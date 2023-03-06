Этот продукт омолодит суставы и кожу, если его правильно приготовить

В состав желатина входит важный ингредиент — коллаген. Именно коллаген отвечает за молодость нашей кожи, здоровье суставов и кожи. А желатин помогает восполнить дефицит коллагена, но только при одном условии — если его правильно приготовить.
Порошок желатина – это смесь белковых веществ, которую получают из кожи, костей и тканей животных. В состав желатина входят белковые и пептидные соединения, получаемые из костной, хрящевой и соединительной ткани животных, с помощью частично гидролизованного коллагена.
Коллаген – это волокнистое белковое соединение, которое обеспечивает упругость соединительной ткани. С возрастом синтезирование естественного коллагена заметно сокращается, и его дефицит становится заметен невооруженным взглядом – на коже появляются морщины, волосы редеют, появляются проблемы в опорно-двигательном аппарате. Желатин способен частично восполнить коллагеновую недостаточность и замедлить процесс старения.
Желатин обладает многими полезными свойствами:
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1. Фибриллярный белок – поддерживает работу суставного аппарата, уменьшает утомляемость, способствует улучшению здоровья и самочувствия.
2. Никотиновая кислота – регулирует окислительно-восстановительные реакции.
3. Железо – доставляет кислород к клеточным структурам, нормализует работу щитовидной железы.
4. Кальций – необходим для производства костных тканей.
5. Магний – нужен для нормальной сердечной активности.
6. Калий – нормализует водно-солевой обмен, функции сердечных мышц.
7. Натрий – участвует в синтезе ферментов.
8. Фосфор – участвует в строительстве скелетной структуры.
9. Аминоуксусная кислота – регулирует работу центральной нервной системы, повышает сосредоточенность и внимательность.
10. L-лизин – помогает физическому развитию, активирует гормон роста;
11. Пролин и гидроксипролин – помогают обновлять хрящевую ткань.
12. Алифатическая кислота – способствует синтезу глюкозы, уменьшает боли и спазмы сосудов, поддерживает метаболизм, вырабатывает энергию.
Для восстановления суставов и омоложения кожных покровов, необходимо правильно приготовить желатиновый коктейль. Если регулярно употреблять стакан коллагенового напитка в сутки, он избавит от болей и дискомфорта в суставах, значительно омолодит волосы, кожу и ногти.
Чайную ложку порошка желатина разведите стаканом воды комнатной температуры, и оставьте для разбухания. Желатин усваивается в организме только вместе с витамином С. Это основная проблема, почему многие принимают желатин, но не видят результата — он просто не усваивается. Поэтому добавьте в состав столовую ложку лимонного сока или таблетку аскорбинки (растолченной). Вместо лимона можно добавить в желатин сироп шиповника. Это улучшит вкус, но там содержится сахар.
Этот коктейль принимайте натощак за полчаса до завтрака. Курс приема — 3 недели, после чего сделайте на 3 недели перерыв.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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