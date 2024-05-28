Эти 4 проблемы с пищеварением могут указывать на сердечный приступ

Если у человека происходит инфаркт, счет времени может идти на минуты. И чем быстрее ему окажут медицинскую помощь, тем выше вероятность благоприятного исхода. Но сердечный приступ может проявляться не только болями в области сердца. Дисфункции пищеварительного тракта тоже являются симптомами кардиологических проблем.

Дисфункции пищеварительного тракта могут сигнализировать о происходящем у человека сердечном приступе. Это потому, что все органы и системы организма так или иначе взаимосвязаны. И если вы замечаете у себя описанные ниже четыре дисфункции пищеварения, возможно, вам имеет смысл записаться на прием к кардиологу.

4 проблемы пищеварительного тракта как сигналы инфаркта

Спасение человека при инфаркте будет более эффективно, чем быстрее подоспеет медицинская помощь. В этом плане важную роль играет способность идентифицировать предупреждающие симптомы. Есть ряд признаков, с помощью которых организм говорит об имеющихся проблемах: необычным симптомом сердечного приступа могут быть сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

Если человек отмечает у себя одну из ниже перечисленных проблем с пищеварением, это может свидетельствовать, что он подвержен крайне высокому риску инфаркта.

Боль в области живота

Дискомфорт пищеварительной системы при сердечном приступе появляется по той причине, что сердце с трудом перекачивает кровь по организму. Боль возникает из-за поражения нижней стенки мышцы сердца, расположенной рядом с диафрагмой. Поэтому на инфаркт (как это ни странно) могут указывать пищеварительные патологии (боли и прочие симптомы несварения). Часто пациенты с кардиологическими недугами перво-наперво записываются на прием к гастроэнтерологу.

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Тошнота, рвота

Вздутие живота

При абдоминальной форме инфаркта дают о себе знать боли в верхней области живота (зона правого подреберья). Подобные боли дают о себе знать в сочетании со вздутием, поносом. В придачу к этому, вздутие живота может являться следствием накопления жидкости в разных зонах тела по причине дисфункций сердца.

Это касается именно женщин

Часто представительницы прекрасного пола переживают инфаркт без характерных болей в зоне груди. Именно у них симптомами, говорящими о сердечном приступе, бывают боль в животе, тошнота, рвота.опубликовано econet

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