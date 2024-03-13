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Дыхательные упражнения Юй цзя

Автор: Econet 13 марта 2024 6602
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В китайской медицине считается, что для здоровья необходимо, чтобы три составляющие – сердце, дыхание и тело, находились в полной гармонии. Поэтому любые упражнения начинаются с выполнения правильного дыхания. Упражнения на задержку дыхания особенно полезны для людей с проблемами органов пищеварения.

Дыхательные упражнения Юй цзя

Задержка и очистка дыхания 

Упражнение 1

И. П. – стоя с ровной осанкой, руки опущены, стопы на ширине плеч.

а) Сделайте дыхание ровным

Вдох – руки через стороны поднимите вверх ладонями.

Выдох – ртом, руки опускайте вниз. Все движения плавные и естественные, напоминают взмахи крыльев.

б) Очищение бронхов и легких

Вдох: через нос, поднимая руки вверх.

Выдох: через сжатые губы в три приема, полностью выталкивая воздух из легких.

Вдох: руки опустите вниз, и опять вдохните глубоко, разводя руки в стороны на уровне плеч, ладонями вниз.

Выдох: через сжатые губы в три приема.

Вдох: глубоко вдохнуть, опуская руки вниз.

Выдох: через сжатые губы в три приема.

в) Успокоение дыхания

Вдох носом, руки через стороны поднимите вверх ладонями. Выдох – ртом, руки плавно опускайте вниз.

г) Круговые махи руками

Медленный вдох носом, руки поднимите вверх. На максимальной высоте выполняйте интенсивные махи вперед руками, комфортно, без напряжения. Не допускайте дискомфорта, не задерживайте дыхание надолго.

Дыхательные упражнения Юй цзя

д) Полный выдох – выполните широко раскрытым ртом, чтобы полностью освободиться от воздуха. Втяните живот, расслабляя брюшные мышцы.

Упражнение 2

Выровняйте и очистите дыхание, как указано в а), б), в).

Выполните круговые махи, руками назад, задерживая дыхание:

Выполните носом полный вдох, поднимая руки вверх. На максимальном подъеме задержите дыхание, опускайте руки вниз и выполните волнообразные вращения руками назад т центра тела. Не допускайте дискомфорта или удушья, выполняйте движения интенсивно, с удовольствием. Выдох выполняйте широко раскрытым ртом, чтобы полностью освободиться от воздуха. Втяните живот, расслабляя брюшные мышцы.

Дыхательные упражнения Юй цзя

Упражнение 3

Выровняйте и очистите дыхание, как указано в а), б), в).

Выполните носом полный вдох, поднимая руки вверх. На максимальном подъеме задержите дыхание, опускайте руки вниз и выполните махи руками вперед вверх-вниз. Выдох  выполняйте широко раскрытым ртом, чтобы полностью освободиться от воздуха.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье пищеварение задержка и очистка дыхания дыхательные упражнения

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