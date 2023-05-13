Гипергидроз: Лечение излишней потливости народными методами

Несмотря на то, что многие до сих пор относят повышенное ПОТООТДЕЛЕНИЕ к незначительным отклонениям в работе организма, гипергидроз является серьезной патологией, которая как раз и приводит к появлению повышенной потливости. Народные методы лечения гипергидроза.

Как известно, гипергидроз может быть локальным, то есть распространяться только на отдельные участки тела (подмышки, стопы, голова, ладони и т.д.), и общим, проявляющимся одновременно на всей поверхности тела. Причины возникновения повышенного потоотделения могут быть самыми разными: от стрессовой ситуации до особенностей строения организма. В этой статье: о лечении гипергидроза народными методами.

Народные средства против гипергидроза

Гигиена тела при гипергидрозе

Успокаивающие средства

Наружные средства борьбы против гипергидроза

Гипергидроз подмышек

Гипергидроз стоп

Гипергидроз ладоней

Другие народные методы лечения гипергидроза

Гипергидроз может быть следствием еще более серьезного заболевания. В таком случае нужно искоренять не следствие, а причину, то есть болезнь, которая повлекла за собой повышение уровня потоотделения. Перед тем, как приступить к лечению чрезмерного потоотделения, необходимо выяснить, какой метод лечения подойдет именно вам. Поэтому обследование у специалиста будет не только не лишним, но даже необходимым.

Существует много различных способов, с помощью которых можно понизить уровень потоотделения или избавиться от него на некоторое время без прибегания к хирургическим процедурам.

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Гигиена тела при гипергидрозе

Людям, страдающим от сильного потоотделения, обычно советуют уделять особое внимание гигиене тела. Для снижения уровня потоотделения необходимо ежедневно принимать контрастный душ, обтираться и обливаться холодной водой. Это сузит поры и охладит организм, что на время уменьшит выделение пота.

Соблюдая гигиену тела, вы поддерживаете свою кожу в нормальном состоянии, и на некоторое время избавляете себя от неудобств, вызванных повышенной работой секреций. Кроме того, контрастный душ положительно влияет на работу нервной системы, сбои в которой тоже могут быть причиной появления гипергидроза.

Если по какой-то причине вы не можете принимать душ каждый день, обязательно обмывайте места, в которых наблюдается повышенное потоотделение. Если не соблюдать даже это, в этих местах может возникнуть раздражение, гнойничковые или грибковые заболевания. Кроме того, даже само размножение бактерий, питающихся потом, приводит к возникновению неприятного запаха.

Хорошим способом нормализовать работу витального нерва является прием ванны с отваром дубовой коры или сосновой хвои в течение 15 минут.

Успокаивающие средства

Чтобы укрепить нервную систему, подойдут и такие успокаивающие средства, как настой пустырника, валерианы, Беллоид, Беллатаминал, Белласпон, и т.д. Их следует принимать в течение трех недель, 2-3 раза в день.

Наружные средства борьбы против гипергидроза

Для протирания участков с повышенным потоотделением подойдут отвары ольховых шишек, коры дуба или ивы, корневища горца змеиного, а также настои полевого хвоща, мяты и зверобоя.

Также можно самостоятельно приготовить специальный лосьон. Если вы страдаете повышенным потоотделением в районе лица, сделайте смесь из лаванды и лимонной воды.

Ежедневно используйте ее для протирании лица. Также подойдет 2 % резоциновый спирт.

Гипергидроз подмышек

При повышенном потоотделении в районе подмышечных впадин рекомендуется постоянно обмывать их водой с мылом утром и вечером, после чего протирать борным лосьоном и посыпать детской присыпкой.

Борный лосьон изготавливается из столового уксуса, 4% водного раствора борной кислоты и духов для придания приятного аромата. Все ингредиенты нужно смешать в равных пропорциях.

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Гипергидроз стоп

При гипергидрозе стоп также необходимо соблюдать правила гигиены. Омывать ноги следует не реже 2 раз в день. После этого оботрите их полотенцем и припудрите детской присыпкой или тальком. Затем протрите стопы отваром дубовой коры.

Существуют и другие методы лечения гипергидроза стоп. Например, особенно эффективным методом является паста Теймурова. Перед ее нанесением нужно обязательно вымыть ноги.

Пасту втирают в стопы в течение 1-3 минут. Курс лечения – 3-4 дня.

Могут помочь и контрастные ванночки для ног. Ноги поочередно опускают в ванночки с горячей и холодной водой. Для достижения положительного результата рекомендуется проводить эту процедуру в течение 10 дней.

Также обрабатывайте ноги раствором борного или салицилового спирта. После этого обработайте их смесью пудры и борной кислоты.

Гипергидроз ладоней

Для уменьшения потоотделения ладоней используйте присыпки из танина и окиси цинка. 2 % раствор салициловой кислоты или резорцина и специальные лосьоны подойдут и для профилактики снижения уровня потливости ладоней.

Чтобы раствор полностью впитался, его следует втирать перед сном, а на утро протереть кожу обычной водой. Из-за частого применения народных средств кожа может пересохнуть. В этом случае на время откажитесь от процедур, пока она не вернется в нормальное состояние. До этого момента смазывайте кожу питательным кремом.

Другие народные методы лечения гипергидроза

Возьмите две столовые ложки кровохлебки и добавьте стакан кипятка. Настаивайте данную смесь в течение получаса. Эту настойку можно использовать для ванночек или в виде примочек и компрессов.

Для ванночек подойдет отвар из коры дуба, который изготавливается в соотношении 1 ложка коры дуба к половине литра воды. Отвар изготавливается на медленном огне в течение 10 минут.

Можно делать ванночки и из крепкого чая.

Следует помнить, что лечение гипергидроза народными методами не является панацеей и не гарантирует полного избавления от чрезмерного потоотделения. Перед тем, как приступать к самолечению, необходимо обязательно установить причину данного заболевания, поскольку, если в её основе лежит еще более серьезное заболевание, начинать лечение нужно именно с нее. Если же не обратить на это внимание, самолечение может привести только к осложнениям болезни. В этом случае нужно срочно обратиться к специалисту, пройти обследование и далее следовать предписаниям врача.

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