • при опухолевых процессах любой локализации;
  • при варикозном расширении вен (нельзя воздействовать на стопы).опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Радмира

      Тут бы еще густоту крови проверить, как правило проблемы начинаются, во всей сердечно-сосудистой системе. Нужно выпивать норму воды в день, от ее нехватки, может нарушиться мозговое кровообращение. Сейчас много пишут про гинкго двулопастного, он мозговое кровообращение поддерживает и снижает вязкость крови, улучшает мозговую активность и скорость мышления. Я на его основе уже не первый гинкоум покупаю. Препарат натуральный, по цене дешевле аналогов и принимать легко.

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