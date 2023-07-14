Эфирные масла для облегчения боли в коленях

Боль в колене является распространенным заболеванием, которое может поражать людей любого возраста. Есть множество причин, почему это может произойти. Боль в колене может быть вызвана острой травмой, полученной во время несчастного случая или занятий спортом, или она может быть более хронической по природе, вызванной такими состояниями, как артрит, подагра или инфекция. Простое перенапряжение колена со временем может вызвать боль, подвергая наибольшему риску пожилых людей.

Здоровые колени позволяют нам передвигаться и исследовать мир. Колени чрезвычайно гибкие и могут выдерживать вес, в два-три раза превышающий наш собственный. Мы часто воспринимаем силу наших колен как должное, неосознанно причиняя им вред. Со временем наши колени могут стать слабее. Не имея помощи этого гибкого сустава, наши движения становятся подавленными. Мы не можем ходить на большие расстояния, и мы часто прибегаем к обезболивающим лекарствам, которые обычно имеют множество нежелательных побочных эффектов. К счастью, использование эфирных масел от боли в колене может обеспечить облегчение.

Преимущества лечения эфирными маслами

В большинстве случаев боль в колене является результатом воспаления или прямой травмы коленного сустава. Эфирные масла обладают свойствами, которые могут помочь облегчить боль в колене при использовании на коже. Многие эфирные масла обладают обезболивающим и противовоспалительным эффектами, обеспечивая заживление и облегчение.

Существует два вида обезболивающих эфирных масел: те, которые оказывают охлаждающее действие, и те, которые оказывают согревающее действие. Последние обладают дополнительным бонусом - улучшают циркуляцию крови.

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Боль, возникающая от опухших коленей, может быть результатом воспаления. Эфирные масла с противовоспалительными свойствами могут помочь уменьшить этот отек и впоследствии помочь облегчить боль. Эти типы эфирных масел обычно также оказывают согревающее действие, и благодаря этому эффективны при болях в колене из-за холодной погоды.

Лучшие эфирные масла, которые помогают уменьшить дискомфорт и опухоль

Базилик

Базиликовое масло является спазмолитическим средством, помогающим расслабить мышечное напряжение. Он также действует как противоотечное, антисептическое и миорелаксантное средство и обладает противовоспалительными свойствами, что делает его отличным средством для уменьшения боли, вызванной воспалением.

Эвкалипт

Это масло поглощается организмом, и соединение, называемое эвкалиптол, действует как мощный вазодилататор, увеличивая размер кровеносных сосудов. Это позволяет большему количеству крови течь и циркулировать вокруг тела, что помогает облегчить боли в сочетании с сильными болеутоляющими и противовоспалительными свойствами эвкалипта.

Имбирь

Эта корневая специя издавна известна тем, что она обладает множеством полезных для здоровья эффектов при употреблении, но ее масло также можно использовать наружно на вашей коже. Благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам имбиря, он отлично подходит для снятия болей в суставах и облегчения мышечных спазмов. Те, у кого воспалительные заболевания, такие как артрит, получат пользу от имбирного масла, поскольку оно может снять симптомы.

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Майоран

Это эфирное масло обладает отличными согревающими и успокаивающими свойствами, помогая облегчить боль в суставах и мышечные спазмы. Он также известен тем, что обладает другими полезными качествами, такими как помощь при повышенном кровяном давлении, боли при артрите и расстройстве желудка.

Лаванда

Противовоспалительные и обезболивающие свойства этого масла могут быть использованы для облегчения боли в мышцах и суставах. Масло также может помочь успокоить разум и тело. Оно расширяет кровеносные сосуды, устраняя стресс, беспокойство, страх и напряжение, и все это может способствовать снятию мышечного напряжения.

Гаультерия

Это масло полезно при болях в колене, но также известно, что оно помогает устранить некоторые проблемы с почками, нервные боли и менструальные боли. Тем не менее, эфирное масло гаультерии, как известно, вызывает несколько побочных эффектов при приеме внутрь, таких как звон в ушах, боль в животе и рвота.



Мята

Это масло с приятным ароматом может помочь при большинстве форм боли, включая ноющие боли в суставах и мышцах. Эфирное масло мяты перечной освежает и поднимает настроение. Добавьте его в ванну или просто помассируйте кожу, чтобы воспользоваться его преимуществами.

Ромашка

Это растение известно тем, что помогает расслабиться, чтобы получить столь необходимый сон, но оно также может быть использовано для облегчения боли благодаря своим седативным свойствам. Масло ромашки работает, уменьшая воспаление. Просто нанесите массирующими движениями масло ромашки на пораженный участок.



Шалфей

Это эфирное масло великолепно уменьшает отеки благодаря своим противовоспалительным свойствам. Как использовать эфирные масла для облегчения боли в колене. Вы никогда не должны наносить чистое эфирное масло прямо на кожу. Причина заключается в том, что эти масла чрезвычайно концентрированы и эффективны, и они могут вызвать раздражение или повреждение кожи, если их использовать в неразбавленном виде.

Вместо этого разбавьте свои эфирные масла перед использованием, смешивая их с маслом-основой. Масло-основа - это растительные масла, полные жирных кислот, которые помогают рассеивать крошечные молекулы эфирных масел.

К маслам-основам относятся арган, кокос, кунжут, сладкий миндаль, жожоба, виноград, орех макадамия и многие другие.

Массаж - лучший способ применения эфирного масла, чтобы облегчить болевые симптомы.

Использование эфирных масел два или три раза в день идеально подходит для лечения болевых симптомов. Важно помнить, что результаты будут различаться в зависимости от причины вашей боли и других факторов. Другие методы использования эфирных масел включают ароматерапию во время ванны, теплый или холодный компресс.

Ниже приведены некоторые рецепты с эфирными маслами, которые помогут вам облегчить боль.

Ванна для снятия боли в коленях

Вам понадобится:

Соль для ванн - от 1 до 2 стаканов

Лавандовое масло - 3 капли

Розмариновое масло - 4 капли

Кипарисовое масло - 5 капель

Масло мяты перечной - 6 капель

Начните с приготовления воды для ванны и добавления соли. После полного растворения добавьте эфирные масла. Погрузите ноги в воду.

Согревающая смесь из масел

Вам понадобится:

Эвкалиптовое масло - 5 капель

Масло шалфея - 4 капли

Масло розмарина - 6 капель

Масло кориандра - 3 капли

Масло майорана - 4 капли

Масло ромашки - 5 капель

Масло-основа на ваш выбор - 60 мл

Смешайте ингредиенты в стеклянной бутылке, а затем массирующими движениями нанесите на кожу.

Гаультерия и перечная мята

Вам понадобится:

Масло гаультерии - 8 капель

Масло мяты перечной - 12 капель

Масло-основа - 30 мл

Использование обоих этих масел может обеспечить противовоспалительное и обезболивающее действие. Храните смесь масла в стеклянной бутылке и наносите до трех раз в день. опубликовано econet

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