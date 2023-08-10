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Экстракт расторопши: защита и очищение печени

Автор: Econet 10 августа 2023 5918
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Печень выполняет в организме важные функции. Она обезвреживает токсины, регулирует поступление в организм необходимых для жизнедеятельности веществ, участвует в выработке желчи. Экстракт расторопши способствует улучшению свойства печени нейтрализовать токсичные соединения.  

Экстракт расторопши: защита и очищение печени

Экстракт расторопши оказывает яркий эффект при защите печени, активизирует механизмы детоксикации. Он оберегает печень от различных повреждений, регенерируя ее на клеточном уровне.

Экстракт расторопши – средство детокса

Нейтрализация пагубных для организма химических агентов или детоксикация – непрерывный биохимический процесс, протекающий в теле человека. Всевозможные токсины, попадая из внешней среды в организм, сильно вредят здоровью. Экстракт растения расторопша улучшает свойство печени нейтрализовать вредоносные соединения.  

Действие экстракта расторопши (ЭР)

Есть большой список растительных препаратов, позитивно влияющих на работу печени. Но наиболее популярен в этом вопросе ЭР. Из его концентрата вырабатывается силимарин. Это вещество - флавоноид, имеющее свойство защищать печень от повреждений и стимулирует детоксикацию. ЭР также регенерирует печень, позитивно влияя на формирование здоровых клеток этого органа.  

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Экстракт расторопши: защита и очищение печени

ЭР работает для детоксикации

Ключевой путь, которым ЭР выполняет детоксикацию, - предотвращение дефицита глутатиона. Содержание этого вещества в печени напрямую связывают с возможностями печени к детоксикации. Более высокая концентрация глутатиона способствует тому, что печень эффективнее нейтрализует пагубные химические агенты, проникшие в организм. ЭР предотвращает возникновение дефицита глутатиона под влиянием спиртного и прочих токсичных соединений, но и повышает его содержание в печени примерно до 35%.  

Эффективность экстракта расторопши

Для создания эффективной формы расторопши применяют технологию при которой связывается вещество силибин (главная составляющая силимарина) с фосфатидилхолином. Данное соединение производится из подсолнечного масла, оно выступает решающим компонентом мембран клеток в организме человека. Фосфатидилхолин - это переносчик силибина, он благоприятствует нормальному состоянию печени, восстанавливая мембраны клеток.  

Силибин, кроме того, активирует растворимость желчи. При применении силибина, который связан с фосфатидилхолином, в печень и желчный пузырь попадает больший объем силибина. И данная форма лучше всего подходит для обеспечения функций печени у пациентов со слабой растворимостью желчи (это может наблюдаться желчнокаменной болезни и жировой инфильтрации печени). Ведь для указанных болезней характерна слабая растворимость желчи.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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