Где спрятаны токсичные вещества, провоцирующие набор веса

В 2006 году было проведено масштабное исследование о влиянии окружающей среды на эпидемию ожирения, которая возникла в развитых странах. Одной из доказанных гипотез является воздействие некоторых вредных веществ на эндокринную систему. Они разрушают ее изнутри, меняя уровень гормонов и метаболизм.

Вредные вещества можно отнести к токсинам. Они содержатся в еде, напитках, медикаментах, косметике и краске для ремонта. Ученые выявили более 50 вариантов опасных соединений, которые влияют на скорость накопления жировых клеток. Исключив контакт с подобными химикатами, можно контролировать аппетит, комфортно снижать лишний вес.

Окружающие нас токсины как причина лишнего веса

Большинство повседневных вещей, которые мы используем в обиходе, сделаны с добавлением химических веществ. Синтетические соединения в виде консервантов вводятся в пищу, косметику, постепенно накапливаются в организме. Они влияют на обменные процессы, нарушают процесс пищеварения и расщепления питательных веществ, работу щитовидной железы. Их снижение может улучшить общее самочувствие, нормализовать метаболизм, помогая контролировать вес.

Бисфенол А

Вещество является основой для пищевого пластика, из которого изготавливают бутылки для воды, сладких напитков, стаканчики для кофе. В большом количестве он нарушает процесс расщепления углеводов, стимулируя накопление абдоминального жира в области печени, сердца. При постоянном контакте может стимулировать непереносимость глюкозы, ожирение, диабет.

Фталаты

Химические соединения используются при изготовлении медицинских расходных материалов, виниловых трубах, каркасах для игрушек, канцелярских товарах. Некоторые виды относятся к опасным канцерогенам, провоцирующим онкологию. Меняет скорость обмена веществ или процесса расщепления жировых клеток, стимулируя их отложение «про запас».

ПФОК

Перфтороктановая кислота – основа для антипригарного покрытия, которое часто применяется известными брендами. При нагревании переходит в пищу, накапливается в кишечнике человека. Последние лабораторные исследования доказали его вредоносное влияние на эндокринную систему, работу поджелудочной железы.

ТБТ

Трибутилин – синтетическое соединение, способное уничтожать грибки и бактерии. Его активно использовали для окрашивания морских судов, виниловых предметов. Легко переходит в воду, накапливается в морепродуктах. Лаборатории не проводят анализ рыбы на ТБТ, поэтому большое количество токсина мы употребляем в пищу, не зная о последствиях.

ПБДЭ

За аббревиатурой скрываются полибромированные дифениловые эфиры – химические ингибиторы горения, содержащие в строительных материалах. Мы контактирует с ними при испарениях с поверхности мебели, ковров, оставляя упаковку из пенопласта. В европейских странах многие виды ПБДЭ официально запрещены к использованию в быту из-за токсичного воздействия на эндокринную систему человека.

ПХД

Полихлорированный бифенил до 1979 года активно применялся для производства изоляторов. Из-за неправильной утилизации большое его количество попало в окружающую среду, употребляется человеком с мясом, рыбой и овощами. Он поражает поджелудочную железу, поэтому становится причиной переедания, сахарного диабета и других опасных заболеваний.

Глутамат натрия

Синтетический усилитель вкуса добавляется во многие продукты питания, присутствующие в нашем холодильнике. Он стимулирует аппетит, заставляя съедать больше пищи, нарушает обменные процессы, стимулируя накопление аллергенов и токсинов. На фоне постоянного употребления развивается дерматит, экзема, появляются отеки и гипертония.

Соя

Продукт содержит фитоэстрогены, которые воздействуют на репродуктивную систему, меняют гормональный фон. Это становится причиной ожирения у детей и взрослых, провоцирует рост жировой ткани, новых отложений абдоминального жира в области талии и живота.

Сиропы на фруктозе

Содержит аминокислоты и вещества, которые накапливают в печени, провоцируют ее ожирения. Они меняют уровень гормонов, нарушают толерантность к глюкозе. Это может стать причиной сахарного диабета, ожирения, дисбаланс гормонального фона.

Сахарозаменитель

Искусственные аналоги сахара при попадании в кишечник меняют кислотность, могут уничтожать полезную микрофлору. Вредные бактерии быстрее размножаются, вызывая дисбактериоз, нарушение обменных процессов. Организм начинает накапливать жиры, меняется метаболизм человека.

Никотин

Исследования доказали, что курение матери во время беременности значительно повышает риск ожирения у детей. Химическое соединение нарушает обмен веществ даже у пассивных курильщиков, ухудшает выработку полезных аминокислот.

Практически невозможно полностью исключить перечисленные химические вещества из повседневного обихода. Но можно исключить многие пищевые добавки, выбирать натуральные и экологичные продукты, приобретать качественные вещи для ежедневного ношения. Это снизит уровень интоксикации организма, поможет ему очиститься от вредных соединений, мешающих сбрасывать вес.опубликовано econet

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