ФИБРОМИАЛГИЯ: 4 эффективные позы для снятия боли

Фибромиалгия — заболевание, которое выражается в сильной чувствительности и боли в мышцах и суставах. Для облегчения боли специалисты советуют регулярные физические упражнения, здоровую диету и хороший сон.

Жизнь с диагнозом фибромиалгия – это каждодневный вызов. Фибромиалгия характеризуется хронической болью, особенно в мышцах и суставах, и чаще всего локализуется в спине или шее, сопровождаясь также болью в руках и ногах. Представляем комплекс из четырех несложных поз, которые помогут снять или уменьшить дискомфортные болевые ощущения. Вы можете дополнить данные позы упражнениями цигун, которые также помогут облегчить симптомы фибромиалгии.

Позы, облегчающие боль при фибромиалгии

1. Собака мордой вниз с опорой о стену

Эта асана великолепно подходит для растяжки мышц спины. А выполняя ее с опорой о стену, вы тем самым снимаете излишнюю нагрузку на спину и ноги.

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Встаньте лицом к стене на расстоянии примерно 1 метра. Вытяните руки вперед и наклоните корпус вперед под углом 90 градусов. Опираясь с некоторым усилием о стену хорошенько потяните спину и почувствуйте как растягиваются мышцы. Сделайте несколько глубоких вдохов и

выдохов.

2. Поза развернутого бокового угла

Эта поза отлично растягивает мышцы живота и предотвращает возникновение боли в ногах.

Встаньте прямо, ноги расставьте дальше ширины плеч, примерно на расстоянии 1 метра друг от друга. Руки вытяните в стороны. Носок правой ноги разверните в сторону. Одновременно наклоняя корпус вправо, согните в колене правую ногу под углом 90 градусов, и обопритесь локтем правой руки о согнутое правое колено. Левая рука выпрямлена и заведена за голову. Поднимите голову и посмотрите вверх, затем уберите правую руку с колена и коснитесь пальцами пола. Повторите в другую сторону.

3. Поза треугольника

Эта поза великолепно растягивает мышцы ног, снимает боль в пояснице, а также благотворно влияет на дыхание. Она похожа на предыдущую асану – позу развернутого бокового угла.

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Начните с аналогичной стойки с расставленными на расстоянии 1 метра друг от друга ногами. Также разверните носок правой ноги в сторону. Выпрямленные руки разведены в стороны. Голову поднимите вверх, взгляд устремлен ввысь. Начинайте медленно опускать корпус вправо, скользя правой рукой вниз по правой ноге. Почувствуйте как растягиваются мышцы спины и ног, как раскрывается таз. Дышите глубоко и ровно. Задержитесь на несколько секунд в этом положении, затем вернитесь в исходное и выполните в другую сторону.

4. Растяжка мышц бедер из положения лежа

Эта поза помогает раскрыть тазобедренную область и растянуть мышцы, снимая таким образом мышечное напряжение и боль.

Лягте на спину, ноги согните в коленях, ступни на полу. Подтяните колено левой ноги к груди, а ступню положите на колено правой ноги. Сцепив руки за бедром правой ноги аккуратно подтяните правую ногу к груди. Делайте это очень нежно в пределах комфортных ощущений. Вы не должны ощущать боли и напряжения. Почувствуйте как растягиваются мышцы. Дышите ровно и глубоко. Опустите ноги в исходное положение и повторите в другую сторону.опубликовано econet

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