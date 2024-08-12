Эти упражнения – просто находка для работающих сидя!

Регулярные занятия физкультурой жизненно необходимы каждому человеку. Гимнастические упражнения позволяют гармонично развивать мускулатуру, формировать красивую фигуру, натренированные мышцы позволяют сохранять осанку даже при длительном пребывании человека в одной позе. Физкультура помогает жить.

У человека, владеющего своим телом, спортивного человека и в жизни все ладится. Конечно, явления остеохондроза необратимы. Но болевые ощущения можно снять, предупреждая рецидивы и выполняя рекомендации врачей. Этому способствуют в большой степени занятия щадящей гимнастикой.

Упражнения для здоровья спины и позвоночника

Прежде чем начать лечебную гимнастику, постарайтесь определить органы тела, мышцы в которых наиболее ослаблены, и тренируйтесь в первую очередь в укреплении этих мышц.

1. Встаньте прямо. Ноги вместе. Расслабьтесь и наклонитесь вперед. При этом сгибайтесь как можно ниже. Ноги прямые. Если вы смогли выполнить это упражнение, ваши мышцы в области спины, подвижность голеней и эластичность сухожилий у вас в порядке. Если вам не удалось этого сделать, значит, мышцы сокращены и напряжены.

2. Лежа на спине на полу, зацепитесь ногами за стул и попробуйте поднять туловище. Если вы смогли хотя бы один раз выполнить это упражнение, мышцы бедер и живота вполне выдерживают ваш вес.

3. Проверьте силу мышц живота. Лежа на полу, согните ноги, пятки прижмите к ягодицам. Ноги не должны отрываться от пола. Упражнение удалось, если ноги не поднялись от пола.

4. Проверьте силу мышц поясницы. Лежа на животе, переплетите руки за шеей. Под живот подложите подушку. Поднимите ноги, не сгибая их в коленях. Удерживайте их в этом положении 1–5 секунд.

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После выявления своих слабых мест начинайте делать упражнения на растяжение тканей и восстановление их жизнедеятельности.

Лягте на пол на живот. Голову положите на сложенные кисти рук. Напрягите ягодичные мышцы. Подержитесь в таком положении 2 секунды и расслабьтесь.

Лежа на полу на спине, согните ноги. Напрягите мышцы живота, одновременно постарайтесь напрячь и мышцы ягодицы. Держитесь в таком положении 2 секунды. Ваша поясница должна оставаться прижатой к полу. Если упражнение не получается, напрягайте мышцы живота и ягодиц поочередно.

Лежа на животе, вытяните левую руку и правую ногу как можно дальше, расслабьтесь. Перемените руку и ногу. Потянись руками и ногами одновременно и расслабьтесь. Вы тренируете все мышцы.

Сидя на стуле, расставьте ноги. Опустите голову, потом плечи и руки и наклонитесь как можно ниже. Возвратитесь в исходное положение, выпрямьтесь и расслабьтесь.

Сидя на стуле, сделайте наклон вперед, опустите голову и плечи. Сделайте наклон в левую сторону и медленно выпрямляйтесь. Секунду отдохните и делайте указанные движения с наклоном вправо.

Лежа на животе на полу, соедините вместе лопатки, пожмите плечами. Расслабьтесь. Под живот надо подложить подушку. Лежа на полу, медленно поверните голову влево, вернитесь в исходное положение, расслабьтесь. То же самое проделайте сидя.

Сидя на стуле, положите руки на шею с переплетенными пальцами. Отведите локти как можно дальше назад. Вернитесь в исходное положение, опустите руки, расслабьтесь. Повторяйте несколько раз это упражнение.

Сидя на стуле, положите руки на края плеч. Заводите правую руку как можно дальше влево, а левую – как можно дальше вправо, стараясь их скрестить. Вернитесь в исходное положение, опустите руки и расслабьтесь.

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Работающим сидя

При малоподвижном и сидячем образе жизни происходит застой крови во всех отделах позвоночника. Вследствие этого скапливаются в организме неудаленные с кровью продукты обмены. Поэтому и возникает онемение конечностей, ползание мурашек и другие самые разнообразные болевые ощущения. Часто это приводит к межреберной невралгии, грудному радикулиту.

Чтобы предотвратить это заболевание, делайте в течение дня следующие упражнения:

Сидя на стуле, обопритесь о его спинку. Заведите руки за голову, сделайте вдох и 3–5 раз сильно прогнитесь назад. Сделайте выдох.

Потянитесь, поднимая руки вверх, с глубоким вдохом и выдохом.

Медленно поднимайте и опускайте плечи.

Медленно повращайте головой вправо и влево.

Наклоняйтесь в стороны, касаясь руками о край пола.

Попеременно поднимайте согнутые ноги, опираясь руками на сидение стула.

Здесь может помочь и самомассаж.

Вот еще упражнения для расслабления мышц шеи и плечевого пояса.

Глубоко вдохните, надавите кистью на висок. Отнимите руку и расслабьтесь, уронив голову на грудь. 2–3 раза.

Сомкнутые в замок руки заведите за спину и надавливайте на затылок, как бы испытывая его сопротивление. Опустите руки и максимально расслабьте мышцы шеи. 2–3 раза.

С силой сведите лопатки. Подержитесь так 5–6 секунд и расслабьте мышцы. 8-10 раз.

Сведите перед собой локти, вернитесь в исходное положение и расслабьте мышцы. Повторите 8-10 раз.

Выполняйте эти упражнения через каждые 2–3 часа.опубликовано econet

Галина Никитина "Остеохондроз. Всё, что вы должны знать"

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