Фибромиалгия: 10 заповедей для тех, кто страдает хроническими болями

Хронические боли – знакомое многим состояние, а фибромиалгия – часто встречающаяся его разновидность. Это состояние хронического характера с такими симптомами: боль в мускулах и тканях, усталость, депрессивные состояния и проблемы со сном. Взаимосвязь фибромиалгии и пищевого рациона пока мало исследована, но, все же, будет полезно придерживаться диеты.

Хронические боли – знакомое многим состояние, а фибромиалгия – часто встречающаяся его разновидность. Это состояние хронического характера с такими симптомами: болевые ощущения в мускулах и тканях, усталость, депрессивные состояния и проблемы со сном. Взаимосвязь фибромиалгии и пищевого рациона пока мало исследована, все же будет полезно придерживаться данного диетического протокола. Помимо прочего, эти советы могут вам пригодиться в случае, если вы имеете хронические боли.

Рекомендации при фибромиалгии

Принципы диеты

Максимально ограничить потребление сахара. Повышенный инсулин обычно в значительной мере усиливает боли. По этой причине важно свести к минимуму употребление широкого спектра продуктов с сахаром – это касается и фруктовых соков.

Свежие фрукты предпочтительно употреблять цельными, исключив их кулинарную обработку.

При наличии лишнего веса, высокого артериального давления, высокого показателя холестерина, диабета, имеет смысл минимизировать потребление и зерновых, потому что они расщепляются аналогично сахару. Это касается и органического необработанного зерна. Самое главное, избегать пшеницы и зерновых с глютеном.

Употреблять свежие продукты. Диета из свежих продуктов без пищевых добавок (всевозможных консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов) ослабит симптомы, спровоцированные параллельными недугами, например синдромом раздраженного кишечника.

В идеале рекомендуется приобретать органические продукты питания, так как это – опитмальный вариант избежать негативного воздействия пестицидов и химических соединений.

Сказать «нет» кофеину. Есть мнение, что фибромиалгия имеет отношение к дисбалансу химических соединений головного мозга, которые «управляют» настроением, что нередко вызвано дефицитом сна и усталостью. Безусловно, кофеин дает кратковременный прилив энергии, но он не заменит полноценный отдых.

Избегать представителей пасленовых. Овощи семейства пасленовых (томаты, картофель и баклажаны, у определенных лиц могут провоцировать возникновение артрита и боли.

Аккуратнее с жирами. Омега-3 животного генезиса (ДГК, ЭПК), полезны для сердечной функции и могут облегчить болевые ощущения. Указанные вещества могут ослабить воспаление и оптимизировать функции головного мозга. Параллельно с этим имеет смысл убрать из рациона транс-жиры и жареное.

Умеренное применение дрожжей. Применение дрожжей в кулинарии может благоприятствовать развитию колоний дрожжевых грибов, что , вероятно, отразится на наличии болей.

Избегать пастеризованных молокопродуктов. У лиц с фибромиалгией имеются сложности с перевариванием молока и продуктов из него.

Минимизировать потребление углеводов. Примерно у 90 % лиц, страдающих фибромиалгией, наблюдается сниженная функция надпочечников. А это негативно отражается на метаболизме углеводов и предполагает риск гипогликемии.

Избегать аспартама. Синтетический заменитель сахара, присутствующий в составе ряда напитков и конфет, принадлежит к группе соединений, носящих название «экситотоксины». Последние активируют нейроны, которые усиливают чувствительность к боли.

Удалить из рациона вредную еду. Необходимо отказаться от фаст-фуда, переработанных продуктов. Указанные пищевые диверсанты имеют свойства раздражать мускулы, негативно влиять на качество сна и ослаблять иммунный ответ организма.

Определить свой пищевой тип важно при фибромиалгии

Следует сразу сказать, что пищевой тип не является диетой. Это просто способ выяснить, к какой из 3-х групп вы принадлежите. Существуют протеиновый, углеводный, смешанный типы питания.

Питание в соответствии с указанными типами способствует ослаблению проявлений фибромиалгии. Но, питание по своему пищевому типу не выступает комплексным решением имеющейся проблемы.

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10 заповедей диеты

Общие диетические принципы, которые абсолютны и непреложны при фибромиалгии прочих состояниях.

1. Избегать синтетических сахарозаменителей.

2. Разнообразие рациона, включающего свежие, органические, цельные продукты. Необработанные фрукты и овощи имеют высокую концентрацию антиоксидантов, имеющих противовоспалительный эффект.

3. Максимум сырых продуктов - источников ферментов и биофотонов. Термическая обработка пищи при t выше 50° убивает ферменты.

4. Пить достаточный объем фильтрованной воды без фтора (F).

5. Исключать всевозможные химические добавки и обработанные пищевые продукты.

6. Минимизировать или исключить потребление сахара и кофеина в любых вариациях.

7. Отказаться от употребления спиртных напитков.

8. Стремиться вводить в меню максимальный объем омега-3 жирных кислот животного генезиса (источники - рыбий жир, масло криля). Омега-3 снимают воспаление, боли в области суставов, отечность и выступают природными болеутоляющими.

9. Употреблять кокос и кокосовое масло – они полезны лицам, страдающим фибромиалгией и другими патологиями.

10. Принимать пищу следует медленно, основательно прожевывая и получая удовлетворение от процесса.

Чувствительность к пище

Если вы взяли на вооружение предложенные принципы питания и желаете больше узнать о том, какие именно продукты питания потенциально ухудшат ваши симптоматику, вторым этапом станет конкретизация вашего рациона исходя из вашего пищевого типа.

Есть сведения, что лица, страдающие фибромиалгией, демонстрируют меньше симптомов, когда удаляют из диетического протокола один или ряд продуктов-триггеров пищевой аллергии.

К типичным продуктам, которые обычно провоцируют проблемы такого характера, причисляют кукурузу, пшеницу, сою, молокопродукты, цитрусы и сахар. Наиболее раздражающими выступают пастеризованное молоко, соя и глютен.

Прочие факторы, о которых необходимо помнить

Неполноценный сон зачастую представляет проблему при фибромиалгии.

Физические нагрузки способны облегчить болевые проявления при фибромиалгии. Кроме того, улучшается психоэмоциональное состояние пациентов.

Дефицит витамина D может усугубить положение при фибромиалгии.*опубликовано econet

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