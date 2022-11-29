Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

Оказывается, можно похудеть и уменьшить охват талии с помощью дыхания.
Дыхание - непроизвольный процесс, не требующий дополнительных усилий для вдоха и выдоха. Но, если вы научитесь дышать правильно, то можете укрепить здоровье и даже похудеть.
Есть несколько видов дыхания. В процессе глубокого дыхания потребляется больше кислорода, что лучше обеспечивает организм необходимой энергией. Грамотное дыхание «запускает» метаболизм, а это прямой путь к стройности. Определенные способы дыхания воздействуют на зону живота, а это способствует сжиганию жира.
Многие из этих упражнений можно выполнять в удобное для вас время, например, по пути в офис или параллельно с домашними хлопотами.
Упражнения на дыхание для подтянутого и привлекательного живота
1. Дыхание диафрагмой
И.П. - лежа на спине, ладони укладываем на живот, они контролируют вдох / выдох.
Выполняем полный вдох через нос, живот (чувствуем ладонями) при этом расширяется.
Теперь плавно выдыхаем через чуть-чуть стиснутые губы (представьте, что вы задуваете свечу), стараемся, чтобы грудь была неподвижной.
Дышим диафрагмой 5-10 мин. в день, плавно наращивая время.
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