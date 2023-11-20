Если вы повредили спину: Простое упражнение, которое избавит от болей

Боли спина? Это самое несложное упражнение для расслабления зажатого сегмента. Его нужно выполнять лежа на спине, чтобы снять вертикальное сжатие позвоночника. Очень эффективное упражнение на начальном этапе лечебно-восстановительного процесса.

Основная функция подтягивания коленей к груди – раскрыть задний комплекс позвоночника. Упражнение оттягивает книзу мышцы спины, тоническое напряжение которых плотно прижимает сегменты друг к другу. Расслабление мышц снимает давление с дугоотростчатых суставов и ослабляет «тиски», сжимающие межпозвоночный диск. Так пассивное растягивание препятствует дополнительному сдавливанию воспаленного позвоночного сегмента.

Подтягивание коленей к груди: Эффективное упражнение от боли в спине

Подтягивание коленей к груди очень эффективно в том случае, когда вы только-только повредили свою спину. Благодаря этому упражнению вы сможете сразу же «отключить» процесс, предотвратив тем самым блокирование мышцами всего позвоночника. Равномерное покачивание вновь приучает вашу спину к движениям – вы просто не даете ей времени, чтобы зажаться. Спина двигается, но совершенно безопасным для нее способом, зато восстанавливаются основные физиологические функции – беспрепятственный приток крови и выведение продуктов распада.

В острой фазе выполнение этого упражнения способствуют нормализации обмена веществ в пораженном участке. При хроническом воспалении главное его преимущество – физическое растяжение уплотнившихся структур. Расслабление мягких тканей заднего комплекса позвоночника, включая стенку диска, немедленно делает движения зажатого сегмента более свободными.

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Хотя подтягивание коленей к груди наиболее эффективно при ограничении подвижности сегментов L5 и L4, оно помогает и при расстройствах в вышележащих уровнях поясничного отдела, где сегмент может быть смещен относительно своей оси.

Упражнение кажется довольно простым, однако иногда очень трудно приступить к его выполнению, а еще труднее – выполнять его правильно. При обострении нелегко поднять колени к груди. Ноги кажутся слишком тяжелыми, а спина упорно не желает сгибаться – когда вы попытаетесь захватить бедра, чтобы поднять их, вас может пронзить сильнейшая боль. Когда спина станет легче округляться, у вас могут начать болеть тазобедренные суставы. В таком случае попробуйте широко развести колени над животом. (Иногда бывает и так, что одной ноге делать это упражнение легче, чем другой.)

При хронических расстройствах, когда поясница была зажатой десятилетиями и затвердела, как цемент, ее очень трудно восстановить. Нижние сегменты двигаются единым блоком, а сгибаются бедра и верхняя часть туловища. По мере того как сегменты расходятся, позвоночник округляется легче, и вы можете перейти к перекатам на спине.

Хочу еще раз подчеркнуть, что при выполнении этого упражнения покачивать коленями нужно очень слабо. Не старайтесь достать головой коленей. Не отрывайте плечи и голову от пола. Переплетите пальцы под коленями и тихонько покачивайте ногами. По мере того как спина расслабляется, вы почувствуете, что что-то происходит, как будто оттаивает замерзший кусок мяса. Скованность отступает, и вы ощущаете, как раскрываются позвонки.

✅Как правильно подтягивать колени к груди

Лягте на спину в кровати или на мягком коврике на полу.

Укрепите нижнюю часть спины, сильно втянув живот. Если брюшной пресс слабый, прижмите живот рукой.

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Другой рукой обхватите бедро и подтяните ногу к груди. Как только она оторвалась от кровати, можете подтянуть колено к груди обеими руками.

Опять втянув живот, поднимите к груди вторую ногу и скрестите лодыжки.

Положите ладони на колени и двигайте ногами так, чтобы бедра и голени оставались под прямым углом. Тихонько покачивайтесь в этом положении.

Если у вас проблемы в верхней части поясничного отдела, опустите колени ниже к груди, скрестите лодыжки и, взявшись за запястья, соедините руки под коленями. Покачивайтесь в таком положении.опубликовано econet

Из книги "Настольная книга для тех, у кого болит спина", Сара Ки

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