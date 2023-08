Эндометриоз: ЧТО важно знать женщинам

Стресс, безусловно, играет определенную роль в развитии эндометриоза, как и в большинстве хронических заболеваний, но давайте вернемся к основам. Говоря по-простому, эндометриоз – это ткань из слизистой оболочки матки, которая растет, там где ее не должно быть.

Большинство женщин слышали об эндометриозе и многие имеют хотя бы общее представление о том, что это такое. Из своей практики я помню, что его называют «болезнью работающих женщин». Это название объясняется бытовавшей несколько десятилетий назад теорией о том, что эндометриоз связан с высоким напряжением образа жизни.

Во время здоровой менструации, ежемесячно, женщины избавляются от эндометриальной оболочки, или эндометрия. Материал выводится из организма с ежемесячной менструацией. Несмотря на то, что многие женщины, вероятно, хотели бы отказаться от этого неудобного и иногда болезненного ежемесячного процесса, он является ключом к самой жизни.

Но у женщин, страдающих эндометриозом, клетки слизистой оболочки матки мигрируют оттуда, где их место (внутри матки) в другие части тела, чаще всего в область таза, на кишечник, мочевой пузырь, яичники и наружную поверхность матки. Это иногда называют ретроградной менструацией. Известно, что такие клетки ткани эндометрия, мигрируют даже в рубцовую ткань на руках и ногах.

Из этой перемещенной ткани развиваются наросты, которые реагируют на менструальный цикл так же, как и слизистая матки. В ответ на гормональные сигналы, ткань каждый месяц накапливается и сбрасывается.

В отличие от менструальной крови, которая вытекает из тела через шейку матки и влагалище, у эндометриоидной ткани и сбрасываемых ею клеток нет возможности выхода. Пойманные в ловушку между слоями ткани, они вызывают воспаление, рубцевание, спайки и проблемы с кишечником. Эндометриоз может стать причиной сильных болей и проблем с зачатием.

Стресс усугубляет картину, вызывая напряжение и токсичность матки, зачастую в результате неправильного образа жизни и дефицита питательных веществ, особенно магния. Циклы стресса и дефицита создают картину нарушения гормонального баланса во всем организме, а у некоторых женщин – конкретно в матке. Именно при эндометриозе, напряжение мышц матки и спазм маточных труб из-за дефицита магния могут стать причиной маточных кровотечений и миграции ткани.

Более 5 миллионов женщин страдают от симптомов эндометриоза, таких как:

Боль до и во время менструации

Боль во время полового акта

Хроническая боль внизу живота

Спазмы в любое время цикла

Боль при дефекации

Утомляемость

Болезненное мочеиспускание

Бесплодие

Желудочно-кишечные расстройства (диарея, запор, тошнота)

Необходимый баланс эстрогена

Хотя современная медицина настаивает на том, что причина эндометриоза неизвестна, и он неизлечим, лечить и контролировать симптомы относительно нетрудно. Стандартное медицинское лечение включает в себя прием синтетических гормонов, таких, как противозачаточные таблетки, которые останавливают менструацию и, следовательно, останавливает накопление крови и эндометриоидной ткани вне матки. Но есть и новые подходы к лечению эндометриоза – более щадящие, которые направлены на решение основной проблемы, лежащей в основе заболевания.

Современная наука считает доминирование эстрогена основным фактором развития эндометриоза. Многие практики интегративной медицины считают, что если прогестерон и эстроген привести в естественный баланс, зачастую это облегчает симптомы, а в некоторых случаях, даже уменьшает объем ткани эндометрия.

Лечение обычно означает получение от врача рецепта на крем с натуральным прогестероном, который называется биоидентичным прогестероном и продается в аптеке.

Анализ на уровень эстрогена

Помимо крема с прогестероном, появился новый метод проверки уровня гормона – он захватывает жирорастворимые гормоны точнее, чем анализ крови. Высокая точность анализа слюны может дать женщине и ее врачу гораздо более полную картину уровня эстрогена и прогестерона по сравнению с относительно устарелыми и ненадежными анализами крови на гормоны.

В качестве общего ориентира, как правило, достаточно 30-50 мг крема с биоидентичным прогестероном в 8-26 дни менструального цикла. Для точного определения дозы и лечения необходимо медицинское наблюдение. Врачи, которые используют биоидентичные гормоны, никогда не применяют подход «один для всех», как это принято в фармацевтическом методе прописывания лекарств.

Я уже говорил, что стресс играет огромную роль в развитии эндометриоза, поэтому борьба со стрессом является частью лечения.

О гормонах нам известно, что, когда женщина испытывает большой стресс, у нее увеличивается выработка гормона стресса - кортизола, а также значительно увеличивается уровень эстрогена!

Последствия избытка эстрогена

Нормальный уровень эстрогена может вызвать набухание груди или чувствительность сосков за несколько дней до начала менструации. Зачастую так вы узнаете о ее приближении. Но в случае повышенной выработки эстрогена, которую часто называют доминированием эстрогена, эти симптомы увеличиваются.

Помимо выработки эстрогена, вызванной стрессом, мы видим женщин с нарушениями гормональной функции, связанной с эстрогеном из окружающей среды (ксеноэстрогеном).

Ксеноэстроген сеет хаос и разрушение в природе, влияя на половое развитие и фертильность животных и рыб. Лишь в последнее десятилетие мы обратили линзу микроскопа на себя и обнаружили аномалии спермы и серьезные проблемы с женским бесплодием, созданные ксеноэстрогеном.

Чаще всего ксеноэстроген попадает в организм с пищей, например, с мясом и молоком, напичкаными гормонами животных.

Вот почему недавнее итальянское исследование показало, что у женщин употребляющих много мяса и молочных продуктов риск эндометриоза возрастает на 80-100 процентов, в то время как у тех, чей рацион богат зелеными овощами и свежими фруктами, он снижен на 40 процентов.

Верните эстроген на нормальный уровень естественным путем

Как врач и натуропат, перед тем, как взять рецепт на биоидентичный прогестерон, я советую диету, физические упражнения и детоксикацию. К сожалению, у многих женщин нет возможности обратиться к врачу интегративной медицины, поэтому им нужны натуропатические методы, которые они могут реализовать самостоятельно. Иногда, чтобы повернуть ситуацию с эндометриозом вспять, нужно всего-навсего избавиться от запора, который мучает вас всю жизнь.

Женщинам с эндометриозом я рекомендую программу детоксикации, в которую входят:

Диета с высоким содержанием клетчатки

Лук и чеснок, которые помогают вывести хелатные токсины из организма

Физические упражнения

Сауна, ванны с английской солью и гидротерапия

Поддержка печени расторопшей (до 240 мг/сут дробными дозами) и другими безопасными травами печеночных сборов

Устранение причин стресса, которые вызывают адреналиновую усталость и токсический уровень стресса

Эндометриоз также часто реагирует на лечение другими добавками, в том числе:

Воронец красный (40-80 мг/сут) при болезненных менструациях

Кальций и магний (до 1500 мг кальция и до 900 мг магния дробными дозами), чтобы помочь печени более эффективно усваивать гормоны и предотвратить спазмы и напряжение в мышцах и нервах

Комплекс витамина B с дополнительной пантотеновой кислотой для поддержки надпочечников.

Железо (до 60 мг/сут дробными дозами, если необходимо), чтобы помочь справиться с дефицитом железа, который может возникнуть в результате чрезмерного кровотечения (используйте бренд, который хелируется и/или в сочетании с богатыми железом травами)

Эндометриоз - одно из заболеваний, которое часто сопровождается другими состояниями.

Ассоциация по борьбе с эндометриозом заявляет, что сейчас все более очевидно, что женщины с эндометриозом более подвержены таким состояниям:

Химическая чувствительность

Синдром хронической усталости

Астма и экзема

Инфекции

Пищевая непереносимость

Мононуклеоз

Пролапс митрального клапана

Фибромиалгия

Аутоиммунные расстройства, в том числе волчанка и тиреоидит Хашимото

Интересно отметить, что многие из этих сопутствующих состояний связаны с избыточным ростом дрожжевых грибков кандида, которые представляют для меня особый интерес.

Ассоциация по борьбе с эндометриозом согласна с тем, что многие женщины с эндометриозом также страдают от аллергии, химической чувствительности, а также частых молочниц.

Многие эксперты, в том числе покойный д-р Уильям Крук, автор книги The Yeast Connection и The Yeast Connection and Women's Health («Дрожжевые соединения» и «Дрожжевые соединения и здоровье женщины»), уверены в тесной связи между этими двумя состояниями.

Действительно, доктор Крук и многие практики, включая меня, добились отличных и устойчивых результатов путем лечения одновременно эндометриоза и молочницы с помощью бездрожжевой диеты, натуральных противогрибковых препаратов, таких как каприловая кислота и экстракт оливковых листьев, а также пробиотиков.

Молочница может и не быть основной причиной эндометриоза, но это одно из тех сопутствующих заболеваний, которых нужно, по возможности, избегать.

Комментарии д-ра Меркола:

Эндометриоз является проблемой доминирования эстрогенов. Хотя крем с прогестероном действительно очень полезное средство, его, тем не менее, нужно применять очень осторожно.

Кроме того, я узнал, что гораздо более важно в первую очередь нормализовать уровень гормонов надпочечников. После восстановления баланса гормонов надпочечников уровень прогестерона зачастую нормализуется без необходимости применения крема. Замечательно при этом то, что для нормализации гормонов надпочечников, как правило, нужно всего 3-6 месяцев. После того, как они будут уравновешены, для поддержки их баланса никаких гормональных добавок уже не потребуется.

Восстановление баланса уровней эстрогена и прогестерона в вашем организме требует внесения некоторых изменений в образ жизни. Одно из наиболее важных таких изменений можно реализовать с помощью моей популярной программы питания и устранения эмоционального стресса, который является причиной повреждения надпочечников.

Поскольку надпочечники - основной биологический источник эстрогена и прогестерона, важно восстановить нормальную функцию этой железы. Мой опыт свидетельствует о том, что один из наиболее эффективных способов добиться этого – метод EFT.

Можно принимать адреналовые добавки или DHEA и прегненолон, но это будет как натуральный пластырь, который не учитывает причину повреждения надпочечников.

EFT - гораздо более эффективное и долговременное решение, чем пластырь..опубликовано econet.ru.

© Джозеф Меркола

