Эффективные добавки для повышения дофамина

Гормон дофамин синтезируется в головном мозге и необходим для нашей памяти, обучения, мотивации, улучшения настроения, полноценного сна. Какие добавки помогут естественным образом стимулировать синтез дофамина, чтобы улучшить настроение, обучаемость, когнитивные функции? Вот полный список.

За синтез дофамина и контроль его содержания отвечает нервная система. Факторами понижения показателя данного вещества можно назвать образ жизни и некоторые медикаменты.

Добавки для улучшения настроения

Пробиотики

Это бактерии, которые могут улучшить функции пищеварения и восстановить флору кишечника.

Пробиотики применяются как для нормализации состояния кишечника, так и для снятия таких проблем, как неважное настроение. Дело в том, что «плохие» бактерии кишечника негативно воздействуют на синтез дофамина, а пробиотики стимулируют его выработку.

Кроме того, прием пробиотиков дает возможность устранить депрессивные проявления и улучшить общее самочувствие.

Мукуна жгучая

Особое хим. соединение мукуны - аминокислота леводопа, необходимая мозгу для синтеза дофамина. Это соединение позволяет активировать выработку дофамина у пациентов со сбоем функций нервной системы и болезнью Паркинсона.

Гинкго Билоба

Это растение, популярное в нетрадиционной медицине Китая. Добавки Гинкго способствуют улучшению мозговых функций, укреплению памяти, поднимают настроение. При продолжительном приеме гинкго повышается содержание дофамина, становятся лучше память и когнитивные возможности.

Масло орегано

Данное масло оказывает антибактериальный и антиоксидантный эффект благодаря элементу карвакролу. Это соединение активирует синтез дофамина и обладает антидепрессантными возможностями.

Экстракт орегано дает возможность снизить отрицательное действие ряда процессов на синтез дофамина и улучшают настроение.

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Куркумин

Это вещество содержится в куркуме. Куркумин активирует синтез дофамина, устраняет депрессивные признаки.

Магний

Mg - минерал, который задействован во многих важных функциях организма, например, работе мозга. Понижение содержания магния влечет з собой снижение концентрации дофамина и прогрессирование депрессии.

Витамин D

Вит. D контролирует показатель нейротрасмиттеров, к которым относится и дофамин. Понижение концентрации данного витамина ведет к снижению дофамина, а введение добавок с вит. D3 при его нехватке – к нормализации содержания этого гормона.

Рыбий жир

Ключевым компонентом рыбьего жира считаются Омега-3 жирные кислоты. Эти хим. соединения улучшают психологическое состояние и способствуют устранению депрессивных проявлений. Дело в том, что Омега-3 позитивно влияют на содержание дофамина.

Женьшень

Введение в раицон женьшеня улучшает функции мозга, память, настроение. Такое действие растения обусловлено присутствием гензенозидов, активирующих синтез дофамина. Это улучшает внимание и когнитивные возможности.

Берберин

Добавки берберина устраняют признаки депрессии, тревожность, повышают концентрацию дофамина.опубликовано econet

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