Эндометриоз: не игнорируйте боль внизу живота!

Гинекологи утверждают, что эндометриоз – самое распространенное заболевание женской половой сферы. Оно часто диагностируется в молодом возрасте, становится причиной сильных болей и бесплодия, мешает выносить эмбрион. Некоторые женщины не подозревают о патологии, не замечая первые тревожные симптомы.

Эндометриоз возникает при активном разрастании слоя эндометрия, который распространяется на гениталии, органы выделения, мочеполовую систему. Это причиняет боли, нарушение менструального цикла, лишая женщину полноценной интимной жизни. Попробуем разобраться, как защититься от заболевания и избежать операции, зная характерные симптомы и признаки.

Что такое эндометриоз

Матка женщины выстлана тонким слоем ткани эндометрия. Он отвечает за гормональный баланс организма, участвует в процессе закрепления оплодотворенной яйцеклетки, формирует кровоток в плаценте. От его состояния, толщины и зрелости во многом зависит способность женщины забеременеть.

При эндометриозе клетки слоя начинают активно делиться, распространяются за пределы полости матки. Он может разрастаться и повреждать стенки органов малого таза, тонкого кишечника. В редких случаях признаки воспаления наблюдаются в тканях глазных яблок, легких: частицы попадают на слизистые с кровотоком, начинают расти, образуя новые очаги.

По наблюдениям гинекологов эндометриоз становится причиной бесплодия у 25–50% женщин детородного возраста. Заболевание провоцирует сильные боли в малом тазу у каждой второй девушки. Среди возможных причин врачи выделяют:

генетическую предрасположенность;

гормональный сбой;

снижение иммунитета;

метаплазию (перерождение эпителия внутренних органов в эндометрий).

Предрасполагающими факторами, повышающими вероятность заболеть эндометриозом, становятся аборты, установка внутриматочных спиралей, внутриполостные операции на трубах или яичниках. Иногда клетки попадают в брюшную полость с кровью, приживаются на слизистых или эпителии кишечника, мочевого пузыря во время менструации.

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Скрытые симптомы эндометриоза

Диагностика болезни на ранней стадии позволяет быстро подобрать лечение, остановить рост эндометрия. Но большинство женщин обращается с запущенной формой болезни, которая требует хирургического вмешательства. Знание скрытых признаков помогает заподозрить проблему и избежать осложнений.

Частое мочеиспускание

Если без видимых причин появилось желание часто ходить в туалет «по-маленькому», лучше обратиться за консультацией к врачу: так проявляются воспалительные процессы в мочевом пузыре, цистит и эндометриоз. На начальной стадии может не наблюдаться боли или дискомфорта.

Болезненные ощущения в середине цикла

Характерный симптом болезни – ноющие боли во время менструации. Прислушайтесь к себе: если неприятные ощущения возникают за несколько дней до начала месячных, возможно, меняется структура ткани и состояние эндометрия. Определить настоящую причину можно только с помощью УЗИ матки и гинекологического осмотра пациентки.

Хроническая усталость

При эндометриозе меняется гормональный фон женщины, поэтому она может стать более раздражительной, испытывать сонливость и слабость. К тому же, постоянные ноющие боли в малом тазу мешают отдыхать, не дают сосредоточиться на работе. Если состояние не проходит после полноценного сна или отпуска, обратитесь за помощью к гинекологу или эндокринологу.

Проблемы со стулом

При разрастании ткани эндометрия в кишечнике может возникать запор. Продукты распада при прохождении через воспаленные участки провоцируют болезненные спазмы, делают дефекацию неприятной. В редких случаях в стуле появляются капли крови. Состояние осложняет интоксикация организма из-за нерегулярного выведения токсинов: на коже выступает сыпь и шелушения.

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Сильная боль при менструации

Многие женщины уверены, что мучительные спазмы во время месячных – естественная особенность их организма. На деле в половине случаев причиной является эндометриоз, разрастание ткани в маточные трубы и яичники, при котором поражаются нервные окончания.

Эндометриоз на поздней стадии приносит женщине дискомфорт во время секса, становится причиной сильных болей внизу живота, мешает зачатию. Но при своевременной диагностике удается предотвратить разрастание на соседние органы малого таза, избежать операции и последствий для здоровья.опубликовано econet

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