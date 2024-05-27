Если хотите иметь здоровое сердце, нужно отрегулировать работу органов пищеварения

Людям, которые хотят иметь здоровое сердце, нужно отрегулировать работу органов пищеварения. Это можно сделать лишь нормализировав свой режим и способ питания. Другой методики не существует.

Сердце – это, с одной стороны, насос для циркуляции крови, а с другой стороны - сосудистая система, ее

распределитель: кому сколько дать. Поэтому, если нормально работает сердце, то все органы и системы получат всего в меру, а, следовательно, тонус организма и работоспособность будут высокими. Но, если сердечно-сосудистая система начинает барахлить, проявляясь вегето-сосудистой дистонией, от этого страдают все внутренние органы. От чего же возникает этот распространенный диагноз?

"Сердечные" проблемы могут повлечь за собой токсичное загрязнение организма

"Сердечные" проблемы - это следствие вегето-сосудистой дистонии, а не причина ее появления. А вызывают

этот синдром неполадки в печени и кишечнике. В свою очередь токсины из органов пищеварения сильно бьют по "двигателю" человеческого организма, предопределяя вегето-сосудистые расстройства. Если, в случае проблем с желудком, его можно разгрузить с помощью диеты, то сердце не может устроить себе разгрузочные дни, оно обязано работать денно и нощно без перебоев, да еще и с огромной нагрузкой.

За сутки сердце обычного человека перекачивает 15 т крови, проталкивая ее по сосудистому руслу длиной 100 тысяч километров, и выполняя при этом 100 тысяч сокращений. Потому очень важно иметь доброкачественную кровь. Она зависит от чистоты воздуха, которым человек дышит, еды, которую употребляет, и состояния кишечника.

Есть даже такой диагноз: лямблиозный миокардит (воспаление сердечной мышщы, который проявляется болью в области сердца, одышкой, иногда отеком). Хотя лямблии (паразиты) в сердце не живут, а поселяются в кишечнике, но токсины, какие они выделяют, идут в печенку, а от нее к сердцу расстояние достигает всего 20 см. Понятно, что в этом случае сердце лечить нужно в комплексе с кишечником.

Миокардит может возникнуть в ответ на сильное отравление токсинами. Если же отравление происходит в меньших дозах, то заметных сердечных сбоев может не происходить. Но каждое попадание в сердце токсинов будет вызывать появление небольшого очага воспаления, в результате которого происходит отмирание определенного участка мышцы. Человек может об этом даже не догадываться, а узнать лишь после обследования на электрокардиографе, получив вывод кардиолога: диффузные изменения мышцы сердца.

Этот диагноз сегодня очень распространен после 20 лет. После 50 лет появляется новая формулировка: кардиосклероз, которое означает, что в отмершем участке мышцы появилась соединительная ткань (рубец), которая мешает работе сердца.

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Одна из врачей-кардиологов каждому второму своему пациенту во врачебном выводе писала: печеночный фактор. Она по кардиограмме видела, что сердце раздражается токсинами из кишечника, которые пропускаются печенкой.

Такое грозное и распространенное заболевание как атеросклероз принято связывать с избытком холестерина в крови. Недавно во время одной из кардиологических конференций профессор Екатерина Амосова рассказала о новом интересном и важном исследовании относительно развития этой патологии.

Ученые заметили, что у больных атеросклерозом на стенках сосудов появляются так называемые пенистые клетки. Это реакция стенки сосуда на воспаление (по сути, это иммунное воспаление), которое вызывают токсины. Потом в атеросклеротической бляшке появляются тромбоциты. Холестерин же появляется

значительно позже, как "спасательное средство" - сосуд пострадал и нужно его "латать". Потому в крови и повышается его уровень.

Поэтому, чтобы атеросклероз не развивался, кровь должна быть свободной от токсинов. Если холестерин "убирать" из организма драконовскими методами (изнурительными диетами, медицинскими препаратами), то сердцу от этого в действительности будет мало пользы.

Приступ ускоренного сердцебиения также часто вызван попаданием в него токсинов. Скажем, человек вдохнул воздух с испарениями краски или ядовитые вещества, они через печеночный фильтр "прорвались" и дошли до сердца. Чтобы было понятнее, можно провести такую аналогию. Когда человек режет лук, и его испарения попадают в глаза, они начинают усиленно моргать, чтобы избавиться от вещества, которое раздражает слизистую. Приблизительно точно так же происходит и с сердцем: за счет изменения частоты сердцебиения организм пытается лишиться токсинов, которые в него попали.

Поэтому людям, которые хотят иметь здоровое сердце, нужно отрегулировать работу органов пищеварения. Это можно сделать лишь нормализовав свой режим и способ питания. Другой методики не существует.

Об этом мы уже неоднократно говорили - питаться нужно 5-6 раз в сутки небольшими порциями (две плотно уложенные горсти без верха). В этом случае происходит не только насыщение организма полезными веществами, но и его очистка. Каждый прием еды должен сопровождаться небольшим количеством жира (60 г на день - 10-12 г за раз). Потому что желчь отделяется лишь на жир. Таким образом организм выполняет сразу несколько функций: происходит очистка печенки, стимуляция выработки ферментов поджелудочной железы, а также обезвреживание паразитов в желудочно-кишечном тракте.

Не нужно забывать о жидкости (около 2-2,5 л на день), а также сорбентах. Наилучшими сорбентами являются тушеные и вареные овощи и фрукты, которые содержат пектины (которые вбирают токсины), и клетчатка, которая выводит их из организма.

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Работа основного органа центральной нервной системы - головного мозга также зависит от того, как работает сердце и какую кровь ему поставляет. Ведь в мозг поступает 20% всей крови. Если сердце не может отправить ему этот объем, мозг будет работать вяло, если кровь загрязнена токсинами, нервная система будет иметь повышенную возбудимость.

Иногда говорят о человеке, что он слишком раздражителен, имеет плохой характер, но владелец "плохого характера" в действительности не является плохим человеком, просто его нервная система страдает от токсичного загрязнения. Нервная система - это чувствительный индикатор внутренней среды организма. Врачи-педиатры выводят четкую закономерность: если у ребенка появился нервный тик, ему нужно лечить лямблии. Внешняя нервная неадекватность проявляет внутреннюю физиологичную дисгармонию.

Средства, которые укрепляют сердечную мышщу, - курага, мед, изюм, орехи. Но я бы советовал курагу, мед и изюм употреблять отдельно от орехов, так все компоненты лучше будут усваиваться.

Сухофрукты и мед очень быстро попадают в кровь, обеспечивая энергетическую подпитку сердца.

Орехи - это белки, потому нуждаются в некотором времени для пищеварения в желудке. Они также содержат ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е - очень нужные для сохранения "молодости" сердца.

Ценным для сердца растением является календула, потому что она содержит много витамина А, необходимого для борьбы с воспалительными процессами, которые могут возникать в сердечной мышце. Спектр действия календулы можно расширить, если использовать ее в сборе вместе с росторопшей и бессмертником в равных частях. Тогда действие на сердце будет дополнено еще и влиянием на печень, которая даст возможность не только укрепить работу сердечной мышцы, но и улучшить качество крови, сохраняя сердечно-сосудистую систему от токсинов.

Применяют сбор трав так: 1 столовую ложку залить 300 мл воды, довести на кипение и подержать на водяной бане на протяжении 15 минут, настоять 45 минут. Употреблять по 70 мл за 10-15 минут перед едой.

Очень полезным для сердца является и отвар овса. С одной стороны он очищает печень, создавая условия для работы сердца, во-вторых - активизирует работу почек, в-третьих - повышает энергетику сердца на фоне "сердечных" медикаментов (повышает силу сердечной мышцы, за счет чего замедляется частота сердечных сокращений), но без косвенного вредного действия.

Овсяный отвар можно обогатить и усилить другими "сердечными" компонентами, которые являются источником нужного для сердца микроэлемента калия:

2-3 столовых ложки овса залить 0,5-1 л кипятка, подержать 30-40 минут на маленьком огне, процедить, залить горячим отваром курагу и изюмины (по несколько штук), а когда немножко охладится, добавить мед (по вкусу).

Выпить этот отвар на протяжении дня, ягоды съесть.

Отжатые цельные зерна овса не стоит выбрасывать. Из них можно приготовить очень полезное блюдо - перемолоть на мясорубке и сварить из них кашу, которую следует есть перед сном и утром натощак. Эта каша не только насытит организм и подживит сердце, но и за счет оболочек овса (каких нет в магазинных овсяных хлопьях и овсяной крупе) хорошо прочистит организм. Чтобы кушанье было вкусным, к ней можно прибавить сухофрукты, мед, пряности или масло.опубликовано econet

Автор Борис Скачко

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