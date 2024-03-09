Эстроген-прогестероновая недостаточность: Симптоматика патологии 

Патология встречается у 3-4% всех пациенток, у которых поставлен диагноз «бесплодие». Однако недостаточность не является приговором. При своевременно начатом лечении ситуацию можно исправить.

Проблема возникновения бесплодия у женщин на сегодняшний день стоит очень остро. Спровоцировать такое патологическое состояние могут разные факторы. Эстроген-прогестероновая недостаточность нередко является причиной такой проблемы, так как указанные гормоны лежат в основе механизма наступления и сохранения беременности.

Фазы менструального цикла

Деторождение - естественная способность женского организма, для осуществления которой требуется слаженное взаимодействие всех его органов и систем. Основная роль тут принадлежит гормонам. Для возможности забеременеть необходимы гонадотропины, вырабатываемые гипофизом. Именно они влияют на функциональность яичников, которые, в свою очередь, продуцируют эстроген и прогестерон.

Менструация - процесс отторжения эндометриоидного слоя матки. После того как он заканчивается, наступает первая фаза цикла. На этом этапе созревают ооциты. Значение эстрогена в организме женщины на этом этапе очень велико.

В средней части цикла происходит овуляция - выход зрелой яйцеклетки. В этом периоде концентрация гонадотропинов достигает своего пика. Далее начинается вторая фаза: лютеиновая. Пузырь, из которого вышла яйцеклетка, превращается в желтое тело, обеспечивающее развитие беременности на первых порах. Тут основная роль принадлежит прогестерону.

Эстроген и прогестерон обеспечивают не только наступление беременности, но и ее развитие на раннем сроке. Благодаря этим гормонам появляется способность к лактации.

Функции эстрогена и прогестерона

Оба гормона очень важны для женского здоровья.

Эстроген способствует развитию молочных желез у девушек, утончению талии, расширению таза. Вырабатывается он яичниками. 3начение эстрогена в организме женщины огромное. Он отвечает за регулярность менструального цикла, зачатие, развитие эмбриона, процесс рождения малыша. Повышенное его содержание так же опасно, как и недостаток. Нарушение его выработки способствует повышению массы тела, развитию онкологических опухолей. Его продуцирование начинается с момента полового созревания и заканчивается менопаузой.

Гормон прогестерон у женщин, что это такое уже понятно, отвечает за подготовку репродуктивных органов и всего тела к зачатию и вынашиванию беременности. Благодаря ему снижается риск выкидыша. Если же зачатие не произошло, то уровень прогестерона снижается.

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Что представляет собой патология?

Эстроген-прогестероновая недостаточность - нарушение продуцирования эстрогена в фолликулярной фазе и прогестерона в лютеиновой. Причем больше вреда организму причиняет дефицит именно прогестерона.

Патология встречается у 3-4% всех пациенток, у которых поставлен диагноз «бесплодие».

Однако недостаточность не является приговором. При своевременно начатом лечении ситуацию можно исправить.

Что касается нормального уровня гормонов, то он зависит от возраста пациентки. Стандартное значение прогестерона колеблется в пределах 0,3-30 нг/мл.

Что касается эстрогена, то тут показатели таковы:

у девочек до 11 лет – 5-20 пг/мл,

у женщин до 50 лет – 5-300 пг/мл (наивысший уровень при овуляции),

а в период менопаузы - 5-46 пг/мл.

Причины развития эстроген-прогестероновой недостаточности

Эстроген-прогестероновая недостаточность развивается вследствие воздействия таких факторов, как:

Слишком большое количество гормонов, вырабатываемых надпочечниками и яичниками.

Нарушение функциональности гипофиза и гипоталамуса.

Чрезмерное количество пролактина.

Патология желтого тела.

Проблемы с работой щитовидной железы.

Хронические патологии репродуктивных органов.

Авитаминоз, алиментарные проблемы.

Частые аборты в прошлом.

Цирроз печени.

Расстройства психики или функциональности нервной системы.

Длительное употребление гормональных препаратов.

Эстроген-прогестероновая недостаточность - серьезная проблема, с которой самостоятельно справиться не получится. Только тщательное обследование позволит определить уровень гормонов, назначить адекватное лечение.

Симптоматика патологии

Нельзя сказать, что самостоятельно определить проблему легко. Нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Симптомы эстроген-прогестероновой недостаточности таковы:

Постоянное недоразвитие эндометриоидного слоя. Вследствие этого зачатие не может произойти.

Частые самопроизвольные аборты.

Постоянная слабость, упадок сил.

Снижение температуры тела.

Метеоризм.

Головная боль.

Депрессивное состояние.

Проблемы со сном.

Повышенная раздражительность.

Нарушение тонуса кожи.

Сухость во влагалище, болезненность во время полового акта.

Остеопороз.

Болезненные ощущения в суставах.

Выпадение волос.

Частые вздутия живота.

Нарушение менструального цикла, болезненные или скудные месячные. При недостатке прогестерона у женщин наблюдается обильное менструальное кровотечение.

Патологии функционирования молочных желез.

За несколько дней до наступления менструации или в середине цикла появляются мажущие выделения.

Фактором риска является чрезмерная физическая нагрузка, воспалительный процесс в тканях головного мозга. Спровоцировать проблему также могут частые стрессы, эмоциональные всплески, инфекционные патологии любого генеза.

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Диагностика недостаточности

Если нарушается норма месячных у взрослых женщин или появились признаки задержки полового созревания у девушек, необходимо срочно обратиться к гинекологу. Дополнительно потребуется консультация эндокринолога и других узких специалистов.

Выявление причин эстроген-прогестероновой недостаточности, а также степени ее сложности – основная задача диагностики. Она предусматривает такие исследования:

1. Анализ на эстроген, прогестерон и другие гормоны. Исследованию поддается кровь пациентки. Анализ на эстроген делается на 3-й день менструального цикла. Чтобы точно определить уровень прогестерона, нужно проводить исследование на 21-22 день, если длительность цикла 28 суток.

2. Измерение базальной температуры. Делать это нужно ежедневно в один и тот же промежуток времени. Проводится процедура в постели. Для получения точных данных градусник ставится в анальное отверстие. Используется всегда один и тот же измерительный прибор.

3. Мазок на предмет наличия инфекций мочеполовой системы.

4. У3И репродуктивных органов. Методика определяет анатомические дефекты развития. Также ультразвуком нужно обследовать щитовидную железу.

5. Гистероскопия.

6. Биопсия эндометрия для исключения онкологического процесса. Дополнительно необходимо исследовать головной мозг.

Консервативная терапия

Лечение эстроген-прогестероновой недостаточности начинается с заместительной терапии. В первой фазе пациентке назначаются лекарства, содержащие эстроген: «Утрожестан», «Дюфастон», «Овепол», «Овестин», «Оведон».

Восстановить норму месячных можно с применением дополнительных способов лечения:

1. Акупунктура. Благодаря иглоукалыванию можно активизировать рецепторы, которые находятся в репродуктивных органах. Также стимулируется антиоксидантная защита тканей.

2. Физиотерапевтические процедуры. Тут полезен электрофорез с медью, магнитотерапия, фонофорез с применением витамина Е.

3. Снижение физической нагрузки. На время лечения женщине надо соблюдать покой. Запрещены интенсивные спортивные тренировки.

4. Хорионический гонадотропин. Приобрести его можно по рецепту в виде порошка для инъекций. Длительность терапии, а также дозировку препарата определяет врач. Самостоятельно менять норму лекарства или прекращать его прием нельзя – это еще больше разбалансирует гормональную систему.

Недостаток прогестерона у женщин поможет устранить санаторно-курортное лечение. Особенно полезным оно является для пациенток с воспалением мочеполовой системы.

Народное лечение

Лечение эстроген-прогестероновой недостаточности народными средствами эффективно, если соблюдаются условия и их применения. Для повышения уровня эстрогена используются такие средства:

Ароматические масла. Они нормализуют общее состояние женщины. Полезными будут масла герани, лаванды, фенхеля и базилика.

Они нормализуют общее состояние женщины. Полезными будут масла герани, лаванды, фенхеля и базилика. Чай каркадэ.

Семена льна. Их можно употреблять вместе с пищей или самостоятельно. Семена содержат большое количество полезных веществ, которые улучшают общее состояние организма, а также стабилизируют гормональный фон. Съедать их нужно по полчашки. После консультации с врачом дозировку можно несколько увеличить.

Их можно употреблять вместе с пищей или самостоятельно. Семена содержат большое количество полезных веществ, которые улучшают общее состояние организма, а также стабилизируют гормональный фон. Съедать их нужно по полчашки. После консультации с врачом дозировку можно несколько увеличить. Сок алоэ. Листья необходимо на несколько дней положить в холодильник. Через несколько дней сок нужно выжать и пить по чайной ложке трижды в сутки.

Листья необходимо на несколько дней положить в холодильник. Через несколько дней сок нужно выжать и пить по чайной ложке трижды в сутки. Молодая крапива. Собирать ее необходимо весной. Сушеное сырье нужно измельчить, засыпать в термос и залить кипятком. Настаивается средство в течение суток. Употребляется жидкость трижды в сутки по глотку.

Прогестерон можно повысить при помощи таких средств:

Листья малины. Предварительно высушенное сырье в количестве 2 ст. л. требуется залить 2-мя стаканами крутого кипятка. Для настаивания понадобится 1 час. Употреблять лекарство надо в течение дня небольшими глотками.

Предварительно высушенное сырье в количестве 2 ст. л. требуется залить 2-мя стаканами крутого кипятка. Для настаивания понадобится 1 час. Употреблять лекарство надо в течение дня небольшими глотками. Дикий ямс. Его следует смешать с листьями малины в равных пропорциях. Далее, 1 ст. л. смеси заливают стаканом только что вскипевшей воды. Настаивается жидкость несколько часов. Употребляется лекарство трижды в сутки по столовой ложке.

Его следует смешать с листьями малины в равных пропорциях. Далее, 1 ст. л. смеси заливают стаканом только что вскипевшей воды. Настаивается жидкость несколько часов. Употребляется лекарство трижды в сутки по столовой ложке. Семена подорожника и трава манжетки. Требуется 1 ч. л. первого компонента и 1 ст. л. второго. Данная смесь запаривается 1 стак. кипятка и принимается трижды в сутки по столовой ложке.

Требуется 1 ч. л. первого компонента и 1 ст. л. второго. Данная смесь запаривается 1 стак. кипятка и принимается трижды в сутки по столовой ложке. Красная щетка. Для приготовления лекарства требуется 100 г сырья и 1 л водки (можно самогона). Настаиваться средство должно в течение месяца в месте, куда закрыт доступ прямым солнечным лучам. Принимать его следует трижды в день по 40 капель. Для удобства применения настойку разбавляют небольшим количеством воды. Во время настаивания смесь надо периодически взбалтывать.

Для приготовления лекарства требуется 100 г сырья и 1 л водки (можно самогона). Настаиваться средство должно в течение месяца в месте, куда закрыт доступ прямым солнечным лучам. Принимать его следует трижды в день по 40 капель. Для удобства применения настойку разбавляют небольшим количеством воды. Во время настаивания смесь надо периодически взбалтывать. Боровая матка. Надо 50 мл сырья залить 0,5 л водки или спирта и держать в темном месте 2 недели. Дозировка составляет 30 капель трижды в сутки. Пьют лекарство за полчаса до приема пищи.

Надо 50 мл сырья залить 0,5 л водки или спирта и держать в темном месте 2 недели. Дозировка составляет 30 капель трижды в сутки. Пьют лекарство за полчаса до приема пищи. Лапчатка гусиная. Требуется 20 г измельченного сырья залить кипятком и дополнительно проварить на медленном огне 15 минут. После этого средство следует оставить под крышкой до полного остывания. После процеживания лекарства его нужно пить по полстакана 4 раза в сутки перед приемом пищи.

Также для нормализации общего гормонального фона можно использовать такие средства:

Шишки хмеля. Сырье нужно тщательно вымыть, залить холодной водой и поставить варить их на небольшом огне в течение 20-30 минут. После того как средство остынет, можно употреблять его по 0,5 стакана до 4 раз в сутки.

Сырье нужно тщательно вымыть, залить холодной водой и поставить варить их на небольшом огне в течение 20-30 минут. После того как средство остынет, можно употреблять его по 0,5 стакана до 4 раз в сутки. Ягоды шиповника и листья мелиссы. Оба компонента соединяют в равных количествах, заливают горячей водой и варят на слабом огне на протяжении 40 минут. Пить средство можно вместо чая дважды в сутки.

Начинать лечение народными средствами нужно в том случае, если у пациентки нет никаких противопоказаний. Не стоит использовать лекарства на основе трав, если у человека:

Присутствует аллергическая реакция или непереносимость некоторых компонентов организмом.

Период беременности или грудного вскармливания.

Хронические патологии в стадии обострения.

Длительное употребление гормональных препаратов.

Патологии кишечника или желудка.

Наличие тромбов в кровеносных сосудах.

Нельзя употреблять травы, если у женщины диагностирована гормонозависимая опухоль или нестабильное артериальное давление.

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Диета

Чтобы нормализовать уровень гормонов и предотвратить сбой в работе организма, нужно правильно питаться. Если ежедневно употреблять бобовые, то можно повысить уровень женских гормонов.

Естественным источником эстрогена являются фрукты и овощи. Лучше включить в меню те продукты, которые содержат витамины Е и С. В рацион включаются томаты, тыква. Фитоэстрогены присутствуют в шпинате, клубнике. Положительно на гормональную систему влияет виноград.

Улучшить состояние организма женщины помогут молочные продукты, независимо от их типа. В пищу следует принимать льняное масло. Оно содержит фитоэстрогены.

Хороший эффект дают натуральные соевые продукты. Они активизируют работу яичников, снижают уровень холестерина в крови. Но на рынке сейчас трудно найти не генномодифицированные продукты.

Для повышения уровня эстрогенов можно использовать такие продукты:

Курятина, крольчатина, индюшатина.

Твердые сорта сыра.

Орехи.

Зеленый чай.

Желток куриного яйца.

Растительное масло: оливковое, кунжутное.

Морепродукты.

Правильное питание - один из компонентов терапии патологии.

Профилактика

Для того чтобы предупредить снижение уровня гормонов, нужно соблюдать такие профилактические меры:

Обогатить рацион жирной морской рыбой. Употреблять достаточное количество фруктов, овощей, зелени. Снизить в меню количество продуктов, содержащих гормоны. Отказаться от курения, употребления алкоголя и других вредных привычек. Уменьшить потребление кофе и крепкого черного чая. Не переутомляться. Регулярно заниматься физическими упражнениям. Избегать стрессов, эмоционального напряжения. Вести регулярную половую жизнь с постоянным партнером. Уменьшить потребление сладостей.

Чтобы организм меньше поддавался стрессовым ситуациям, необходимо достаточное количество времени тратить на отдых. Ложиться спать нужно между 21 и 22 часами.

Недостаточность прогестерона и эстрогена в организме приводит к серьезным нарушениям его функциональности. Перед началом терапии нужно проконсультироваться с врачом. Самолечение приведет к еще большему нарушению и так хрупкой гормональной системы.опубликовано econet

Автор Светлана Подейко

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