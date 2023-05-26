Эти упражнения для шеи – эффективный способ омоложения лица

Данные упражнения можно отнести к разряду «гимнастика ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ», поскольку во время выполнения комплекса происходит активизация подкожной клетчатки, работы мышц не только шеи, но и лица.✅Улучшение кровообращения под действием этой гимнастики способствует улучшению цвета лица и тонуса кожи.

В современном мире, где огромное число людей ведут сидячий образ жизни, все больше пациентов разных возрастов, имеющих проблемы с позвоночником, жалуются на постоянные боли в шее. Хорошие результаты, способные устранить боли и улучшить состояние человека, дает гимнастика для шеи. Такие упражнения необходимо делать только после соответствующей консультации с вашим лечащим врачом, поскольку самодеятельность в таком серьезном вопросе может привести к непоправимым последствиям.

Комплекс упражнений для шеи

Гимнастика для шеи требует предельной точности в выполнении тех или иных упражнений. Также важна и их последовательность. Нельзя и урезать время выполнения упражнений. Гимнастика для шеи дает самый лучший результат при выполнении комплекса по 6-8 раз в день.

Одним из самых передовых и эффективных комплексов упражнений является лечебная гимнастика для шеи по методу Маккензи. Она основана на десятилетиях клинических экспериментов, научных исследованиях и практике тысяч пациентов. В начале выполнения этого комплекса могут возникать болезненные ощущения, вызванные выполнением непривычных для тела движений. По мере продолжения занятий все болезненные ощущения пройдут спустя пару дней.

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Данная гимнастика для шеи состоит из 7 упражнений, которые необходимо выполнять по 10 раз:

1. Отведение головы назад (при выполнении упражнения необходимы определенные усилия).

Сидя на стуле и глядя вперед, полностью расслабьтесь. Голова должна быть немного наклонена вперед. Медленно, но с усилием отводите голову назад до упора. Стремитесь поджать подбородок. Зафиксируйте это положение головы на несколько секунд, после чего можете расслабиться.

2. Разгибание шеи сидя.

Сидя на стуле, поднимите подбородок и пытайтесь запрокинуть голову назад, стараясь смотреть вверх на потолок. В этом положении нужно несколько раз немного поворачивать голову вправо, а потом влево.

3. Отведение головы в позиции лежа.

Лежа на плоской и достаточно твердой поверхности лицом вверх, упритесь затылком в матрац и одновременно тяните подбородок к шее.

4. Разгибание шеи в позиции лежа.

Лежа на кровати лицом вверх и осторожно поддерживая голову рукой, подвигайтесь на край кровати таким образом, чтобы голова и шея, а также верхняя часть плеч выступали за ее край. Медленно опускайте голову в направлении пола, поддерживая ее рукой. Медленно уберите руку и запрокиньте голову и шею максимально назад. Несколько раз немного поверните голову из стороны в сторону. При помощи руки верните ее в начальное положение.

5. Наклоны шеи в стороны.

Сидя на стуле, наклоняйте голову в разные стороны.

6. Вращение шеей.

Сядьте на стул и максимально отведите голову назад. Из этого положения поворачивайте голову как можно дальше из стороны в сторону.

7. Сгибание шеи в позиции сидя.

Сидя на стуле и глядя перед собой, расслабьтесь. Опустите голову так, чтобы ваш подбородок находился максимально близко к груди. Сцепите ладони на затылке. Опускайте руки так, чтобы локти направлялись вниз.

Данная гимнастика для шеи поможет избавиться от хронических болей в шейном отделе позвоночника, обусловленных остеохондрозом. Даже при острой боли необходимо пытаться сделать упражнения №1, 2. Они помогут снять острую боль и позволят почувствовать облегчение. Как только резкая боль пройдет, можете начинать выполнение всего комплекса упражнений.

Данные упражнения можно отнести к разряду «гимнастика для лица и шеи», поскольку во время выполнения комплекса происходит активизация подкожной клетчатки, работы мышц не только шеи, но и лица. Улучшение кровообращения под действием этой гимнастики способствует улучшению цвета лица и тонуса кожи. При этом кожа становится упругой и подтянутой.опубликовано econet

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