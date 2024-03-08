Экзема: советы дерматолога

Экзема - хроническое кожное заболевание, которое встречается довольно часто. При поражении этим недугом кожа зудит, краснеет, покрывается чешуйками. Возможно заражение из-за механического повреждения кожи (царапины). Экзема – заболевание всех возрастов, но чаще развивается в детстве.

Экзема то исчезает, то проявляется снова, поэтому полезно практиковать здоровые привычки, ухаживая за кожей. Так как первопричина проблемы - сухость кожи, каждодневный деликатный уход за кожей - способ предотвращения экземы.

Правила ухода за кожей при экземе

Полезен будет ежедневный душ / ванна, но интервал контакта с водой (не горячей) не более 10 мин. Мыло применяем, когда ухаживаем за подмышками и интимной зоной (оно требуется не всему телу, так как лишает кожу естественного жира). После душа деликатно вытираемся полотенцем, похлопывая, избегая активного трения. На влажную кожу всего тела наносим активный увлажняющий крем.

Косметика при экземе

Выбираем косметику по ходу без отдушек и консервантов.

Когда принимаем душ, избегаем пенящихся средств и останавливаем выбор на мыле для экземы / чувствительной кожи.

Для лица выбираем деликатные, консистенции крема очищающие средства (или лосьоны).

Увлажняющие и смягчающие продукты на основе мазей отлично удерживают воду в коже.

Керамиды - природные липиды, которые отсутствуют в коже при экземе. Увлажняющие средства с керамидами помогут при восстановлении кожного барьера.

Имеются и специальные продукты для чувствительной / предрасположенной к экземе кожи.

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Советы для борьбы с экземой

Не применяем скрабы для кожи. Механическое трение формирует микротрещины на коже, что ведет к экземе или сыпи. Шерсть и царапающие ткани предрасполагают кожу к появлению царапин. Для одежды выбираем дышащие натуральные ткани (хлопок).

Механическое трение формирует микротрещины на коже, что ведет к экземе или сыпи. Шерсть и царапающие ткани предрасполагают кожу к появлению царапин. Для одежды выбираем дышащие натуральные ткани (хлопок). Ухаживая за кожей, проводим отшелушивание как можно реже. Продукты с ретинолом / альфа-гидроксикислотами сильно сушат кожу.

Кожный зуд, как правило, более выражен в ночное время. Прохладная температура и оптимальная влажность воздуха в спальне ослабляет склонность к зуду.

Когда кожа чешется, расчесывание провоцирует еще больший зуд. П омочь могут ванны с коллоидной овсянкой на 10-15 мин., они успокаивают сухую кожу и ослабляют зуд. Также будут кстати холодные компрессы, которые успокоят воспаленную кожу.

Также будут кстати холодные компрессы, которые успокоят воспаленную кожу. Если имеется экзема рук, частое мытье рук провоцирует раздражение кожи. Полезно наносить крем для рук после каждого их мытья. Можно пользоваться резиновыми перчатками перед мытьем посуды или контактом с бытовой химией.

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Питание при экземе

Сегодня пока неясно, какие именно пищевые продукты непосредственно вызывают экзему. У пациентов со сложной экземой, с сильной сезонной аллергией выше риск появления пищевой аллергии.

Исключаем из рациона продукты, на которые имеется аллергия, но не факт, что употребление этих продуктов вызывает экзему. Если не прослеживается связь между употреблением конкретной еды и возникновением сыпи, ограничение в еде не обязательно. В любом случае, сбалансированное питание с содержанием полезных жиров и белков – это оптимальный вариант.

Пациентам с экземой полезно каждый день принимать пробиотики, а рыбий жир с наличием омега-3 способствует восстановлению кожи.опубликовано econet

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