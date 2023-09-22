Гипертоникам и гипотоникам: Как выровнять артериальное давление

Прежде чем хвататься за лекарства при повышенном или пониженном давлении, вы можете воспользоваться этими рекомендациями восточной медицины.

Если давление повышено или понижено, прежде чем хвататься за медикаменты, имеет смысл сделать вот что. Большие пальцы обеих рук вставить в уши, подержать 1 минуту и резко вынуть. Повторить эти действия три раза. Потом положить одну ладонь на темя, другую – на солнечное сплетение и держать так 5 минут. Наконец, обе руки прижать к бокам в области подреберья и держать 5 минут. Эти манипуляции следует проделать по одному разу утром и вечером, и так 5–6 дней подряд. После чего давление на длительный срок нормализуется.

Нормализация артериального давления

Репа в ботинке от давления

Массаж висков

Укрепление сосудов

Чернослив для сердца

Для нормализации артериального давления и укрепления сердечной мышцы как гипертоникам, так и гипотоникам рекомендуется такой отвар. 10 скорлупок грецкого ореха вместе с перегородками кипятить полчаса в 500 мл воды. Этого количества хватит на 3 дня, если пить 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – 9 дней.

Репа в ботинке от давления

Еще один способ нормализовать давление – положить в носок к подошве ноги тонкую пластинку свежей репы, с ней ходить целый день.



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Нормализуем низкое давление: Массаж висков

Для нормализации пониженного артериального давления массируют точки тай-ян на висках. Затем тщательно массируется каждый палец на ногах и руках от кончика к корню. И в конце сеанса массируется точка бай-хуэй на темечке.

Вся процедура занимает 30–40 минут. Ожидаемый рост давления – 10–20 единиц. Метод также можно считать вспомогательным при основной терапии.

Выравнивает давление левзея сафлоровидная. По утрам натощак в полстакана теплой воды капают 3 капли лекарства. В следующие дни 4 капли, 5 и так далее до 20. Затем доза снижается по 1 капле в день. Весь курс лечение занимает 35 дней.

При гипотонии применяют листья, ветки (отвар) и сок облепихи: 2 г на 1 кг веса в день.

Хрустите пальцами и массируйте мизинцы

В течение опасного дня старайтесь прохрустеть пальцами, сомкнутыми в замок, и промассировать в течение 2–3 минут ногтем большого пальца правой руки левый мизинец от корня до кончика, затем наоборот, ногтем большого пальца левой руки правый мизинец: в мизинцах заканчиваются меридианы сердца.

Сердце требует горького вкуса, его обеспечит мускатный орех. Молотый мускатный орех на кончике ножа можно добавлять во все блюда.

Чернослив для сердца

Для сердца хорош такой продукт, как чернослив. Его можно тушить вместе с мясом, есть в сыром виде с творогом, замачивать в воде и выпивать «живой» компот. Надо лишь следить за тем, чтобы не переборщить – избыток чернослива из-за содержания в нем синильной кислоты может спровоцировать малокровие. Поэтому 3–5 ягод среднего размера в день – достаточно. Есть чернослив каждый день подряд можно не больше месяца, затем желателен двух-, трехнедельный перерыв.

Сердечники должны исключить из рациона животные жиры – сливочное масло, сметану, а также компоты и морсы, содержащие много сахара.

Осторожней будьте с бананами: они, с одной стороны, полезны благодаря обилию в них калия, необходимого для укрепления сердечной мышцы, с другой стороны, плохи избытком углеводов. Выход в том, чтобы приучиться есть печеные бананы. Запекают их так же, как картошку – в духовке или микроволновке, можно предварительно завернуть в фольгу. Горячий банан также лучше тем, что становится янским продуктом, сырой же – явно относится к категории Инь. На Дальнем Востоке популярна горячая банановая каша – специфическое, на европейский вкус, блюдо, но если к нему привыкнуть – полезнейшее для сердечников.

1–2 г шафрана бросают в 1,5 л холодной кипяченой воды.

Пьют ее по 100 мл после еды 1 раз в день в течение 15 дней.

При отеке и заболеваниях сердца порошок черного перца смешивают с медом:

1 столовая ложка порошка на 1 стакан чистого меда.

Принимают по 1 чайной ложке 3–4 раза в день.

Су Джок. Зернышко калины на ладони

На то место, где на ладони в учении Су Джок символически расположено «сердце», надо приклеить пластырем высушенное зернышко калины.

Обратите внимание: оно и внешне похоже на сердце – розоватое и имеет форму сердечка, какие влюбленные дарят друг другу на День святого Валентина. При заболеваниях сердца массаж зернышком калины уменьшает число сердечных приступов, позволяет снизить потребляемую дозу нитроглицерина.

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Ванны с глиняной водой

При сосудистых поражениях используют ванны с глиняной водой (на объем воды бытовой стандартной ванны – 200 г глины) при температуре 38 °C или, если имеются противопоказания к тепловым процедурам, 30 °C в течение 2 часов.

Можно также применять влажные обертывания простыней, смоченной глиняной водой, или местные примочки, компрессы.

Бросьте курить. Соблюдайте диету, увеличьте в рационе количество аминокислот, микроэлементов – ванадия, марганца, хрома (например, баклажаны с грецким орехом и чесноком, салат из морской капусты, рыбопродукты). Откажитесь от ужина: только стакан 1 %-ного кефира на ночь.

Очень полезна смесь свежевыжатых соков:

морковного – 230 г,

чесночного – 60 г,

свекольного – 170 г

Пить по трети стакана 2 раза в день после еды; разбавить водой в пропорции 1:1.

Сбор для укрепления сосудов

Для устранения повреждений сосудов можно применять сбор:

морская капуста – 10 г,

плоды боярышника кроваво-красного – 15 г,

плоды рябины черноплодной – 15 г,

листья брусники обыкновенной – 10 г,

трава череды трехраздельной – 10 г,

трава пустырника – 10 г,

цветки ромашки аптечной – 10 г,

столбики с рыльцами кукурузы – 10 г.

1 чайную ложку этой смеси залить 250 мл кипятка, настоять 40–45 минут. Принимать по трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны гулять не в сосновом лесу (фитонциды хвойных деревьев им отнюдь не полезны), а в березовых или дубовых рощах. опубликовано econet

Савелий Кашницкий, Китайские классические методики лечения

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