ГАСТРИТ на нервной почве: причины, симптомы и домашние средства

Вы знаете, что ваше эмоциональное состояние может напрямую влиять на появление гастрита? Беспокойство, стресс и нервозность повышают выработку кислоты в желудке, что наносит вред слизистой пищеварительного тракта.

Гастрит на нервной почве, как следует из названия, — это заболевание, которое бывает вызвано стрессом и беспокойством. Проще говоря, когда вы слишком много нервничаете, страдает желудок, так как могут воспалиться его слизистые оболочки. Эта проблема встречается довольно часто и она затрагивает множество людей. Ее основными симптомами являются повышенная кислотность, тошнота, жжение или боль в желудке.

Гастрит на нервной почве

Гастрит на нервной почве: основные причины

Какие симптомы у гастрита на нервной почве?

Как лечить гастрит на нервной почве

Домашние средства против гастрита на нервной почве

Вам стоит знать, что гастрит на нервной почве может быть острым или хроническим. Острая форма проявляется внезапно и характеризуется сильной болью. А вот хроническая форма без должного лечения может длиться годами. Есть еще одна, более редкая разновидность — атрофический гастрит. Он обычно не вызывает сильное воспаление, однако провоцирует кровотечения и язвы на стенках желудка.

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Причиной воспаления желудка может стать множество факторов. Среди них инфекция, стресс, травмы или проблемы с иммунитетом. Однако проведенные исследования показали, что стресс и депрессия могут вызывать проблемы с желудком и кишечником, в том числе и гастрит на нервной почве.

К счастью, эту проблему можно успешно лечить в домашних условиях. В этом вам помогут натуральные средства, о которых мы расскажем далее.

Гастрит на нервной почве: основные причины

Итак, эту проблему может спровоцировать любой из этих факторов:

Стресс

Беспокойство

Нервозность

Злоупотребление алкоголем

Частая тошнота

Инфекция

Рефлюкс

Несбалансированная диета

Постоянная усталость

Тем не менее вам стоит знать, что изначально гастрит на нервной почве вызывает бактерия helicobacter pylori. Все вышеперечисленные факторы лишь «помогают» ей.

Данная бактерия спокойно живет в желудках у 60-80% населения Земли. Обычно она не вызывает никаких симптомов, так что вы можете даже не подозревать о ее наличии. Однако в некоторых случаях она разрушает защитный слой слизистой желудка. Далее мы расскажем об этом подробнее.

Какие симптомы у гастрита на нервной почве?

Стоит понимать, что симптомы могут варьироваться от человека к человеку. Однако самыми распространенными являются следующие:

Тошнота

Кал черного цвета

Ощущение жжения в желудке

Потеря аппетита

Боль в животе

Несварение

Рвота

Неприятные ощущения в желудке

Повышенная кислотность.

Как лечить гастрит на нервной почве

Когда речь идет о лечении данного заболевания, прежде всего важно придерживаться здоровой сбалансированной диеты. Это поможет остановить неприятные симптомы. То есть в ваш рацион должны входить овощи, фрукты, мясо, рыба, супы, рис и, конечно же, много воды.

Кроме того, эмоциональный фон не менее важен, поскольку гастрит возникает на нервной почве. В организме все взаимосвязано, а потому душевный покой поможет вам быстрее справиться с болезнью.

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Прежде всего, вам стоит научиться справляться со стрессом. Ведь, как вы помните, именно он провоцирует повышенную кислотность желудка. А это, в свою очередь, нарушает защитную мембрану его стенок. Одним из лучших способов победить стресс являются занятия спортом, потому что физическая активность приводит к выделению эндорфинов, гормонов счастья.

Также рекомендуем вам ограничить употребление обезболивающих средств. Если вы привыкли при обострении гастрита идти в аптеку и покупать лекарства без рецепта, знайте, что это дает лишь временное облегчение. Гораздо лучше будет обратиться к специалисту. Он оценит ваше состояние и пропишет препараты для понижения кислотности желудка. Они не просто снимут боль, но и защитят слизистую оболочку желудка.

Домашние средства против гастрита на нервной почве

Как мы уже говорили, самое главное — это следить за своей диетой. Имейте в виду, что питание является ключевым фактором для контроля симптомов гастрита на нервной почве. Так вы не только избежите дискомфорта в желудке и кишечнике, но и защитите здоровье всей пищеварительной системы. Избегайте алкоголя, полуфабрикатов, слишком кислых продуктов, молока, острой пищи, а также продуктов с повышенным содержанием сахара.

Также советуем вам включить в свой рацион пробиотики. Они помогают улучшить пищеварение и стимулируют работу кишечника. По сути пробиотики — это полезные бактерии. Попадая в наш ЖКТ, они тормозят развитие зловредной Helicobacter pylori.

Некоторые исследования доказали, что если пить зеленый чай с медом как минимум раз в неделю, это поможет значительно снизить количество бактерий Helicobacter pylori в ЖКТ.

с медом как минимум раз в неделю, это поможет значительно снизить количество бактерий Helicobacter pylori в ЖКТ. При жжении в желудке примите чайную ложку пищевой соды (9 г), разведенной в стакане воды. Вот увидите, дискомфорт сразу пройдет.

(9 г), разведенной в стакане воды. Вот увидите, дискомфорт сразу пройдет. Алоэ вера — растение, которое часто применяют для лечения ожогов. А потому оно помогает успокоить и воспаленную слизистую при гастрите.

— растение, которое часто применяют для лечения ожогов. А потому оно помогает успокоить и воспаленную слизистую при гастрите. И наконец, масло имбиря или мяты оказывают положительное действие на желудок.

Напоследок хотим еще раз напомнить: стресс может стать причиной гастрита или ухудшить его симптомы. Поэтому стоит что-то поменять в своей жизни, чтобы уменьшить эмоциональную нагрузку и понизить уровень беспокойства. Со своей стороны гарантируем, что если вы займетесь спортом, начнете правильно питаться и больше отдыхать, то почувствуете себя намного лучше.опубликовано econet

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