Электролиты в организме: симптомы дефицита калия

Для чего нужны электролиты в организме? Эти элементы помогают проводить электричество. Калий - элемент, который играет важную роль для здоровья человека. Энергия, которая управляет метаболизмом, связана именно с калием. Он регулирует обмен нутриентов глюкозы, аминокислот, макро- и микроэлементов и их транспортировку между клетками.

Не все знают, что такое электролит. Если поваренную соль растворить в воде, молекула соли разъединится на два химических элемента. В итоге получаются два элемента – натрий (Na) и хлор (Cl). И такая жидкость очень хорошо проводит электричество. Электролиты – это такие элементы, которые помогают проводить электричество в нашем теле, говорит доктор Берг.

Электролиты работают проводниками электричества в организме

Вот примеры электролитов: калий (К), натрий (Na), магний (Mg), кальций (Ca), хлор (Cl). И среди них калий играет особую роль.

Калий – важный электролит

Калий – единственный электролит, который нужен организму в очень больших количествах: от 4700 до 6000 мг ежедневно. Это, как если бы вы съедали, например, как минимум 7-10 порций овощного салата каждый день.

В организме есть то, что называется натриево-калиевым насосом. Он встроен в маленький белок, соединенный с ферментом. И образует фермент на поверхности клетки. В организме от 800 000 до 30 000 000 таких крошечных насосов. Эти мини генераторы производят электричество, чтобы вещества могли проходить через клетку. Они затрачивают много энергии на такую работу. 1/3 всей потребляемой пищи (энергии) затрачивается на работу таких «насосов».

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Также есть еще один «насос» в желудке, который носит сложное название водородно-калиевая атефаза. Это еще один насос из калия, помогающий вырабатывать желудочный сок, важный для пищеварения.

Такие «микро насосы» есть в мышцах, в нервной системе. «Насосы» в нервной системе потребляют до 60 % калорий, поступающих в организм.

Эти «насосы» необычайно важны для обмена нутриентов глюкозы, аминокислот, макро- и микроэлементов и их транспортировки между клетками.

Калий важен для создания «насосов», выполняющих эти функции: они дают клеткам электрический заряд и в клетке есть напряжение, которое позволяет веществам входить и выходить из нее и создавать энергию. Вся наша энергия, которая управляет метаболизмом, отчасти под контролем этого крошечного «насоса». Он помогает мышцам сокращаться и расслабляться, проводя в клетки кальций. Он контролирует доставку кальция. Если есть нехватка какого-то элемента для этих «насосов», и они не функционируют, кальций не будет расслаблять мышцы, возникнут мышечные спазмы из-за дефицита калия (а на самом деле из-за нехватки кальция). Но чтобы это исправить, требуется именно калий.

Водный баланс также контролируется этим «насосом», как и общий уровень энергии. Поэтому калий важен и для транспортировки жидкости в организме.

Как возместить нехватку калия

С пищей калий получить сложно, ведь мы не понимаем, сколько им требуется и не едят овощей. Если в организм поступает больше калия – будет больше энергии. И таблетки в данном случае не решат проблемы. Лучше получать минерал из пищи. Потребление большого количества овощей поможет пополнить запасы калия.

Симптомы нехватки калия

усталость (энергетическая и мышечная)

задержка жидкости (опухшие ноги)

Если нервная система «устала», не будет электрических импульсов, появятся:

аритмия, проблемы с сердцебиением, замирание сердца, мерцательная аритмия.

Итак, калий важен для желудка, нервов, мышц, энергии, водного баланса.

Откуда берется дефицит калия?

Нехватка минерала в пищевом рационе.

Дефицит калия могут вызвать:

рвота, диарея

хирургические операции

Если делают операцию, калий резко падает из-за стресса.

стресс (калий выводится с уриной)

сахар в крови

Инсулин действует как включатель калиево-натриевого насоса, чтобы усваивать нутриенты.

мочегонные средства при высоком давлении

При дефиците калия давление повышается и возникнуть проблемы с кальцием. Поэтому доктора прописывают мочегонное, чтобы избавиться от жидкости и блокатор кальциевых каналов при высоком давлении. А мочегонные истощают калий.

соль

Натрий и калий всегда действуют сбалансированно. Организм охотнее откладывает соль, чем калий. И избыток соли истощают калий.

спиртные напитки

кетогенная диета

На диете с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов истощается калий.

Итог. Потребляя больше калия из овощей, вы сможете поддерживать работу печени, очищать организм, помогать «насосам» лучше работать.опубликовано econet

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