Если у вас варикозное расширение вен, обязательно начните делать эти упражнения!

Если диагноз ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ поставлен, то для комплексного лечения этого заболевания целесообразно использовать специальный комплекс лечебных гимнастических УПРАЖНЕНИЙ. Основными целями комплекса лечебной гимнастики при варикозной болезни вен нижних конечностей являются улучшение венозного оттока, повышение тонуса сосудов и укрепление мускулатуры нижних конечностей.

Среди причин, ускоряющих развитие варикозной болезни, обычно выделяют гиподинамию, физические перегрузки, работу, связанную с поднятием и переноской тяжестей, малоподвижную работу в положении стоя. Из изложенного следует, что при первых признаках варикозной болезни необходимо исключить тяжелые физические нагрузки, избегать длительного стояния и ходьбы, а также гиподинамии.

Варикозное расширение вен. Лечебная гимнастика при варикозе

С профилактической целью при наличии отягощающих факторов очень полезно 2–3 раза в день принять сидячее положение, придав ногам возвышенное положение под углом 25–45°, на 10–15 мин. При длительном сидении («сидячая» работа) необходимо каждый час вставать и делать несколько шагов, а под ноги желательно ставить небольшую скамеечку (на рабочем месте).

Ночью в постели ногам следует во время сна придавать возвышенное положение. Очень полезны езда на велосипеде и плавание (температура воды в водоеме не должна быть ниже 20 °C). Необходимо всегда помнить известное, но исключительно важное положение, что предупредить болезнь легче, чем ее лечить.

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Если же диагноз варикозной болезни поставлен, то для комплексного лечения этого заболевания целесообразно использовать специальный комплекс лечебных гимнастических упражнений. Основными целями комплекса лечебной гимнастики при варикозной болезни вен нижних конечностей являются улучшение венозного оттока, повышение тонуса сосудов и укрепление мускулатуры нижних конечностей.

Все гимнастические упражнения следует проводить утром, перед вставанием с постели, лежа на спине, лучше с приподнятыми от плоскости постели ногами.

Все движения ногами необходимо чередовать с дыхательными упражнениями.

Количество и темп упражнений регулируют в зависимости от индивидуальных особенностей течения и стадии болезни.

Занятия не должны вызывать утомления, физическая нагрузка должна увеличиваться постепенно.

Первые занятия лучше провести с помощью врача-методиста по лечебной физкультуре.

Ниже приводится рекомендуемый комплекс упражнений.

Положение лежа на спине, после каждого упражнения для ног необходимо сделать глубокий вдох и медленный выдох.

Упражнение 1 – сгибание и разгибание пальцев ног (8-10 раз).

Упражнение 2 – движение в голеностопном суставе – сгибание и разгибание стоп попеременно каждой ногой (8-10 раз).

Упражнение 3 – попеременное сгибание ног в коленных суставах 6–8 раз каждой ногой.

Упражнение 4 – отведение стоп в стороны и приведение кнутри 6–8 раз одновременно двумя ногами.

Упражнение 5 – согнуть ногу в коленном суставе, вытянуть ее вверх, снова согнуть, опустить в исходное положение, то же и другой ногой, повторить 6–8 раз каждой ногой.

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Упражнение 6 – движение во всех суставах ног («велосипед») – 6–8 раз.

Упражнение 7 – круговые движения стоп одновременно двумя ногами, повторить 6–8 раз.

Упражнение 8 – одновременно подтянуть согнутые в коленях ноги к животу и затем их выпрямить, повторить 6–8 раз.

Упражнение 9 – повороты стоп с обращением подошвы кнутри и кнаружи, повторить 6–8 раз.

Комплекс таких упражнений (если не возникает переутомление) можно проводить ежедневно в домашних условиях. После проведенного комплекса гимнастических упражнений необходимо принять полусидячее положение с приподнятыми ногами, ровно дышать в течение 5 мин, а затем провести курс лечебного массажа – нежное поглаживание кожи стоп и голени от кончиков пальцев до верхней трети бедра в течение 2–5 мин. Массаж можно проводить несколько раз в день.опубликовано econet

Подколзина Вера и Абрамович Ольга "Варикозное расширение вен. Травы, которые помогут избежать операции"

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