Экзема и нейродермит: Как лечить

Поскольку лечение атопического дерматита долгое и требует системного подхода, желательно довериться одному лечащему врачу и наблюдаться у него как можно более длительное время. Только в этом случае врач получит возможность выявить все тонкости заболевания и, в зависимости от реакции пациента, подобрать наиболее подходящий метод лечения. От больного же во многом зависит успех лечения, требующего терпения, пунктуальности и последовательности.

У каждого человека иногда возникает зуд. Почешешь – и он проходит. Если же не проходит, становится нестерпимым, досаждает так, что человек теряет комфорт и свободу, можно предполагать нейродермит. Нейродермит и атопический дерматит – это два названия одной и той же болезни, возникающей, как правило, в раннем детстве, порой даже в пренатальный период, то есть еще до рождения.

Как лечить народными средствами нейродермит и экзему

Атопический – от слова атопика, что значит аллергизация организма. Отчего она возникает? В 60–80 % случаев это наследственный фактор. Основа этой болезни – аллергическая реакция, зависящая от состояния нервной и эндокринной систем. Аллергический диатез у ребенка, токсикоз у матери в период беременности, а также угроза ее срыва – все это может вызвать атопику. Если мать, вынашивая ребенка, съедает что-то, содержащее аллергены, например, ест клубнику, она может заложить ребенку болезнь.

Перенесенные во время беременности инфекционные заболевания, прием медикаментов, прежде всего антибиотиков, но вместе с тем и прием витаминов – все это может спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка и, как следствие, вызвать атопический дерматит. Сейчас существует много биологически активных добавок, способных вызвать аллергическую реакцию у матери и передать ее плоду. И тогда ребенок рождается, имея уже первую стадию болезни.

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На течении нейродермита сказывается также функционирование желудочно-кишечного тракта. Эта многофакторная зависимость затрудняет лечение. По той же причине усилий одного только лечащего врача-дерматолога бывает недостаточно – образ жизни пациента, его понимание происходящего и встречные усилия, направленные на победу над сложным недугом, порой оказываются решающими.

Поскольку лечение атопического дерматита долгое и требует системного подхода, желательно довериться одному лечащему врачу и наблюдаться у него как можно более длительное время. Только в этом случае врач получит возможность выявить все тонкости заболевания и, в зависимости от реакции пациента, подобрать наиболее подходящий метод лечения. От больного же во многом зависит успех лечения, требующего терпения, пунктуальности и последовательности.

Поскольку природа заболевания аллергическая, а аллергия, как известно, зачастую провоцируется потребляемой пищей, для достижения успеха огромную роль играет диета. Суть диеты при атопическом дерматите состоит в том, что приходится исключать из пищи острое и соленое, а также белки, которые легко усваиваются организмом. Это, прежде всего, куриное мясо, яйца, рыба, молоко, все жареное, копченое и консервированное, мед, шоколад, кофе, какао, орехи, сладкие ягоды и фрукты.

Беременные женщины, а впоследствии и дети, рожденные с заболеванием нейродермитом, не должны употреблять в пищу некоторые продукты.

Первое – это, как ни странно, настоящее парное коровье молоко, которое принято считать качественным и полезным. Содержащийся в молоке белок – сильный аллерген. Если уж пить коровье молоко, то его следует разводить водой в пропорции 1:2, кипятить и лишь затем готовить на таком молоке каши.

Картошка, выращиваемая в деревне, – очень хорошая, слишком хорошая для беременных и младенцев. Ее необходимо целые сутки вымачивать в воде, прежде чем приготовить пюре; воду, содержащую крахмал, сливают.

Сильный аллерген содержится в яичном белке, его тоже не следует есть будущей матери и родившемуся ребенку, желток при этом такой угрозы не несет.

Если женщина сама страдает кожными заболеваниями, она знает диету. Нарушая ее, она подвергает опасности себя. Но, забеременев, она подставляет под удар болезни и своего ребенка.

Другой фактор, помогающий избежать аллергии, – есть в разумных пределах. Ну, хочется беременной женщине апельсин – пусть съест дольку, но не больше. 1 апельсин в неделю – предел. Клубнику – 1–2 ягодки, но не целый стакан.

Недопустимы запоры, закономерно приводящие к обострениям заболевания. Поэтому нормализация работы кишечника – основа профилактики обострений данного кожного заболевания. При этом слабительные средства нельзя считать подходящей мерой. Лучше привыкнуть к регулярным разгрузочным дням: к примеру, раз в неделю суточный рацион может быть сведен к полкило яблок и 0,5 л кефира в течение дня.

Чем коварен нейродермит: это не только проблемы, связанные с кожей, не только аллергия, но и слабая иммунная система, снижение иммуноглобулина, из-за чего возможны многие другие заболевания. Спусковым крючком обострения нейродермита может стать любая инфекция, например, вирус гриппа.

Надо помнить, что нейродермит – это заболевание не только самой кожи, но и нервной системы, и желудочно-кишечного тракта. Эта триада присутствует у всех больных. Поэтому дерматолог, констатировав у пациента атопический дерматит, направляет его на обследование к невропатологу и гастроэнтерологу. Ему назначают ультразвуковую диагностику, выясняют, нет ли холецистита, дискинезиии желчевыводящих путей.

Дети с нейродермитом бывают плаксивы, раздражительны, вспыльчивы – это явные признаки расстройства нервной системы, неврозоподобного синдрома, вызванного проблемами вегетативной системы. Когда таким больным назначают седативные, то есть успокаивающие препараты, вместе с налаживанием работы нервной системы ослабевают и кожные проявления болезни.

Нейродермит может проявляться на коже вокруг рта, вокруг анального отверстия, на наружных половых органах, на внутренних поверхностях бедер, в локтевых и коленных складках, где наблюдаются неправильной формы красноватые пятна, утолщения и исчерченность, а также кожные наросты, испещренные бороздами. После расчесов появляются корки, струпья, похожие на ихтиоз, глубокие сухие морщины под глазами, возле рта. Ребенок, больной нейродермитом, порой выглядит, как старик.

Летом, при солнечном свете, бывает ремиссия заболевания, осенью и зимой – обострения.

Нейродермит тактически лечится неплохо. При соблюдении антиаллергической диеты, гигиены и использовании необходимых препаратов больной может вести обычную жизнь.

Для успокоения зуда необходимы антигистаминные (антиаллергические) и седативные (успокоительные) препараты.

Страдающим диффузным нейродермитом хорошо помогает деготь (в деревнях он есть, в городах можно приобрести в аптеках пасту Ласара, в состав которой входит деготь).

Современные препараты на основе салициловой мази имеют то преимущество, что не содержат фтора, вызывающего и привыкание, и последующее обострение, и даже атрофию кожи.

Без антигистаминных препаратов вылечить атопический дерматит невозможно. Когда обострение снимается, переходят на 2 %-ную салициловую мазь.

Кроме того, больным назначают витамины А, Д и Е и ультрафиолетовое облучение. Физиотерапевты назначают морские солевые ванны. Лучше, конечно, на приморских курортах: Маце-ста, Анапа, где работают специалисты высокого класса и лечат нейродермит десятилетиями. Тем, кто не имеет возможности поехать к морю, стоит поискать в аптеках соль Мертвого моря и косметические кремы израильского производства.

Отвар овса при атопическом дерматите. Больным атопическим дерматитом показано пить отвар овса (2–3 столовые ложки овса кипятят в стакане воды 15–20 минут, немного доливая по мере выкипания воды, так чтобы оставался примерно стакан; пьют по полстакана 2–3 раза в день около месяца). Также полезны легкий отвар лимона – по 1 чайной ложке в день – или яблочный уксус (такая же дозировка).

Ванны с ромашкой. Очень полезны ванны из череды и ромашки. Готовят их так. Покупают в аптеке травы – обычно берут расфасованные в брикеты (для ребенка: один брикет череды и один ромашки; для взрослого: по три брикета) – кладут в литровую банку, заливают стаканом кипятка и накрывают на 30–40 минут. Образуется темный раствор, который выливают в ванну (1 л на детскую ванночку), следя, чтобы цвет жидкости не был слишком темным и не пересушивал кожу.

Как бороться с сухостью кожи при нейродермите и экземе

Вот как народные целители борются с сухостью кожи – одним из проявлений обострения нейродермита: 2–3 столовые ложки овсяных или пшеничных хлопьев заливают 1 л горячего молока (добавлю от себя, в соответствии со сказанным выше: молока, ку пленного в магазине, а не домашнего, аллергенного) и полученную массу накладывают на пораженные участки кожи, держат 15–20 минут; после снятия промывают теплой водой, затем наносят питательный жирный крем. Лучше наши проверенные «Янтарь», «Люкс», «Утро», «Вечер». Этот рецепт пригоден для людей после 30 лет, которые не хотят использовать гормональные кремы.

Еще одно народное средство. Смолоть в кофемолке сухие листья мяты, залить 2 столовые ложки порошка таким количеством воды (комнатной температуры), чтобы получилась кашица, подогреть ее до 60–70 °C, остудить и наложить на лицо. Накрыть сверху мягкой тканью с прорезями для глаз, носа и рта, на закрытые глаза положить смоченные в полученном теплом растворе ватные тампоны, подержать 15–20 минут и смыть теплой кипяченой водой. Такие маски хорошо делать раз в неделю.

Сухую кожу на локтевых и коленных сгибах разглаживают с помощью хвойных ванн: в ванне растворяют 50 мл экстракта хвои и полкило картофельного крахмала, ванну принимают при температуре 35–37 °C в течение 15–20 минут.

Эта ванна чередуется с солевой. Но, подчеркиваю, только в периоды ремиссии. В периоды обострения ванны недопустимы.

Остается добавить, что атопический дерматит – один из факторов преждевременного старения. Двадцатилетний больной с сухой потрескавшейся кожей и глубокими морщинами выглядит порой, как старик. Поэтому своевременное и настойчивое лечение этой болезни в то же время отодвигает обидную для человека раннюю старость.

При атопическом дерматите немаловажно, как и чем человек моет кожу. Шелушащуюся кожу, на которой, кроме того, возникают трещины, не следует мыть часто. Поэтому такие обычные удовольствия, как ванна или бассейн, придется ограничить. Различные сорта мыла и шампуней, которыми пользуются здоровые люди, в данном случае непригодны. Придется довольствоваться единственным сортом мыла: давно определено, что при данном заболевании это только детское мыло – благо оно недорогое и сейчас общедоступно. Чтобы вода не подсушивала кожу усугубляя недуг, принимая ванну в нее желательно добавлять соду или крахмал.

Смягчает сухость кожи нутряное свиное сало, прокипяченное на водяной бане с одной разрезанной на части головкой очищенного репчатого лука и остуженное, – получившимся кремом намазывают раздраженные участки кожи.

При сухости и шелушении кожи залейте полулитровую банку, заполненную лепестками роз, растительным маслом, в течение 20–30 минут нагревайте на водяной бане, пока лепестки не обесцветятся. Полученным средством протирайте кожу после душа.

Ванна Клеопатры

Для этой же цели очень хороша так называемая ванна Клеопатры. Непонятно, при чем здесь египетская царица, вряд ли, судя по ее легендарной красоте, страдавшая нейродермитом, но такое уж название закрепилось в истории.

Ванна Клеопатры – это заполненная водой на три четверти объема обычная домашняя ванна, в которую добавляют специально приготовленную эмульсию. Литр молока смешивают с 0,5 стакана оливкового масла и взбивают миксером. Четверть часа в такой ванне раз в неделю – и сухость кожи будет значительно ниже.

Ванны с добавлением березовых ветвей, календулы, мяты, фиалки, мать-и-мачехи, подорожника, калины, листьев смородины – только не всех сразу, а по очереди – будут также очень полезны.

Замечательна хвойная ванна: 150–200 г сосновых иголок кипятят около получаса на медленном огне, настаивают 3 часа, процеживают и настой выливают в ванну.

Как правило, у больных атопическим дерматитом летом наблюдается улучшение состояния или даже полная ремиссия. Солнце и морской климат весьма этому способствуют. Чем дольше удается пробыть больному на солнце, возле моря или в горах на высоте более 2 км, тем дольше не наступит обострение.

Однако во всем нужна мера, благоразумие и знания. Скажем, витамин А, действительно, необходимый нашему организму, может нанести вред при его бездумном применении без врачебного контроля. Так случилось с одной пациенткой, которая сама себе «назначила» лекарство и длительное время соблюдала это безграмотное самолечение. Дерматиту нее остался – в отличие от волос на голове.

Вообще же, это хроническое кожное заболевание с трудом поддается лечению, но рано или поздно оно уходит. Разумеется, чем грамотней и точнее следует больной предписаниям врача и разумным рекомендациям по здоровому образу жизни, тем этот срок может оказаться короче.

Монгольский рецепт

Загустевшей в холодильнике козьей кровью густо смазывают пораженные участки кожи, 2–3 раза в день, из них 1 раз перед сном. Смазка кровью может сочетаться с приемом других препаратов.

Как снять кожный зуд при нейродермите и экземе

Больше всего донимает человека при нейродермите кожный зуд. Он беспокоит днем и ночью, причем ночью, когда кора головного мозга отдыхает, а вегетативная нервная система продолжает работать, зуд особенно нестерпим. Даже если больному удается заснуть, он часто машинально продолжает расчесывать воспаленные места и просыпается с кровавыми расчесами. Больше всего страдают особо тонкие места: шея, сгибы локтей и подколенные ямки. Из-за расчесывания часто возникает вторичное инфицирование, приводящее к нагноению.

Кожные заболевания успешнее излечиваются на фоне создания внутри организма кислой среды, для чего следует пить рассол квашеной капусты: по 30–50 г 1–3 раза в день за 20–30 минут до еды или через час после приема пищи.

Болезни кожи требуют достаточно длительного, кропотливого лечения, никак не меньше 2–3 недель. Что тибетские врачи рекомендуют при нейродермите – окуривание мест наибольшей концентрации кожных поражений полынными сигарами, распространенными в восточной медицине. Зажженной сигарой следует в течение 5–10 минут водить над зоной раздражения на расстоянии 1,5–2 см. Должно ощущаться легкое жжение, покраснение кожи при этом усиливается.

Перед окуриванием кожи вокруг каждого пораженного участка хорошо сделать массаж – надавливание пальцами. Оно должно быть чувствительным и даже немного болезненным. Хотя бы 2–3 минуты массажа сделают дальнейшее окуривание сигарой более эффективным.

Кроме очагов кожных воспалений, прижигания полынной сигарой необходимо делать возле седьмого шейного позвонка – места концентрации нервных узлов, регулирующих деятельность сердца, нервной системы и многих органов.

Помимо прижигания, нейродермит (как, кстати, и фотодерматоз, или детская почесуха, экзема, пересыхание и шелушение кожи на лице, в ушах, в носу, растрескивание губ и кожи вокруг ногтей, иссушение кожи рук) хорошо подлечивается с помощью такого распространенного в Азии, а у нас в России – за Уралом средства, как нутряной медвежий жир. Светлым, жидковатым жиром смазывают перед сном пораженные участки кожи. Медвежьим жиром успешно выводят, регулярно их смазывая, бородавки.

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На пораженные участки кожи хорошо также прикладывать капустный лист, обмотав который, можно оставить его на всю ночь.

Кожный зуд успешно снимается прикладыванием сырого тертого картофеля – на 10–30 минут ежедневно или через день, в зависимости от самочувствия. У детей улучшение обычно наступает быстрей, у взрослых несколько медленней.

Экзему, как и нейродермит, успешно лечат, принимая отвар из следующей смеси трав:

• листья крапивы – 10 г,

• душица – 10 г,

• череда – 15 г,

• цветы фиалки – 10 г,

• цветы ромашки – 10 г,

• тимьян ползучий – 10 г,

• хвощ полевой – 10 г,

• корень валерианы – 15 г,

• солодка – 10 г.

Эту смесь заливают 1 стаканом кипятка и варят на водяной бане в течение 15 минут. После процеживания отвар пьют по 1/2 (дети) или 1 столовой ложки 3 раза в день.

Рецепты для лечения экземы

Экзема – зудящее воспалительное заболевание кожи нервно-аллергической природы, одно из самых распространенных: до 30 % дерматологических больных обращаются к врачам именно с экземой. Имеет тенденцию возвращаться вновь даже после успешно проведенного лечения.

Слово «экзема» известно человечеству давно и обозначает сходство экзематозной кожи с поверхностью кипящей воды (от греческого «eczeo» – вскипаю).

В целом экзему в настоящее время рассматривают как состояние повышенной реактивности: один и тот же внутренний или внешний раздражитель у больного экземой вызывает воспалительную реакцию кожи, в то время как кожа здорового человека оказывается устойчивой к этому раздражителю.

Главная причина повышенной реактивности при экземе – наследственная к ней предрасположенность, которая может реализоваться на любом жизненном этапе от младенческого до старческого, правда, обычно это происходит в молодом, работоспособном возрасте. Чаще всего экзема поражает лицо и верхние конечности.

Разрешающими или провоцирующими факторами выступают как разнообразные контактные раздражители (химические вещества, физические воздействия), так и попадающие внутрь организма пищевые продукты, медикаменты и вдыхаемые раздражители. Кроме того, существенную роль играет функциональное состояние различных систем организма, в первую очередь нервной системы. Частые стрессы могут спровоцировать экзему. Поэтому больному необходимы успокаивающие и нормализующие деятельность нервной системы препараты.

С точки зрения клинических проявлений и течения, экзема характеризуется многообразием форм и вариантов.

Однако при любой форме развитие экзематозного процесса в коже реализуется принципиально по единой схеме, складывающейся из шести последовательных стадий: покраснение, узелки, пузырьки, мокнутие, корки, шелушение и выздоровление.

Каким бы ни было развитие экземы, субъективный симптом всегда одинаков и ярок – зуд, интенсивность которого особенно возрастает в стадии мокнутия.

По длительности и течению различают экзему острую (до 2 месяцев), подострую (от 2 до 6 месяцев) и хроническую (свыше 6 месяцев).

При острой истинной экземе очаговая поверхность отекает и краснеет. На ней можно видеть много мелких пузырьков, выделяющих серозную жидкость. Зуд и жжение определяют остроту данной фазы заболевания.

При подострой истинной экземе очаги поражения имеют синюшно-розовый цвет и умеренную отечность, зуд и жжение несколько ослабевают, но болезнь длится до полугода.

Подострая и хроническая экзема, в отличие от острой, отличается более спокойным течением с умеренно выраженной отечностью. На этом фоне, однако, время от времени могут наблюдаться обострения.

Основные разновидности экземы: истинная, профессиональная, микробная и себорейная.

При профессиональной экземе очаги воспаления в основном локализуется на кистях, предплечьях, шее, а ее причиной является определенный профессиональный аллерген.

При микробной экземе воспаления локализуются преимущественно в конечностях, вокруг ран, язв и свищей. Ее причина – бактериальные и грибковые поражения кожи. Очаги микробной экземы имеют четкую границу.

Лечение экземы осуществляется с соблюдением принципов, главные из которых – комплексность и индивидуальный характер. В самом широком смысле комплексность подразумевает следующие обязательные компоненты лечения: режим, диета, лечение сопутствующих заболеваний, согласованные между собой общее и местное лечение и физиотерапия.

В острой фазе недопустимы водные процедуры и вообще любой контакт больного с водой, мылом, стиральным порошком. Одежду следует носить из натуральных волокон, не раздражая кожу синтетикой. Во избежание расчесов ногти надо тщательно обстригать.

Местная терапия экземы зависит от стадии процесса и индивидуального подбора конкретных наружных средств.

В наиболее острой стадии при наличии мок-нутия самыми действенными оказываются охлаждающие примочки (борная, с азотнокислым серебром, фурацилином, охлажденные растительные отвары). При их правильном применении мокнутие быстро прекращается, и примочки уступают место взбалтываемым взвесям и пастам.

При дальнейшем стихании воспалительных явлений и переходе процесса в подострую фазу выражающуюся инфильтрацией, сухостью и шелушением, более эффективным становятся мази и кремы. Композиционно пасты, мази и кремы могут содержать различные лечебные компоненты (деготь, нафталан, борная кислота, дерматол, сера), а их подбор и концентрация зависят не только от клинических проявлений, но и в большой степени от индивидуальной чувствительности больного.

Особо следует остановиться на гормональных мазях и кремах. Обладая выраженным противовоспалительным и противозудным действием и хорошей переносимостью, они весьма эффективны и особенно удобны для применения в амбулаторной практике. Их можно назначать практически на всех стадиях болезни. Однако длительное их применение может привести к стероидной зависимости и возрастанию риска вторичной инфекции.

Лечение экземы начинают, аккуратно отделяя корки с пораженных мест при помощи кипяченого растительного масла, после чего применяют мазь.

Наружное лечение окажется успешным, если применять примочки из перекиси водорода, а также кальций и аскорбиновую кислоту.

Эффективным бывает фитолечение экземы с использованием лекарственных сборов, например такого: смешивают 3 части травы тысячелистника, столько же полевого хвоща, столько же травы зверобоя продырявленного, 2 части кукурузных рылец, столько же ягод и хвои можжевельника, столько же листьев подорожника, столько же крапивы двудомной, столько же шалфея и одну часть горькой полыни.

Неполную столовую ложку этого сбора заливают стаканом воды, кипятят 15–20 минут на водяной бане, охлаждают, процеживают и доливают кипяченой водой до первоначального объема.

Пьют за полчаса до еды по 1/4 – 1/3 стакана 3 раза в день. Продолжительность лечебного курса – 3–4 месяца, после чего двухнедельный перерыв, сбор заменяют другим и повторяют лечение.

Даже если наступает улучшение (а его можно ожидать уже через 2–3 недели), лечение растительными сборами необходимо продолжать в течение хотя бы года.

Вот рецепт другого фитосбора: 4 части сушеницы болотной, столько же листьев лесной земляники, 2 части листьев черной смородины, столько же листьев повислой березы, столько же травы трехцветной фиалки, столько же цветков календулы и 1 часть чистотела. 2 столовые ложки этого сбора кипятят 15–20 минут на водяной бане, охлаждают, процеживают и добавляют кипяченую воду до восстановления первоначального объема. Пьют за полчаса до еды по полстакана 3 раза в день.

Наружное лечение заключается в регулярных обмываниях очагов поражения и примочках. 2 столовые ложки измельченного корня лопуха кладут в термос, заливают 2 стаканами кипятка и оставляют на ночь. Утром процеживают и аккуратно, с помощью ватного тампона, приступают к обмываниям. Примочки производят сложенной несколько раз стерильной марлей, которую смачивают приготовленным настоем, отжимают и прикладывают к очагу воспаления. Марлю по мере высыхания смачивают настоем, не убирая его с кожи, а каждые 3–4 часа сменяют.

Лечебные ванны делают, добавляя в воду специально приготовленный состав. Рецептов может быть много. Вот один из них: 2 столовые ложки измельченных корней чистотела заливают водой, настаивают 2 часа и кипятят 15–20 минут, процеживают и добавляют в ванну. Принимать ее лучше перед сном в течение четверти часа. Лечебный курс состоит из 10 ванн.

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Из проверенных народных методов лечения экземы можно посоветовать прикладывать к очагам воспаления растертую лесную землянику.

Диета при заболевании основывается на кисломолочных и растительных продуктах, исключаются алкоголь, острые и соленые блюда, копчености, шоколад, цитрусовые.

Профилактика экземы проводится на основе диспансерного учета и наблюдения. Несмотря на хроническое, иногда длительное течение экземы, прогноз ее в целом благоприятный и в большинстве случаев наблюдается спонтанное прекращение без возвращения заболевания.

Приготовьте травяной сбор: в равных частях смешайте цветы календулы, череду, траву одуванчика, подмаренник и полынь, 3 столовые ложки на 1 л воды. Подержать на водяной бане 15–20 минут, остудить, процедить. Принимать 6 раз в день по 3 столовые ложки. Тот же настой используют для ванн: 10 столовых ложек травяного сбора заливают 5 л кипятка.

Мазь на сливочном масле готовят так: к 4 чайным ложкам масла добавляют растертый в порошок травяной сбор – в равных дозах цветки лопуха, ромашки, трава кипрея, в удвоенных дозах трава мяты, листья черники, березы, сушеные ягоды лесной земляники и черной смородины, овсяной соломы, в утроенных дозах трава хвоща и цветы цикория, затем эту смесь взбивают миксером до получения однородной массы. Из этого же травяного сбора готовят настойку: 3 столовые ложки сбора залить 6 стаканами кипятка, настаивать 3 часа, процедить, пить по 3 столовые ложки 7 раз в день.

Очень эффективно помогают компрессы из свежих ягод. По 3 столовые ложки смородины, черники и лесной земляники и 2 столовые ложки измельченных молодых побегов козьей ивы растереть, нанести на марлю и приложить к воспаленному месту.опубликовано econet

Савелий Кашницкий "Лечение более чем 100 болезней методами восточной медицины"

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