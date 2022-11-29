Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

Оказывается, можно похудеть и уменьшить охват талии с помощью дыхания. Дыхание - непроизвольный процесс, не требующий дополнительных усилий для вдоха и выдоха. Но, если вы научитесь дышать правильно, то можете укрепить здоровье и даже похудеть.

Есть несколько видов дыхания. В процессе глубокого дыхания потребляется больше кислорода, что лучше обеспечивает организм необходимой энергией. Грамотное дыхание «запускает» метаболизм, а это прямой путь к стройности. Определенные способы дыхания воздействуют на зону живота, а это способствует сжиганию жира.

Многие из этих упражнений можно выполнять в удобное для вас время, например, по пути в офис или параллельно с домашними хлопотами.

Упражнения на дыхание для подтянутого и привлекательного живота

1. Дыхание диафрагмой

И.П. - лежа на спине, ладони укладываем на живот, они контролируют вдох / выдох.

Выполняем полный вдох через нос, живот (чувствуем ладонями) при этом расширяется.

Теперь плавно выдыхаем через чуть-чуть стиснутые губы (представьте, что вы задуваете свечу), стараемся, чтобы грудь была неподвижной.

Дышим диафрагмой 5-10 мин. в день, плавно наращивая время.

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2. Вакуум

И.П. - лежа на спине, руки вольно вытянуты вдоль тела, ладони направлены вниз. Сгибаем ноги в коленях, стопы на коврике.

Выполняем максимально полный вдох через нос.

Выдыхаем максимально замедленно (через рот), живот втягивается внутрь, представьте, что притягиваете пупок к позвоночному столбу.

В этом положении задерживаем дыхание на 20 сек.

Выполняем 5-7 раз.

3. Дыхание разными ноздрями

И.П. - сидя комфортно, спина и голова на одной линии, прямо.

Помещаем левую ладонь на колени.

Указательный и средний палец правой кисти кладем на область между бровями.

Закрываем глаза - вдох, потом – выдох (через нос). Дышим в продолжение полминуты.

Закрываем левую ноздрю большим пальцем левой руки и делаем вдох, постепенно заполняя легкие.

Сделав вдох, задерживаем дыхание на 3-5 секунд. Начинаем дышать как обычно.

Закрываем правую ноздрю безымянным пальцем правой руки, обе ноздри закрыты.

Задерживаем дыхание на 3-5 сек. Начинаем дышать как обычно.

Закрываем правую ноздрю большим пальцем правой руки и делаем вдох, постепенно заполняя легкие.

Сделав вдох, задерживаем дыхание на 3-5 секунд. Начинаем дышать как обычно.

Схема такова: левая ноздря прикрыта, левая и правая прикрыты, правая прикрыта, выполнить еще раз.

Выполняем 5-10 циклов.

4. Брюшной замок

И.П. - стоя / присесть на колени.

Выдыхаем из легких воздух.

Закрываем движение воздуха в горле, делаем "обманный грудной вдох". Расслабляем зону живота.

Задерживаем дыхание и стараемся сделать вдох при помощи расслабленного живота.

Снимаем "обманный вдох", давая животу и грудине опуститься. Выдох.

Дышим 3-5 циклов.

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5. "Кузнечные меха"

И.П. - сидя на коврике / стуле, ладони уложены на коленях. Спина и шея находятся на одной оси.

Расслабляем брюшную мускулатуру и прикрываем глаза.

Начинаем интенсивно дышать. Подстраиваемся, чтоб вдохи и выдохи оказались энергичными, но одновременно удобными и ритмичными.

Обеспечиваем дыхательный ритм в продолжение 5 мин.

6. Жужжащая пчела

И.П. - сидя на полу, ноги скрещены. Ладони уложены на коленях. Спина прямая, без усилия в плечах.

Закрываем уши большими пальцами, указательные пальцы расположены на лбу, а средние и безымянные - прикрывают глаза.

Закрываем рот, плавно и глубоко дышим, выдыхая, издаем жужжащий горловой звук на выдохе. Акцент на вибрацию.

Выполняем «жужжание» 3-5 раз. Возвращаемся к пункту 1.

Дышим 5-10 циклов.

7. Классическое полное дыхание

И.П. - сидя в кресле / на полу. Руки лежат на коленях / бедрах. Спина прямая, без усилия в плечах.

Прикрываем глаза и дышим нормально в ходе 1 минуты. Расслабляем лицо и шею.

Выполняем глубокий вдох. Выдох на 4 счета. Живот втягивается внутрь, представьте, что притягиваете пупок к позвоночному столбу. Концентрируемся на стиле дыхания.

Дышим таким образом в продолжение 5-10 мин.опубликовано econet.ru

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