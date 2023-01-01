ГИПЕРТОНИЯ: Скорая помощь при высоком давлении без таблеток!

Эти приемы можно использовать для снижения давления во время криза. Вылечить с их помощью гипертензию 2 и 3 степени невозможно. Но можно облегчить состояние, снизить частоту приступов, а на начальной стадии — предотвратить развитие болезни.

С помощью су-джок можно стабилизировать артериальное давление. Для этого рекомендуется провести курс терапии семенами. Она окажет положительное влияние и на работу сердца. Суть способа заключается в рефлекторном воздействии семечками на биологически активную точку. Для лечения гипертонии и сердечной патологии рекомендуется использовать семена по форме, напоминающей сердечко, — тыквенные или кабачковые, калины, редиса или гречихи. Семена должны быть не пересушенными и не обжаренными.

Высокое кровяное давление: су-джок семенами

- Кончики пальцев рук или ног (точки соответствуют головному мозгу) выкрасить в черный цвет фломастером.

- Закрепить на них семена с помощью лейкопластыря.

- В течение суток время от времени нажимать на кончики пальцев, массируя семечками активные точки.

Семена оказывают не только механическое воздействие. Они вытягивают негативную энергию, поэтому через сутки их нужно заменить.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В качестве дополнительного воздействия при гипертонии поможет простой массаж кончиков пальцев.

Если подъем давления провоцирует сердечный приступ, поможет массаж зоны проекции сердца — это утолщенная мышечная часть большого пальца на ладони. Для продолжительного воздействия на ней тоже можно выложить семена и закрепить их пластырем.

Скорая помощь при высоком давлении

В экстренном случае тоже стоит попробовать методы су-джок терапии.

Черной резинкой перетяните середину второй фаланги большого пальца и поднимите его вверх (жест «все отлично»).

Дождитесь, когда палец посинеет, резко сдерните резинку и поверните палец вниз.

Самочувствие начнет заметно улучшаться. Затем для более длительного воздействия на болевых точках можно зафиксировать магнитные звездочки (держать не более суток).

В крайнем случае при очень высоком давлении или прединсультном состоянии, специалисты су-джок рекомендуют небольшое кровопускание.

Возьмите стерильный стратификатор или швейную иголку,

зажмите верхнюю фалангу большого пальца,

сделайте 2–3 прокола, чтобы появились маленькие капельки крови. Можно дополнительно перетянуть вторую фалангу пальца жгутом.

Эта процедура приносит почти моментальное облегчение, а давление начинает постепенно снижаться.

Еще один способ для снижения давления — тепловое воздействие на зоны соответствия. Для этого сгодится обычный горчичник. Из него вырезаются прямоугольники по размеру, соответствующие средней фаланге пальца. Кусочки горчичника смачиваются водой и закрепляются на ладонной поверхности фаланг среднего и указательного пальцев. Держать их надо, пока кожа не покраснеет, и не появится жжение.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Противопоказания к использованию су-джок терапии

Как и любой вид лечения, су-джок имеет ряд противопоказаний. Нельзя стимулировать биологически активные точки:

при повышенной температуре во время острых инфекционных заболеваний;

если есть грибковое поражение кистей или стоп;

при острых воспалительных процессах на стопах и кистях;

если на рефлексогенных зонах есть родинки, бородавки или уплотнения под кожей;

при опухолевых процессах любой локализации;

при варикозном расширении вен (нельзя воздействовать на стопы). опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet