Эти 5 упражнений помогут при синдроме запястного канала

Вы знали, что растяжка мышц, а также теплые компрессы помогут снять дискомфорт, который вызывает синдром запястного канала?

Боль при синдроме запястного канала может появиться по разным причинам. Однако в основном ее провоцируют постоянные однообразные движения запястьем. Например, когда вы пользуетесь компьютерной мышью.

Синдром запястного канала: почему болит и упражнения, которые помогут

Почему появляется боль при туннельном синдроме

Упражнения, которые помогут снять боль при синдроме запястного канала

В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о самых эффективных упражнениях для того, чтобы облегчить боль при синдроме запястного канала. Советуем вам начать делать их прямо сейчас, в качестве профилактики. Не стоит ждать, пока легкий дискомфорт превратится в серьезную хроническую проблему.

Почему появляется боль при туннельном синдроме

Обычно причиной появления туннельного синдрома запястья становится не какой-то один, а целое сочетание факторов:

Постоянные однотипные движения рукой и запястьем. Например, когда вы кликаете компьютерной мышью, печатаете, играете на музыкальном инструменте или даже используете мобильный телефон.

Напряжение и скованность в суставах и сухожилиях запястья.

Воспаление в данной области, которое может быть следствием генетической предрасположенности или какой-либо травмы.

Несбалансированное питание с избытком рафинированных продуктов, сахара и вредных насыщенных жиров.

Упражнения, которые помогут снять боль при синдроме запястного канала

1. Растяжка до, во время и после работы

Если вы знаете, что в вашем случае причиной боли в запястье являются монотонные движения, то следует каждый день делать небольшую гимнастику для рук. Она состоит из упражнений на растяжку мышц и сухожилий. Вы можете делать ее до, после и во время работы.

Основное упражнение состоит в следующем: положите руки на стол и поднимайте ладонь перпендикулярно плоскости. Так, как будто вы жестом показываете «нет». Вы должны почувствовать напряжение и дискомфорт в запястье. Не беспокойтесь, это значит, что вы делаете все правильно.

2. Подвижность и разогрев

После того как вы проведете растяжку сухожилий при помощи предыдущего упражнения, следует разогреть мышцы рук. Это делается при помощи различных движений, включающих всевозможные положения рук и запястий.

Начните с вращательных движений запястьями по и против часовой стрелки в течение примерно 1 минуты. Старайтесь описывать полный круг. Это не так просто, особенно при наличии воспаления.

3. Массаж с применением тепла

При остром воспалении, например, вследствие травмы, можно приложить лед, чтобы снять боль. Тем не менее при хроническом воспалении гораздо полезнее использовать тепло. Именно так лучше всего действовать при туннельном синдроме.

Самый приятный способ — это массаж пораженной области теплым маслом. Вы можете делать его утром и вечером. Лучше всего использовать для этого оливковое или кунжутное масло с капелькой эфирного масла имбиря или корицы. Это даст мгновенный согревающий эффект.

4. Контрастные ванночки

Это еще один способ разогреть мышцы. Ведь контраст тепла и холода помогает активизировать кровообращение, а значит, повысить температуру в руках. Этот метод используется с древних времен и служит для того, чтобы снять воспаление и уменьшить боль при синдроме запястного канала.

Как делать контрастные ванночки?

Вам понадобится 2 тазика — один с холодной, а другой с горячей водой.

Погрузите руки по локоть на 30 секунд в горячую воду, а затем на 15 секунд в холодную.

Продолжайте чередовать тепло и холод в течение как минимум 3 минут и повторяйте процедуру несколько раз в день.

Со временем, по мере того как будет исчезать дискомфорт, вы можете делать такие ванночки реже.

5. Давление на мяч

Одним из самых эффективных упражнений для рук является давление на мяч. Его обязательно включают в свои рекомендации физиотерапевты. Просто давите ладонями на резиновый мяч. Это элементарное упражнение позволяет разработать мышцы запястья, а также связки и сухожилия, которые проходят через запястный канал.

По мере того как вы будете восстанавливать силу и подвижность травмированной области, используйте мячи из более твердой резины. В дополнение это упражнение поможет сделать более сильными пальцы. Оно вернет им ловкость, утраченную из-за туннельного синдрома.

Еще один приятный «побочный» эффект заключается в том, что это упражнения отлично снимает стресс. Ведь постоянное напряжение и нервозность также могут сказываться на здоровье наших рук. Поэтому, если вы хотите надолго сохранить крепкое здоровье, научитесь техникам релаксации. Это действительно важно!опубликовано econet

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