Экстракт виноградных косточек: природное средство для профилактики болезней

Виноград – один из наиболее вкусных и питательных фруктов. Но пользу можно получить не только от ягод: косточки содержат большое количество ценных микроэлементов, аминокислот и натуральных танинов. Они используются для изготовления пищевых добавок и косметических омолаживающих средств.

Экстракт виноградных косточек получают промышленным путем в виде масла. Его можно добавлять в любимый крем от морщин, использовать для придания легкого мускатного оттенка салату из свежих овощей. Регулярное употребление помогает при профилактике старения и многих серьезных заболеваний.

Полезный состав виноградных косточек

Экстракт получают путем сушки и перемалывания продукта без термической обработки, поэтому удается сохранить максимум полезных компонентов.

В составе такой пищевой добавки в большом количестве присутствуют:

ценные антиоксиданты;

катехины;

танины и дубильные соединения;

аскорбиновая, линолевая кислоты;

флавоноиды;

витамин Е.

Экстракт виноградных косточек содержит фенольные кислоты и антоцианы, редкие проантоцианидиновые комплексы. Они восстанавливают ткани на клеточном уровне, выводят токсины, замедляют процессы старения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Многолетние исследования и наблюдения доказали, что экстракт виноградных косточек незаменим для здоровья и молодости организма:

Ускоряет обменные процессы, улучшает всасывание витаминов им микроэлементов в кишечнике, что предотвращает ожирение и сахарный диабет.

Поддерживает эластичность и упругость кожи, поддерживает уровень коллагена. Экстракт выводит вредные токсины и свободные радикалы, лишнюю жидкость, позволяя эпидермису быстрее обновляться, возвращает лицу свежесть и здоровый вид без утренних отеков.

Экстракт выводит вредные токсины и свободные радикалы, лишнюю жидкость, позволяя эпидермису быстрее обновляться, возвращает лицу свежесть и здоровый вид без утренних отеков. Снижает уровень холестерина в крови, предотвращает развитие атеросклероза, укрепляет стенки сосудов. Это помогает контролировать артериальное давление при гипертонии.

Это помогает контролировать артериальное давление при гипертонии. Запускает иммунную систему благодаря большому количеству витамина С. Очищает микрофлору кишечника от бактерий, поддерживает организм в период простуд, стрессов, акклиматизации.

Подавляет рост злокачественных клеток, защищая от опасных опухолей и болезней.

Экстракт виноградных косточек – природное средство для профилактики болезней. Он запускает процессы омоложения изнутри, увеличивая эффективность диеты или медикаментозного лечения. Натуральные вещества в составе хорошо воспринимаются организмом, поэтому практически не имеют противопоказаний.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet