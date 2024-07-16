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Экспресс-тест для оценки состояния щитовидной железы

Источник: radioiodterapia.ru 16 июля 2024 6490
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Этот экспресс-тест предназначен для тех, кто заботится о своем здоровье, но, к сожалению, не располагает свободным временем, чтобы обратиться за консультацией к специалисту.

Экспресс-тест для оценки состояния щитовидной железы

С помощью специально подобранных вопросов можно ориентировочно, но быстро оценить состояние щитовидной железы и определить, нужно ли срочно обратиться за помощью к врачу-эндокринологу. 

Тест для щитовидной железы 

Существует несколько заболеваний щитовидной железы, которые могут проявляться снижением ее функции (гипотиреоз) или повышением выработки тиреогормонов (тиреотоксикоз). В любом случае развиваются специфические клинические симптомы, которые дадут возможность заподозрить неладное и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Помогут в самодиагностике несколько несложных вопросов:

  • Страдаете ли вы бессонницей?
  • Чувствуете ли вы регулярно учащенное сердцебиение (приступы тахикардии)?
  • Склонны ли вы к резким сменам настроения?
  • Замечали ли вы беспричинное дрожание кистей рук?
  • Заметили вы, что глаза несколько сдвинулись вперед (пучеглазие)?
  • Слоятся ли у вас ногти?
  • Есть ли у вас трудности, неприятные ощущения, боль во время глотания пищи?
  • Заметили ли вы отеки на ногах?
  • Похудели ли вы без причины за последнее время?
  • При разглядывании себя в зеркало не заметили ли вы выпуклость в месте проекции щитовидной железы?

Экспресс-тест для оценки состояния щитовидной железы

Если, ответив на все вопросы, набралось 1-3 положительных ответа, то, скорее-всего, ваши симптомы не связаны с нарушением функции щитовидной железы. В случае, когда положительных ответов собралось от 3 до 7, есть все основания подозревать у себя заболевание ЩЗ. Это считается поводом для более подробного обследования и консультации у эндокринолога.

Если положительных ответов от 7 до 10, то с большой вероятностью можно утверждать, что у вас присутствует патология ЩЖ, причем в тяжелой форме. Это является поводом к немедленному обращению к специалисту. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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